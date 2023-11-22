История Хулио Иглесиаса, который женился по глупости, а потом связал жизнь с любимой в 67 лет

В 2023 году испанскому певцу Хулио Иглесиасу исполнилось 80 лет. Мужчина был настоящим сердцеедом, стал отцом девятерых детей и пережил столько всего, что и «Санта-Барбаре» не снилось. Мы решили поведать историю жизни культового артиста.

В свои 80 лет певец не собирается сдавать позиции и продолжает творческий путь. Кстати, в свое время этот артист исполнил композицию для одного культового латиноамериканского сериала, который мы все смотрели в юности. Узнать, что же это за проект, а также выведать другие тайны мыльных опер можно с помощью этой статьи.