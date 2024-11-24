Как выглядят дети и внуки 15 наших любимых актеров с яркой внешностью

Кино
12 минут назад

Кажется, сколько времени ни пройдет, а мы все равно будем восхищаться звездами кино из нашего детства и юности. На них до сих пор равняются, им до сих пор подражают. А ведь у многих из них есть дети и внуки, и нам стало крайне любопытно узнать, как же они выглядят.

Александр Кайдановский и его дочь, Зoя Кайданoвская

Виктор Авилов и его дочь, Ольга Авилова

Алексей Жарков и его дочь, Анастасия Жаркова

Владимир Басов и его сын, Александр Басов

Николай Лавров и его сын, Федор Лавров

Владимир Толоконников и его сын, Родион Толоконников

Валерий Золотухин и его внучка, Мария Золотухина

Евгений Моргунов и его внучка, Евгения Моргунова

Фрунзик Мкртчян и его внучка, Ирэн Тертерян

Евгений Евстигнеев и его внучка, Софья Евстигнеева

Василий Ливанов и его сын, Борис Ливанов

Анатолий Папанов и его дочь, Елена Папанова

Юрий Никулин и его внук, Юрий Никулин — младший

Александр Михайлов и его дочь, Мирослава Михайлова

Юрий Яковлев и его дочь, Алена Яковлева

А вот еще парочка статей о детях и внуков наших любимых актеров:

Фото на превью Собачье сердце / Ленфильм, Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм

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