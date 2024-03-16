Как изменились 10+ легендарных супермоделей, по которым в XX веке сходил с ума весь мир

Девушек и женщин, которые добились успехов в мире высокой моды и получили международное признание, называют супермоделями. За участие в дефиле или фотосессии они получают баснословные гонорары, а их лица знакомы даже тем, кто не интересуется фешен-индустрией. Мы решили выяснить, как изменились красавицы, которых в XX веке обожал весь мир.

Лесли Лоусон (Твигги)

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Лесли Лоусон называют одной из первых супермоделей. Ее слава гремела на весь мир, и это при том, что рост девушки был отнюдь не модельным — всего 1,68 м. Однако миниатюрному телосложению Лесли пели оды дизайнеры, и она даже взяла псевдоним Твигги, что означает «тростинка». Тем не менее модель нередко критиковали за то, что она внесла свою лепту в популяризацию чрезмерной худобы. В 2019 году Лоусон стала кавалером британского рыцарского ордена, получив титул Дамы-командора за заслуги в мире моды, искусства и благотворительности. Узнать подробнее о жизни Твигги вы сможете здесь.

Шерил Тигс

ASSOCIATED PRESS / East News , KAT / MEGA / Mega Agency / East News

Шерил также называют одной из первых супермоделей. Пик ее славы пришелся на 1970-е годы, а один из постеров, где Шерил была запечатлена в бикини, стал настоящим символом поп-культуры той эпохи. Модель 4 раза выходила замуж, и каждый из браков окончился разводом. Также Шерил занималась разработкой собственной линии одежды, и весьма успешно: всего за 1 год она заработала примерно $ 1 млрд.

Стефани Сеймур

Mary Evans / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , MIGUEL MEDINA / AFP / East News

Пик популярности Стефани пришелся на 1980–1990-е годы. Она заняла 91-е место в рейтинге 100 самых притягательных женщин 2000 года. А пару лет назад модель запустила собственную линию нижнего белья.

Иман

Album Online / East News , MediaPunch / Associated Press / East News

Иман училась в университете Найроби, когда ее заметил модельный скаут и предложил переехать в США. Уже через год (в 1976) она снималась для Vogue. Впоследствии девушка стала главной музой многих именитых дизайнеров, которых приводили в восторг ее тонкие черты лица, длинная шея и стройная фигура. В последнем десятилетии прошлого века Иман начала производить косметику для женщин, которым сложно подобрать средство для своего оттенка кожи. А в 2021 году модель выпустила свой парфюм.

Надя Ауэрман

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Надю Ауэрман снимали великие фотографы того времени. Она успела поработать практически со всеми известными брендами: Prada, Giorgio Armani, Christian Dior, Versace. Девушка даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как модель с самыми длинными ногами. Надя выпустила собственный парфюм и попробовала себя в качестве актрисы, снявшись в нескольких немецких фильмах.

Надя Ауэрман в 2022 году.

Кэти Айрленд

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Кэти каждый год на протяжении 13 лет появлялась на обложке специального выпуска журнала Sports Illustrated. В 1993 году она основала собственную компанию. Дело оказалось настолько успешным, что Кэти из девушки в крошечном бикини превратилась в самую богатую в мире бывшую супермодель. В 2023 году Кэти разменяла 7-ой десяток, а выглядит так же роскошно, как и в 20 лет.

Келли Леброк

© Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images , Sheri Determan / WENN.com / agefotostock / East News Sheri Determan / WENN.com / agefotostock / East News

Келли начала модельную карьеру в 16 лет. Девушке было всего 19, когда ее фото появилось на развороте Vogue. Многим модель известна по рекламе шампуня 1980-х годов, где она произносит фразу, ставшую девизом целого поколения: «Не нужно ненавидеть меня за то, что я красивая», а также по фильму «Женщина в красном», который вышел на экраны в 1984 году. В 2017 году Леброк вместе с дочерью приняла участие в проекте Growing Up Supermodel. Смысл его в том, что дети известных родителей пытаются построить модельную карьеру, но из-за популярности своих мам и пап сталкиваются с различными трудностями.

Анджела Линдвалл

В 14 лет Анджеле предложили заключить контракт. Причем заметили юное дарование в IMG Models — одном из крупнейших модельных агентств мира. Девушка была лицом популярнейших модных журналов в конце 1990-х и начале 2000-х. А XXI век для нее ознаменовался контрактом с Victoria’s Secret: она участвовала в модных показах вплоть до 2008 года.

Evan Agostini / Invision / East News

Модель в 2024 году.

Полина Поризкова

Warner Bros.AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , Manoli Figetakis / Everett Collection / East News

Девушка стала моделью в 13 лет, а в 1988 году подписала самый крупный в истории модельного бизнеса (на тот момент) контракт с Estée Lauder на сумму $ 6 млн. Она также снималась в кино, сериалах и различных телешоу — к примеру, была судьей в шоу «Топ-модель по-американски» с 10-го по 12-й сезоны. Полине в 2025 году стукнет 60, а выглядит она невероятно роскошно. Но, как ни странно, модели приходится то и дело отбиваться от хейтеров, которые твердят, что она одевается неприлично для своего возраста. Узнать об этом подробнее можно здесь.

Шалом Харлоу

В 1990-е годы девушка 6 раз была на обложке Vogue. Несмотря на известность, ее принято называть «антисупермоделью», поскольку стиль Харлоу был прямо противоположен гламурному эпатажу 1990-х. В наши дни модель периодически выходит на подиум и принимает участие в модных фотосессиях.

Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Шалом в 2023 году.

Кэрол Альт

Кэрол выросла в многодетной семье, была третьим по счету ребенком. И пошла по стопам матери, которая до рождения детей работала моделью. В 1980-е годы девушка появилась на обложках более 500 журналов и стала одной из самых узнаваемых и востребованных моделей. С 2013 по 2015 год у Кэрол было собственное шоу на телевидении, посвященное вопросам здоровья.

Фото сделано в июле 2023 года.

Кристен Макменами

Одна из самых ярких моделей конца XX века, которую выделяло среди других девушек неповторимое чувство стиля. В начале 1990-х девушка сбрила брови и сделала короткий боб в стиле 1920-х годов. Новый образ дал сильный толчок ее карьере. И в зрелом возрасте Кристен периодически участвует в модных показах.

Модель в 2023 году.

Молли Симс

В 1991 году Молли Симс поступила в университет и принялась изучать политологию, однако 2 года спустя бросила учебу и отправила свои фотографии в модельное агентство. Девушке было 19 лет. Она стала не только успешной моделью, но и актрисой. Первый фильм с ее участием вышел в 2002 году («Фрэнк Маккласки, страховой детектив»), а последний — в 2021-м («День „да“»).

Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News

Молли Симс в 2023 году.

Линда Евангелиста

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Линде было всего 19 лет, когда она начала свою карьеру в мире высокой моды. Один из легендарных дизайнеров конца прошлого столетия сказал о ней так: «В мире больше нет настолько же профессиональных манекенщиц, как она». Однако в 1998 году Евангелиста решила на какое-то время уйти из модельного бизнеса. В 2023 году знаменитость снялась в сериале «Супермодели», где также появились ее не менее легендарные коллеги, например, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл.

Линда Евангелиста считает, что стала жертвой пластической хирургии. Из-за недовольства результатами вмешательств модель 5 лет не появлялась на публике. Как она преодолела свою неуверенность, мы рассказывали здесь.