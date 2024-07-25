Как менялись с годами актрисы, чьи блестящие роли попали нам прямо в сердца да там и остались

Любимых актрис мы, как правило, помним в образах самых известных их героинь, а вот менее громкие работы артисток часто предаются забвению. Например, Алису Фрейндлих все знают как строгую директрису из «Служебного романа», а вот в роли белокурой красавицы-невесты ее вспомнят единицы. Мы решили проследить, как менялась внешность культовых кинодив.

Алиса Фрейндлих — 1965, 1977, 1994 и 2017

А здесь вы сможете узнать историю жизни Алисы Бруновны. Оказывается, актриса трижды была замужем, и все 3 раза — счастливо.

Ирина Мирошниченко — 1966, 1982 и 2015

Лариса Удовиченко — 1979, 2006 и 2020

© Место встречи изменить нельзя / Одесская киностудия , East News , Ivanov Sergey/East News East NewsIvanov Sergey/East News

Наталия Кустинская — 1959, 1963, 1971 и 2012

Светлана Светличная — 1969, 1981 и 2008

Елена Цыплакова — 1981, 1989 и 2023

Инна Чурикова — 1964, 1980, 2003 и 2021

А из этого материала можно узнать историю любви Инны Чуриковой и Глеба Панфилова. К слову, последний называл свою избранницу самой красивой женщиной в мире.

Татьяна Догилева — 1983, 1993 и 2023

Ирина Алферова — 1979, 1985, 2006 и 2019

Ольга Остроумова — 1972, 2003 и 2023

Елена Кондулайнен — 1990, 2001 и 2017

Светлана Рябова — 1984, 1993, 2011 и 2023