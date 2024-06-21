Как сквозь года менялась внешность 16 легендарных актрис Голливуда

Знаменитости
1 час назад

Внешность актрис играет немаловажную роль в их карьере. Любопытно понаблюдать, как же менялась их красота на протяжении нескольких десятилетий. Кто-то совсем не изменился, будто молодильных яблок наелся, а кого-то и не узнать теперь.

Кэти Бейтс в 42, 63 и 75 лет

© Misery / Castle Rock Entertainment and co-producers, PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News, Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Шэрон Стоун в 36, 55 и 66 лет

East News, AFP / EAST NEWS, Jeffrey Mayer / Avalon / Photoshot / East News

Джоан Северанс в 31, 46 и 60 лет

Джулия Робертс в 23, 44 и 56 лет

ASSOCIATED PRESS / East News, East News, VALERY HACHE / AFP / East News

Коллин Кэмп в 32, 48 и 66 лет

© Clue / Paramount Pictures and co-producers, CJ Contino / Everett Collection / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Сандра Буллок в 28, 49 и 57 лет

Album Online / East News, Retna / Photoshot / REPORTER / East News, Invision / Invision / East News

Джинн Трипплхорн в 30, 49 и 59 лет

© The Firm / Paramount Pictures and co-producers, Todd Williamson / Invision / AP / East News, Invision / Invision / East News

Хелен Миррен в 30, 57 и 78 лет

© The Philanthropist / British Broadcasting Corporation (BBC), Robert Hepler / Everett Collection / East News, Scott A Garfitt / Invision / East News

Джессика Лэнг в 33, 63 и 75 лет

Album Online / East News, AFP / EAST NEWS, KENA BETANCUR / AFP / East News

Ким Кэттролл в 28, 51 и 67 лет

WARNER BROS. PICTURES / Album / EAST NEWS, EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, Vianney Le Caer / Invision / East News

Лесли Истербрук в 37, 57 и 70 лет

Джулианна Мур в 35, 49 и 63 года

Album Online / East News, SIPA PRESS / EAST NEWS, Jacques BENAROCH / SIPA / Sipa Press / East News

Мерил Стрип в 37, 62 и 74 года

PHOTOlink / MediaPunch / Associated Press / East News, AP / East News, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Дайан Китон в 26, 57 и 76 лет

Album Online / East News, COLUMBIA PICTURES / Album / EAST NEWS, Chris Pizzello / Invision / East News

Анджела Бассетт в 34, 54 и 65 лет

Album Online / East News, Charles Sykes / Invision / AP / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Энди Макдауэлл в 38, 49 и 66 лет

IMAGO / United Archives / kpa / Imago Stock and People / East News, EAST NEWS, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

У нас есть и другие статьи, где мы сравниваем, как менялась внешность звезд на протяжении десятилетий:

Фото на превью IMAGO / United Archives / kpa / Imago Stock and People / East News, EAST NEWS, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

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