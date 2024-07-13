Как могли бы выглядеть персонажи наших любимых сказок, если бы на кастинг пришли голливудские актеры

У каждого есть свои любимые сказки и свои любимые сказочные персонажи. И некоторые из них так прочно срослись с сыгравшими их актерами, что представить кого-то еще в знакомых образах просто невозможно. Хотя... мы попытались «отдать» роли звездам Голливуда. И вот что из этого вышло.