История Хулио Иглесиаса, который женился по глупости, а потом связал жизнь с любимой в 67 лет

В 2023 году испанскому певцу Хулио Иглесиасу исполнилось 80 лет. Мужчина был настоящим сердцеедом, стал отцом девятерых детей и пережил столько всего, что и «Санта-Барбаре» не снилось. Мы решили поведать историю жизни культового артиста.
EAST NEWS
Родился будущий певец в Мадриде в 1943 году в семье доктора Хулио Иглесиаса Пуга, который был одним из самых молодых гинекологов Испании.
О сцене Хулио не мечтал (в свое время его даже не взяли в школьный хор): он готовился к карьере профессионального футболиста. Однако парню пришлось попрощаться со спортом из-за автомобильной аварии: Иглесиас повредил позвоночник и некоторое время не мог даже ходить.
Когда 20-летний Иглесиас попал в больницу из-за той самой злосчастной автокатастрофы, одна из медсестер принесла ему гитару — чтобы пациент восстанавливал ловкость рук. Так Хулио обнаружил в себе музыкальные способности.
И всего несколько лет спустя Иглесиас выиграл в конкурсе авторов песен в Бенидорме, выступив с композицией La vida sigue igual. Далее последовали контракт со звукозаписывающей студией, первый сольный альбом и участие в «Евровидении». На этом музыкальном конкурсе Хулио занял 4-е место.
Album / EAST NEWS
Вспоминая успешное начало певческой карьеры, Иглесиас также хвастался и любовными победами. Например, артист говорил, что у него было по невесте в каждом городе Испании, что он посетил в рамках гастролей 1970 года. А в этом списке значился 41 населенный пункт.
Однако в 1971 году испанский сердцеед решил связать себя узами брака. Его избранницей стала журналистка Исабель Прейслер. Впоследствии она признавалась: «Нет нужды твердить, что мы поженились по большой любви. На самом деле потому, что я была беременна. Священник, что венчал нас, сказал, что никогда в жизни не видел настолько грустной невесты. Я была еще не готова к семье».
И правда, довольно скоро после свадьбы молодая жена родила ребенка. Но на тот момент пара говорила публике, что малышка Чабели появилась на свет недоношенной. В 1973 и 1975 годах семья Иглесиаса пополнилась и сыновьями: небезызвестными Хулио-младшим и Энрике.
А в 1978 году Исабель попросила развод, поскольку не чувствовала себя счастливой в браке. Возможно, причиной тому была и неверность супруга. Когда Исабель звонила ему в отель во время гастролей, трубку нередко снимали незнакомые женщины.
Album / sfgp / EAST NEWS
Позже певец признался, что у него было огромное количество женщин. Так, однажды Хулио спросили, правда ли то, что у него было более 3000 любовниц. Он сказал: «И это видимо, посчитали лишь тех, что были до 1976 года, более поздних не учли».
После развода Хулио крутил роман с Присциллой Пресли. Они познакомились на фестивале напитков, однако контактами не обменялись. Потом пара встретилась в Нью-Йорке — Присцилла сама проявила инициативу, раздобыв номер гостиницы, в которой остановился Хулио, и позвонила ему. А позже отношения влюбленных стали достоянием общественности, когда их вместе запечатлели папарацци в 1981 году. Однако когда Иглесиаса спрашивали о его романе с бывшей женой Элвиса, он отвечал: «Да она просто моя подруга».
Также артист вскружил голову и «девушке Бонда» Урсуле Андресс. В своем интервью известному журналу актриса откровенничала: «Хулио — потрясающий любовник. Он такой романтичный».
Перед харизмой певца не устояла и Иоланда Хадид — знаменитая мама не менее знаменитых Беллы и Джиджи. Модель состояла в отношениях с Иглесиасом, когда ей было 22. По слухам, она хотела отказаться от карьеры и создать с артистом семью, но у него таких планов не было.
В 1990 году артист познакомился с голландской моделью Мирандой Рейнсбургер, которая была младше его на 22 года. Молодая женщина признавалась: «Меня пугала его репутация ловеласа, но я безумно влюбилась. Думаю, он тоже».
