Как могли бы выглядеть персонажи наших любимых сказок, если бы на кастинг пришли голливудские актеры
Кино
4 часа назад
У каждого есть свои любимые сказки и свои любимые сказочные персонажи. И некоторые из них так прочно срослись с сыгравшими их актерами, что представить кого-то еще в знакомых образах просто невозможно. Хотя... мы попытались «отдать» роли звездам Голливуда. И вот что из этого вышло.
В создании картинок для этой статьи использовался искусственный интеллект.
Царевич Андрей (Андрюшенька-душенька): Сергей Николаев и Зак Галифианакис
Старуха: Вера Алтайская и Джуди Денч
Главнейший министр Нушрок: Андрей Файт и Мадс Миккельсен
Волк: Михаил Боярский и Райан Гослинг
Золушка: Янина Жеймо и Шейлин Вудли
Анидаг: Лидия Вертинская и Ева Грин
Царь Макар: Леонид Харитонов и Малкольм Макдауэлл
Иванушка: Олег Даль и Эдди Редмэйн
Черепаха Тортила: Рина Зеленая и Хелен Миррен
Кощей: Олег Табаков и Кристоф Вальц
Старик Хоттабыч: Николай Волков и Ричард Гир
Принцесса: Марина Неёлова и Аня Тейлор-Джой
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