Как Кейт Миддлтон в 40+ стала королевой «естественного старения»

Жизнь Кейт Миддлтон проходит под прицелом камер. И это внимание не всегда бывает приятным. Недавние фотографии герцогини, опубликованные в британском «Vogue», наделали шума. Фанаты в комментариях отметили естественную красоту принцессу, хейтеры же раскритиковали Кейт за постаревший вид. А недавняя госпитализация королевской особы только добавила масла в огонь.

Критики не пощадили

В январе этого года герцогиня легла в больницу для проведения плановой абдоминальной операции. Эта новость стала неожиданностью даже для тех, кто тесно сотрудничает с королевской семьей, а споры о постаревшем виде принцессы приняли новый оборот. Некоторые пользователи Сети не смогли пройти мимо фотографий герцогини, сделанных 2 месяцами ранее. «Она выглядит уставшей и не очень счастливой», — заявил один из критиков. Фото были сделаны в Поминальное воскресенье, но даже деликатность обстоятельств не остановила хейтеров. Кто-то прямым текстом спросил: «Почему она выглядит такой старой?».

Stephen Lock / Avalon / Photoshot / East News

«Она выглядит старше своих лет. Ей бы поменять уход за кожей», — этот комментарий пользователя резюмирует стремление нашего общества к недостижимому идеалу. Особенно это касается женщины, которые в любом возрасте и жизненной ситуации будто бы обязаны соответствовать строгим канонам красоты. «Она явно очень несчастна», — это резкое суждение лишь показывает, как опасно делать выводы на основе отдельных фрагментов жизни человека.

Один пользователь сказал: «40 — не такой уж и большой возраст. На ее лице явно виден стресс». В этом комментарии затрагивается очень деликатная тема — мы ожидаем от женщин неестественного старения. А если уж дама богата и знаменита, то стандарты пролонгированной молодости еще выше. Другой пользователь отметил гендерные стереотипы, которые неизбежно присутствуют в обсуждениях старения: «Если бы на ее месте был мужчина того же возраста, никто бы и не подумал писать, что он выглядит старо».

О том, какие стандарты красоты навязывает нам общество, мы уже писали здесь. А в этой статье мы рассказываем о девушке, которая посмотрела на эту проблему с юмором.

Многие поддержали естественное старение Кейт

К счастью, в чате были сказаны и слова поддержки. «Каждый раз, когда на страницах „Vogue“ появляется женщина старше 40 лет, все ноют, что она выглядит старой или некрасивой. Так и должны выглядеть женщины без нелепых процедур и фильтров. Не подливайте масла в огонь». Люди, которые пишут осуждающие комментарии, не осознают негативного влияния такой критики. Своими словами мы не только обижаем кого-то, но и вносим вклад в определенные общественные установки. «Приятно видеть, как кто-то стареет естественно. Она не накачана филлерами», — отмечает один из доброжелателей. Комментатор также отметил сильный характер герцогини. Кейт не поддается давлению общества и не идет по пути пластической хирургии. Многие встали на сторону герцогини: «Мне кажется, она выглядит потрясающе. Она же не в цирке, а на грустном мероприятии».

Натуральная красота принцессы завораживает многих. Здесь вы можете прочитать о модных приемах Кейт Миддлтон, которые делают ее королевой стиля.

Герцогиню не раз стыдили за возраст

Кейт Миддлтон уже критиковали по поводу ее внешности. Так, ее образ для коронации назвали слишком возрастным. Однако поклонники Миддлтон неизменно встают на ее защиту, осуждая насмешки в сети и подчеркивая необходимость ценить естественную красоту в любом возрасте.

К счастью, в решении проблемы восприятия старения наметился сдвиг

GEORGE ROGERS/SIPA/Sipa Press/East News , GEORGE ROGERS/SIPA/Sipa Press/East News

Реакция людей на критику указывает на проблему, которая существует в нашем обществе. Стандарты красоты, эйджизм и отношение к публичным персонам остаются в повестке дня. И это счастье, что многие осознают важность борьбы с нереалистичными идеалами и принятия естественного старения как части жизни.

CHRIS JACKSON / AFP / East News

Может быть, у кого-то был плохой день, свет на фото неудачно выставлен или у человека действительно есть проблемы со здоровьем. Никто не знает, что происходит в жизни другого, даже если этот другой — публичная фигура. Поддержка Кейт Миддлтон отражает позитивный сдвиг в отношении общества к старению и стандартам красоты. Она служит напоминанием о том, что людей, независимо от их статуса, следует чествовать за естественность. Практика доброты в таких деликатных ситуациях никогда не бывает лишней. Статья закончилась, но прощаться с нами не хочется? Продолжите чтение статьей о спонтанных проявлениях доброты, ее вы найдете здесь.