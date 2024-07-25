Как менялись с годами актрисы, чьи блестящие роли попали нам прямо в сердца да там и остались
Любимых актрис мы, как правило, помним в образах самых известных их героинь, а вот менее громкие работы артисток часто предаются забвению. Например, Алису Фрейндлих все знают как строгую директрису из «Служебного романа», а вот в роли белокурой красавицы-невесты ее вспомнят единицы. Мы решили проследить, как менялась внешность культовых кинодив.
Алиса Фрейндлих — 1965, 1977, 1994 и 2017
А здесь вы сможете узнать историю жизни Алисы Бруновны. Оказывается, актриса трижды была замужем, и все 3 раза — счастливо.
Ирина Мирошниченко — 1966, 1982 и 2015
Лариса Удовиченко — 1979, 2006 и 2020
Наталия Кустинская — 1959, 1963, 1971 и 2012
Светлана Светличная — 1969, 1981 и 2008
Елена Цыплакова — 1981, 1989 и 2023
Инна Чурикова — 1964, 1980, 2003 и 2021
А из этого материала можно узнать историю любви Инны Чуриковой и Глеба Панфилова. К слову, последний называл свою избранницу самой красивой женщиной в мире.
Татьяна Догилева — 1983, 1993 и 2023
Ирина Алферова — 1979, 1985, 2006 и 2019
Ольга Остроумова — 1972, 2003 и 2023
Елена Кондулайнен — 1990, 2001 и 2017
Светлана Рябова — 1984, 1993, 2011 и 2023
Светлана Рябова запомнилась многим благодаря пронзительной роли в фильме «Ты у меня одна». Ее партнер по кадру, Александр Збруев, также вложил в это кино душу, поскольку история его героя до боли напоминала жизнь актера — он также метался между двумя женщинами. Узнать об этом подробнее можно здесь.