Как выглядят дети и внуки 15 наших любимых актеров с яркой внешностью

Кажется, сколько времени ни пройдет, а мы все равно будем восхищаться звездами кино из нашего детства и юности. На них до сих пор равняются, им до сих пор подражают. А ведь у многих из них есть дети и внуки, и нам стало крайне любопытно узнать, как же они выглядят.