Как сквозь года менялась внешность 16 легендарных актрис Голливуда
Знаменитости
1 час назад
Внешность актрис играет немаловажную роль в их карьере. Любопытно понаблюдать, как же менялась их красота на протяжении нескольких десятилетий. Кто-то совсем не изменился, будто молодильных яблок наелся, а кого-то и не узнать теперь.
Кэти Бейтс в 42, 63 и 75 лет
© Misery / Castle Rock Entertainment and co-producers, PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News, Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
Шэрон Стоун в 36, 55 и 66 лет
East News, AFP / EAST NEWS, Jeffrey Mayer / Avalon / Photoshot / East News
Джоан Северанс в 31, 46 и 60 лет
© See No Evil, Hear No Evil / TriStar Pictures, EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, © VOGUE Taiwan / YouTube
Джулия Робертс в 23, 44 и 56 лет
ASSOCIATED PRESS / East News, East News, VALERY HACHE / AFP / East News
Юлька классная девчонка! и у нее нет ни одного провального фильма
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Коллин Кэмп в 32, 48 и 66 лет
© Clue / Paramount Pictures and co-producers, CJ Contino / Everett Collection / East News, VALERIE MACON / AFP / East News
Сандра Буллок в 28, 49 и 57 лет
Album Online / East News, Retna / Photoshot / REPORTER / East News, Invision / Invision / East News
Джинн Трипплхорн в 30, 49 и 59 лет
© The Firm / Paramount Pictures and co-producers, Todd Williamson / Invision / AP / East News, Invision / Invision / East News
Хелен Миррен в 30, 57 и 78 лет
© The Philanthropist / British Broadcasting Corporation (BBC), Robert Hepler / Everett Collection / East News, Scott A Garfitt / Invision / East News
Джессика Лэнг в 33, 63 и 75 лет
Album Online / East News, AFP / EAST NEWS, KENA BETANCUR / AFP / East News
Ким Кэттролл в 28, 51 и 67 лет
WARNER BROS. PICTURES / Album / EAST NEWS, EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, Vianney Le Caer / Invision / East News
Лесли Истербрук в 37, 57 и 70 лет
Джулианна Мур в 35, 49 и 63 года
Album Online / East News, SIPA PRESS / EAST NEWS, Jacques BENAROCH / SIPA / Sipa Press / East News
Мерил Стрип в 37, 62 и 74 года
PHOTOlink / MediaPunch / Associated Press / East News, AP / East News, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
Дайан Китон в 26, 57 и 76 лет
Album Online / East News, COLUMBIA PICTURES / Album / EAST NEWS, Chris Pizzello / Invision / East News
Анджела Бассетт в 34, 54 и 65 лет
Album Online / East News, Charles Sykes / Invision / AP / East News, Evan Agostini / Invision / East News
Энди Макдауэлл в 38, 49 и 66 лет
IMAGO / United Archives / kpa / Imago Stock and People / East News, EAST NEWS, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
У нас есть и другие статьи, где мы сравниваем, как менялась внешность звезд на протяжении десятилетий:
Фото на превью IMAGO / United Archives / kpa / Imago Stock and People / East News, EAST NEWS, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
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