Как сквозь года менялась внешность 16 легендарных актрис Голливуда

Внешность актрис играет немаловажную роль в их карьере. Любопытно понаблюдать, как же менялась их красота на протяжении нескольких десятилетий. Кто-то совсем не изменился, будто молодильных яблок наелся, а кого-то и не узнать теперь.

Кэти Бейтс в 42, 63 и 75 лет

Шэрон Стоун в 36, 55 и 66 лет

East News , AFP / EAST NEWS , Jeffrey Mayer / Avalon / Photoshot / East News

Джоан Северанс в 31, 46 и 60 лет

Джулия Робертс в 23, 44 и 56 лет

ASSOCIATED PRESS / East News , East News , VALERY HACHE / AFP / East News это секретная информация 3 часа назад Юлька классная девчонка! и у нее нет ни одного провального фильма - - Ответить

Коллин Кэмп в 32, 48 и 66 лет

© Clue / Paramount Pictures and co-producers , CJ Contino / Everett Collection / East News , VALERIE MACON / AFP / East News CJ Contino / Everett Collection / East NewsVALERIE MACON / AFP / East News

Сандра Буллок в 28, 49 и 57 лет

Album Online / East News , Retna / Photoshot / REPORTER / East News , Invision / Invision / East News Yuri Petrusha 32 минуты назад увы сандра последнее время совсем "не веселая" - - Ответить

Джинн Трипплхорн в 30, 49 и 59 лет

© The Firm / Paramount Pictures and co-producers , Todd Williamson / Invision / AP / East News , Invision / Invision / East News Todd Williamson / Invision / AP / East NewsInvision / Invision / East News

Хелен Миррен в 30, 57 и 78 лет

© The Philanthropist / British Broadcasting Corporation (BBC) , Robert Hepler / Everett Collection / East News , Scott A Garfitt / Invision / East News Robert Hepler / Everett Collection / East NewsScott A Garfitt / Invision / East News

Джессика Лэнг в 33, 63 и 75 лет

Album Online / East News , AFP / EAST NEWS , KENA BETANCUR / AFP / East News Yuri Petrusha 29 минут назад звезда моей молодости - френсис, тутси, почтальон с николсоном - - Ответить

Ким Кэттролл в 28, 51 и 67 лет

WARNER BROS. PICTURES / Album / EAST NEWS , EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , Vianney Le Caer / Invision / East News

Лесли Истербрук в 37, 57 и 70 лет

Джулианна Мур в 35, 49 и 63 года

Album Online / East News , SIPA PRESS / EAST NEWS , Jacques BENAROCH / SIPA / Sipa Press / East News

Мерил Стрип в 37, 62 и 74 года

PHOTOlink / MediaPunch / Associated Press / East News , AP / East News , Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News Руконожка Ай-Ай 42 минуты назад Как хорошее вино) - - Ответить

Дайан Китон в 26, 57 и 76 лет

Album Online / East News , COLUMBIA PICTURES / Album / EAST NEWS , Chris Pizzello / Invision / East News

Анджела Бассетт в 34, 54 и 65 лет

Album Online / East News , Charles Sykes / Invision / AP / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Энди Макдауэлл в 38, 49 и 66 лет

IMAGO / United Archives / kpa / Imago Stock and People / East News , EAST NEWS , Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News