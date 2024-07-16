Как изменились актеры культового фильма «Чего хотят женщины», который вышел на экраны почти 25 лет назад
«Чего хотят женщины» — один из тех старых фильмов с особой атмосферой, в которой так удачно сочетаются драма с комедией. Вероятно поэтому многие любят его до сих пор, несмотря на то, что с момента выхода прошло уже почти 25 лет. Мы пересмотрели фильм и нам стало интересно, как сегодня выглядят актеры, которые в нем снялись.
Мэл Гибсон — Ник Маршал
Мариса Томей — Лола
Алан Алда — Дэн Уонамейкер
Лорен Холли — Джиджи
Эшли Джонсон — Александра Маршал
Эрик Бальфур — Кэмерон
Лиза Эдельштейн — Дина
Валери Перрин — Марго
Ана Гастейер — Сью Кранстон
Джуди Грир — Эрин
Марк Фойерстин — Морган Фаруэлл
Диана-Мария Рива — Стелла
Лоретта Дивайн — Фло
Бетт Мидлер — доктор Перкинс
Хелен Хант — Дарси Макгуайер
На актеров другой культовой картины «Убить Билла» можно посмотреть в этой статье.
Комментарии
Фотки опять с закрытыми глазами выбирали, да? Иначе кpивые-коcые и откровенно нeудачные фото почти у всех актеров, многие из которых привлекательны, нельзя объяснить.
Что до фильма, забавный и мне бы нравился, если бы не Гибсон. Hе вынoшу его. Причем отвpaщение было еще когда не стало известно, что ему нормально и руку на женщину поднять, и словесный пoноc не сдерживать, и бухaть как последний бoмж. Не знаю, словно чувствовалось, что он - мерзость. Помню, как когда он был молодой, везде охи-ахи, ах какой красавчик. Ммммм нет. Смaзливый - да, но вот этот сальный взгляд, как у усредненного индийца при взгляде на бледнолицую девушку, это вырaжение на лице типа i'm sеxу and i know it, самодoвoльство, самoлюбование, вызывали одно желание - исправить сковoродой по фейсу. А т.к. невoзможно, минимизиpовать кино с ним ахахахахах
Вот бы другого актера сюда, было бы классно. Остальные все удачные. А он мне испортил всю радость от просмотра