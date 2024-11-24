Как выглядят дети и внуки 15 наших любимых актеров с яркой внешностью
Кино
12 минут назад
Кажется, сколько времени ни пройдет, а мы все равно будем восхищаться звездами кино из нашего детства и юности. На них до сих пор равняются, им до сих пор подражают. А ведь у многих из них есть дети и внуки, и нам стало крайне любопытно узнать, как же они выглядят.
Александр Кайдановский и его дочь, Зoя Кайданoвская
Виктор Авилов и его дочь, Ольга Авилова
Алексей Жарков и его дочь, Анастасия Жаркова
Владимир Басов и его сын, Александр Басов
Николай Лавров и его сын, Федор Лавров
Владимир Толоконников и его сын, Родион Толоконников
Валерий Золотухин и его внучка, Мария Золотухина
Евгений Моргунов и его внучка, Евгения Моргунова
Фрунзик Мкртчян и его внучка, Ирэн Тертерян
Евгений Евстигнеев и его внучка, Софья Евстигнеева
Василий Ливанов и его сын, Борис Ливанов
Анатолий Папанов и его дочь, Елена Папанова
Юрий Никулин и его внук, Юрий Никулин — младший
Александр Михайлов и его дочь, Мирослава Михайлова
Юрий Яковлев и его дочь, Алена Яковлева
А вот еще парочка статей о детях и внуков наших любимых актеров:
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