Как выглядели бы 13 культовых фильмов, если бы в них снимались актеры со своими вторыми половинами

Когда мы смотрим фильмы, любимые экранные пары кажутся нам идеальными. Их химия, совместные переживания и драматические повороты заставляют нас верить в настоящую любовь. Но что если заменить одного из актеров на настоящего избранника второго? В этой статье мы решили представить, как бы выглядели культовые киноистории, если бы главные роли исполнили звезды и их настоящие партнеры.

Кларк и Лоис, "Человек из стали"

Сыгравший Кларка Кента Генри Кавилл с 2021 состоит в отношениях с Натали Вискузо. В апреле 2024 года пара объявила, что они ждут ребенка. Эми Адамс начала встречаться с актером и художником Дарреном Ле Галло в 2002 году, в 2016 пара поженилась.

Трис и Фор, "Дивергент"

Тео Джеймс женат на ирландской актрисе Рут Кирни, известной по роли Джесс Паркер в научно-фантастической драме "Портал юрского периода". У пары двое детей.

Бриджет и Марк, "Дневник Бриджет Джонс"

Колин Ферт с 1997 года женат на итальянке Ливии Джуджоли. В 2019 году пара была на грани развода, но через какое-то время супруги помирились и снова вместе. В 2021 году Рене Зеллвегер начала встречаться с Антом Энстидом. В июле 2023 года журналисты узнали, что пара помолвлена.

Эдвард и Белла, "Сумерки"

Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус начали встречаться в 2018 году. Они обручились в декабре 2023 года и стали родителями очаровательной девочки в марте 2024 года.

Миа и Себастьян, "Ла-Ла Ленд"

В 2011 году Райан Гослинг на съемочной площадке фильма «Место под соснами» познакомился с актрисой Евой Мендес. Между актерами завязался роман. В 2014 году у пары родилась первая дочь, а через два года - вторая. В 2022 году Райан и Ева тайно поженились. В 2016 году на шоу Saturday Night Live Стоун познакомилась с комиком, продюсером и режиссером Дэйвом МакКэри. Через год они начали встречаться, а в декабре 2019 года объявили о помолвке. Пара поженилась на частной церемонии в сентябре 2020 года.

Дженна и Мэтт, "Из 13 в 30"

Почти четверть века Марк Руффало женат на Санрайз Койни - бывшей актрисе, предпринимательнице и маме их общих троих детей - сына и двух дочек.

Эдвард и Вивиан, "Красотка"

Между Ричардом Гиром и его третьей женой разница в 33 года. Гир познакомился с испанкой Алехандрой Сильвой тогда, когда она была еще ребенком — артист был другом их семьи. Через годы они снова встретились и в 2018 году поженились. У пары двое общих сыновей.

Кэрри и мистер Биг, "Секс в большом городе"

Сара Джессика Паркер познакомилась с актером Мэтью Бродериком в 1991 году. Их свела общая любовь к театру. В 1997 году они связали себя узами брака и вот уже более 25 лет живут в ладу и согласии, у пары трое общих детей - сын и дочери-близнецы, рожденные суррогатной матерью. Бывшая королева красоты, канадка Тара Линн Уилсон познакомилась с Крисом Нотом в 2001 году, когда работала в нью-йоркском лаунже TheCutting Room, совладельцем которого является Норт. Они годами держали свой роман в тайне, пока в 2008 году на свет не появился их общий ребенок. В апреле 2012 года Тара и Крис поженились на Гавайях. В 2020 у них родился второй сын.

Нео и Тринити, "Матрица"

Киану Ривз познакомился с американской художницей в 2009 году на званом ужине. Пара долго скрывала свои отношения, первые слухи об их связи появились в 2011 году. Лишь в 2019 году они появились на мероприятии как пара. А в 2023 году многие с умилением любовались их поцелуем на красной дорожке MOCA Gala.

Энди и Бен, "Как отделаться от парня за 10 дней"

Мэтью Макконахи встретил Камилу Алвес на пороге своего 40-летия, когда уже отчаялся встретить ту самую. Это было в 2006 году. В 2008 году они дебютировали на красной дорожке как пара. В том же году у них родился первый ребенок, через два года — второй. В 2012 году пара поженилась.

Том и Саммер, "500 дней лета"

Джозефф Гордон-Левитт известен своей сдержанностью в отношении личной жизни. В декабре 2014 года он женился на Таше Макколи, предпринимательнице в сфере технологий и соучредительнице компании Fellow Robots. Пара познакомилась через общих друзей и с тех пор предпочитает держать свои отношения вне публичного внимания. У Джозефа и Таши трое детей: два сына и дочь. Имена и фотографии детей не разглашаются, чтобы предоставить им возможность самим решать, хотят ли они быть публичными фигурами в будущем. Зоуи Дешанель начала встречаться с канадским телеведущим, строительным подрядчиком и дизайнером интерьеров Джонатаном Скоттом в 2019 году. В августе 2023 года, во время совместной поездки в Шотландию, Скотт сделал Зоуи предложение, на которое она ответила согласием.

Барби и Кен, "Барби"

В ноябре 2024 Марго Робби и ее муж Том Акерли стали родителями. Пара познакомилась в 2013 году на съемках фильма «Французская сюита», где Акерли работал ассистентом режиссера, а Робби исполняла одну из ролей. Их отношения начались в 2014 году, и в декабре 2016 года они поженились на частной церемонии в Байрон-Бей, Австралия.

Дэвид и Натали, "Реальная любовь"