Как выбрать и обыграть разные платья, чтобы все вокруг головы сворачивали от восторга

Платья - это красиво и женственно. Но порой нас пугают варианты нестандартного кроя или с необычным дизайном. Вроде и хочется выгулять что-нибудь эдакое, но как его стилизовать - непонятно. Мы разобрались, как носить и с чем сочетать самые популярные варианты платьев.

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Платья в цветочек

evairisha 35 минут назад я за первый вариант и он выглядит весьма достойно, в нем легко, везде продувает не то что во втором и третьем случае:-))) - - Ответить

Такие платья нужно подбирать максимально осторожно, потому что есть риск выглядеть нелепо. Модные эксперты не рекомендуют выбирать мелкий цветочный принт в пастельных тонах, особенно если платье является единственным цветным элементом образа. Подобный наряд стоит сочетать с еще какой-то цветной вещью - например, джемпером или рубашкой. А еще лучше выбрать цветочный принт среднего размера. Он довольно универсален и отлично смотрится на разных типах фигуры.

С геометрическим принтом

Полоска, горошек, клетка - базовые геометрические принты в одежде. Однако они немного скучноваты. А ведь есть и другие! Например, гусиная лапка. Этот принт хоть и классический, но более интересный, плюс его можно смело сочетать с ярким трикотажем и аксессуарами. А вот платье с цветастым геометрическим узором само по себе станет основой образа. Поэтому дополнять его лучше минималистичными и нейтральными деталями.

Короткие

evairisha 34 минуты назад как прости господи на панели - - Ответить

При выборе аксессуаров к мини-платью все зависит от повода и контекста. Например, для легкой прогулки по городу можно надеть к платью максимально удобную обувь на плоской подошве и подобрать разные изящные аксессуары (их может быть много): цепочки, браслеты, кольца. Для дневных посиделок в ресторане - надеть ковбойские сапоги и взять небольшую сумку. А для вечернего выхода лучше всего выбрать массивные украшения и клатч.

Вязаные

Вязаное платье - это не только стильно, но и очень практично. Особенно в летнюю жару, так как оно отлично вентилируется и позволяет коже дышать. Кроме того, правильный фасон может сделать фигуру визуально стройнее. Сочетать такое платьице лучше всего с простыми, но элегантными украшениями, массивной обувью на плоской подошве и сумкой-тоут из рафии.

С вырезом на спине

Матвей 11 минут назад Подборка фотографий просто треш.. Большой разницы между воротами и шиком не увидела 😅 - - Ответить

Вырез на спине нужно выбирать не менее тщательно, чем декольте. Например, вырез с перемычкой на уровне талии может сделать спину визуально шире. Как и вырез до самого копчика, который открывает слишком много. Лучше остановить свой выбор на небольших вырезах, которые демонстрируют только часть спины. Причем любую. Еще не стоит забывать об украшениях. Это могут быть как многослойные струящиеся цепочки, так и небольшой бант в волосах, ленты которого будут красиво свисать сзади.

Кружевные

Тут очень важно правильно выбрать фасон. Дело в том, что кружева могут добавить фигуре объем и сделать из обычной женщины тумбочку. А-силуэт - это наиболее универсальный вариант, который подходит большинству типов фигур. Если же хочется подчеркнуть изгибы, можно взять платье-футляр. Важную роль играет и цвет - он должен подходить к тону кожи. Маленькое черное платье - это универсально, но немного скучно. Цветные кружева будут выглядеть куда более выигрышно.

С запахом

Выбирая такой наряд, нужно учитывать несколько важных моментов. Самое главное - это материал. Идеально подойдет трикотаж, потому что он немного тянется. Далее - посадка. Обычно к таким платьям в комплекте идет поясок. Его необязательно завязывать исключительно вокруг талии. Попробуйте отрегулировать его в зависимости от типа фигуры.

Макси

Даже платье в пол будет выгодно смотреться на любой фигуре, если знать пару хитростей. Наряд с акцентом на талии отлично подойдет обладательницам фигуры "песочные часы". Платья А-силуэта - отличный вариант для женщин с широкими бедрами. А миниатюрным и невысоким дамам стоит присмотреться к моделям в обтяжку. Стилизовать платье можно уже с помощью деталей и аксессуаров. Плетеные сумки, широкополые шляпы и обувь на плоской подошве станут отличным дополнением для ежедневных образов. А если к платью добавить объемный пиджак и босоножки, то получится стильный вариант для офиса или вечернего мероприятия.