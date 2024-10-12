История красавицы Натальи Трубниковой, которая многим пожертвовала ради карьеры, но осталась актрисой одной роли

Иногда, несмотря на яркую внешность и драматический талант, актрисам так и не удается сделать головокружительную карьеру в кино. Именно по такому сценарию сложилась жизнь Натальи Трубниковой. Она блеснула в одном-единственном фильме, полюбилась многим зрителям, а потом на долгие годы пропала с экранов. Однако Наталья не жалуется на судьбу, ведь ее жизнь все равно оказалась связана с творческой профессией.

Наталья с детства грезила балетом

Будущая актриса родилась в интеллигентной московской семье. Мама работала инженером, а отец служил в государственном учреждении. Музыкальный слух и творческая жилка достались девочке по наследству. Ее папа самостоятельно научился играть на фортепиано и аккордеоне, легко подбирал мелодии и великолепно пел. Когда Наталье было 3 года, она случайно увидела по телевизору балет «Лебединое озеро», где Майя Плисецкая танцевала ведущую партию. Маленькая Наташа была просто зачарована грациозными движениями балерины.

Бабушка Наташи, которая в молодости тоже грезила о карьере балерины, отвела внучку в Большой театр на «Щелкунчика». После этого у Наташи появилась мечта: она хотела сама выступать на этой сцене. Девочка начала уговаривать родителей, и те согласились отдать ее в хореографический кружок, который находился рядом с детским садиком. Пока все остальные малыши из группы шли на дневной сон, папа забирал Наташу и вел ее на занятия. С возрастом любовь к балету у Трубниковой не исчезла. В школьные годы девочка продолжала заниматься танцами, при этом родители отдали ее еще и в музыкальную школу.

Трубникова никогда не боялась трудностей

Наталья сменила несколько балетных кружков и, наконец, смогла поступить в хореографическое училище при Большом театре. У девочки не было буквально ни секунды свободного времени — она целыми днями пропадала на занятиях. Но она была готова на все, лишь бы добиться успеха в любимом деле, поэтому никогда не жаловалась. В балетных кружках юное дарование научили танцевать на «полупальцах», но в хореографическом училище требования были намного выше. Учениц ставили на пальцы, и гелевыми прокладками в те времена еще не пользовались. Девочки стирали ноги и пытались закрыть ссадины пленкой от сырого яйца, а сверху приклеивали пластырь. Однако такое домашнее средство мало помогало, и пальцы все равно страдали.

Наташа старательно скрывала от родителей следы тренировок и никогда не жаловалась. Девочка до дрожи боялась, что ей запретят заниматься балетом. Папа, видя увлеченность ребенка, даже заказал балетный станок, который Наталья вешала на дверь. Такая преданность делу быстро дала плоды, и уже с первого класса юная балерина участвовала во всех концертах. Вскоре Наталье стали давать партии в Большом театре. В составе труппы юных артистов Трубникова объездила множество стран. А когда девочке было 15 лет, ее неожиданно вызвали на международный конкурс. Наталья в тот момент отдыхала в санатории, но тут же собралась, станцевала без единой репетиции и получила диплом за лучшее выступление.

Выпускные экзамены изменили планы артистки

Еще до окончания училища девушка вышла на одну сцену с Майей Плисецкой. Трубниковой досталась партия амура в балете «Дон Кихот». Поэтому Наталья нисколько не сомневалась, что место в Большом театре ей обеспечено. Однако на выпускных экзаменах Трубникова неожиданно получила четверку, и ее распределили в Московский академический музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). Девушке посулили быструю карьеру, но условия ее не устроили, так что она, наравне с остальными молодыми артистами, начала с кордебалета.