Иглесиас, в свою очередь, заявлял, что отказался от своей привычки устраивать свидания с разными женщинами перед концертами. Однако под венец с Мирандой артист не спешил вплоть до 2010 года. Хулио на тот момент было 67 лет.
PHOTOlink / Everett Collection / East News
Испанские СМИ же утверждали, что дамский угодник Хулио остался верен себе, а Рейнсбургер просто научилась дарить возлюбленному свободу, к которой он так привык.
Будучи пассией голосистого испанца, Миранда родила 5 детей: сыновей Мигеля Алехандро, Родриго и Гильермо, дочерей-близняшек Викторию и Кристину. Бывшая модель шутила, что свадьбу откладывала именно она, поскольку хотела, чтобы ее дочери стали подружками невесты.
В 2019 году выяснилось, что у Хулио может быть еще один ребенок — Хавьер Санчес, рожденный португальской балериной, с которой певец познакомился в 1975 году. Иглесиас отрицал отцовство и наотрез отказывался проходить ДНК-тест. Потому Хавьер пошел на хитрость — с помощью детектива он раздобыл бутылку, из которой пил воду Хулио Иглесиас-младший, и предоставил образцы генетического материала специалистам. Они подтвердили, что Хулио-младший и Хавьер — братья.
Судья не принял результаты этого ДНК-теста на рассмотрение, однако огласил решение в пользу Хавьера. Он заявил: «Сходство между Иглесиасом и Санчесом очевидно».
Тем не менее, Хулио решил обжаловать приговор, и Верховный суд Испании постановил, что доказательств его отцовства недостаточно. Однако Хавьер по сей день продолжает отстаивать свою правду и заявляет, что готов загодя отказаться от любого наследства, лишь бы добиться благосклонности певца. «Я просто хочу, чтобы он познакомился со своей внучкой», — объсняет мужчина, который и сам успел стать папой.
RONALDO SCHEMIDT / AFP / East News
Говоря о детях голосистого испанца, невозможно не упомянуть и его знаменитого сына Энрике. Когда парню было 18, он оборвал все связи с отцом на 10 лет. «Мы серьезно поссорились, потому что он не хотел, чтобы я тоже стал певцом. И я просто ушел не оглядываясь», — признавался Энрике.
А Хулио в свое время сетовал, что Энрике не представил ему свою возлюбленную Анну Курникову: «Он всех познакомил с девушкой: мою бывшую жену, наших детей... А меня — нет. А все потому, что мои дети слишком независимы. Как тут увидишься с Энрике, если он всегда в разъездах и занят». Но выбор сына артист одобрил заочно: «Анна — красотка. У него отличный вкус».
Энрике окончательно помирился с папой, лишь когда у него самого появились дети. «Мы поговорили по душам. Все прошло отлично, и я был счастлив», — поделился певец. Он познакомил отца с внуками, а тот рассматривал малышей, определяя, кто из них унаследовал больше черт от Энрике, а кто — от Анны.
EVERETT COLLECTION / EAST NEWS
Насыщенная личная жизнь Хулио Иглесиаса нисколько не мешала его певческой деятельности: за свою карьеру испанец выпустил около 80 альбомов. Также он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как один из самых продаваемых исполнителей.
В настоящее время артист живет в Доминиканской Республике, и, по словам его сына Хулио-младшего, ценит спокойствие и уединение, а также посвящает уйму времени творчеству.
Хулио Иглесиас то и дело посвящает трогательные посты в соцсети своей жене Миранде. Например, в день рождения супруги он поздравил ее так: «32 года вместе, спасибо за преданность и любовь. С днем рождения. Я тебя люблю».
AFP / EAST NEWS
В свои 80 лет певец не собирается сдавать позиции и продолжает творческий путь. Кстати, в свое время этот артист исполнил композицию для одного культового латиноамериканского сериала, который мы все смотрели в юности. Узнать, что же это за проект, а также выведать другие тайны мыльных опер можно с помощью этой статьи.