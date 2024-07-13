Как могли бы выглядеть персонажи наших любимых сказок, если бы на кастинг пришли голливудские актеры

Кино
4 часа назад

У каждого есть свои любимые сказки и свои любимые сказочные персонажи. И некоторые из них так прочно срослись с сыгравшими их актерами, что представить кого-то еще в знакомых образах просто невозможно. Хотя... мы попытались «отдать» роли звездам Голливуда. И вот что из этого вышло.

В создании картинок для этой статьи использовался искусственный интеллект.

Царевич Андрей (Андрюшенька-душенька): Сергей Николаев и Зак Галифианакис

Старуха: Вера Алтайская и Джуди Денч

Главнейший министр Нушрок: Андрей Файт и Мадс Миккельсен

Волк: Михаил Боярский и Райан Гослинг

Золушка: Янина Жеймо и Шейлин Вудли

Анидаг: Лидия Вертинская и Ева Грин

Царь Макар: Леонид Харитонов и Малкольм Макдауэлл

Иванушка: Олег Даль и Эдди Редмэйн

Черепаха Тортила: Рина Зеленая и Хелен Миррен

Кощей: Олег Табаков и Кристоф Вальц

Старик Хоттабыч: Николай Волков и Ричард Гир

Принцесса: Марина Неёлова и Аня Тейлор-Джой

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Фото на превью Морозко / Киностудия им. М. Горького, Варвара-краса, длинная коса / Киностудия им. М. Горького

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