Карьера в кино складывалась непросто

Первую кинороль Трубникова получила в фильме «12 стульев». Ей поручили сыграть капитана корабля в фантазии Остапа Бендера. Изначально режиссер даже не планировал снимать Наталью, она должна была только поставить танцевальный номер и прорепетировать его с Андреем Мироновым. Но балерина с таким воодушевлением взялась за дело, что ее выступление решили включить в небольшой эпизод. Наталья просто влюбилась в мир кино, и ее даже приглашали на пробы, но ролей не давали. Поэтому, когда спустя два года режиссер Леонид Квинихидзе предложил Трубниковой сняться в ленте «31 июня», она особо не рассчитывала на успех. Девушка была уверена, что режиссер не рискнет дать ей главную роль принцессы Мелисенты. Но неожиданно ее утвердили. Несмотря на сопротивление студии, Квинихидзе отстоял свой выбор.

График был выматывающий: Трубникова приезжала на съемки рано утром, измученная после вечерних спектаклей. К тому же Наталья сомневалась в своих актерских способностях. Но труппа помогала артистке вжиться в роль, а Николай Еременко-младший, который играл Белого рыцаря, веселил свою партнершу в перерывах между съемками. Фильму пророчили громкий успех, но сразу после единственного телевизионного показа ленту сняли с проката, и отправили на полку на долгие 7 лет. Намеки на то, что фильм «31 июня» ждет непростая судьба, были. На съемках Трубникова щеголяла в дорогом кольце, которое купила еще на гастролях. И только на премьере увидела, что камень из украшения выпал. И в итоге роль принцессы Мелисенты стала для Натальи роковой.

Фильм, вместо того чтобы стать ярким началом кинокарьеры Трубниковой, только ее погубил. Артистку все еще приглашали на кастинги, но ролей не давали. Позже Наталья с грустной усмешкой говорила, что стала «актрисой кинопроб». Только годы спустя ей объяснили, что балерин просто опасались брать в кинопроекты. Трубникова снялась в нескольких фильмах, но большинство ее ролей были эпизодическими.

Трубникову мало интересовали легкие романы

Однако Наталья не унывала. Карьера в балете у нее складывалась значительно лучше, чем в кино. Женщине доставались главные партии на сцене Московского академического музыкального театра, к тому же, за время работы она окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа. У Трубниковой было немало поклонников, но никто не мог задеть сердце красавицы. С женатыми мужчинами она отказывалась встречаться наотрез, а среди холостых не нашлось достойного кандидата. Все изменилось, когда Наталья встретила Анатолия Кулакова. Актриса и ее будущий супруг участвовали в постановке «Прозрения». Долгие репетиции сблизили пару, и Трубникова безоглядно влюбилась.

Избранник был старше Натальи на 10 лет, к тому же, карьера у него не складывалась. Отца Трубниковой такой выбор не порадовал, да и все знакомые наперебой уверяли артистку, что Кулаков — неподходящая для нее пара. Но переубедить артистку никто не мог, и спустя 2 года они сочетались браком. Молодым пришлось жить с мамой Анатолия, о чем супруги вскоре пожалели. Свекровь невзлюбила Трубникову и всячески намекала, что Наталья бессовестно изменяет мужу. Если актрисе приходилось ехать на ночные съемки, следовали нелестные комментарии. Даже какие-то бытовые мелочи раздражали женщину. Как-то Трубникова мыла перед спектаклем посуду, и тут свекровь выдала: «Боже мой, она нацепила перчатки! Ишь ты!»

Наталью мало волновало мнение окружающих

Конфликты закончились только после того, как супруги переехали в собственное жилье. Правда, и до этого мнение окружающих не слишком-то волновало пару. Чем больше родные и приятели пытались убедить Наталью и Анатолия, что они не пара, тем упорнее супруги боролись за свою любовь. Трубникова и Кулаков прожили вместе 47 лет и никогда не жалели о своем выборе. Только одно расстраивало Наталью: она так и не смогла стать мамой. В прежние времена балерины решались на рождение малыша только после 40 лет. Наталья очень хотела завести ребенка, но, к сожалению, у нее не получилось.

Теперь артистку не берут в кино по другой причине

В 1990 году супруги вместе основали «Русскую Академию Моделей». Кроме того, Наталья продолжила работу в Московском академическом музыкальном театре, просто перейдя на драматические роли. Трубникова до сих пор надеется получить роль в кино. Но теперь артистка получает отказы, просто потому что слишком молодо выглядит для своих лет. Наталья только смеется над подобными оправданиями.