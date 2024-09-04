Как выглядят герои «Ночного дозора» — фильма, в котором Городецкий разбивал сердце не хуже Эдварда из «Сумерек»

В этом году фэнтезийному фильму «Ночной дозор» исполняется 20 лет. Поразительно, но режиссеру киноленты было все равно, что получится — сериал, кино или реклама. А в итоге вышла кинокартина с кассовыми сборами почти в 12 раз больше своего бюджета, снискавшая любовь зрителей из разных стран. Мы решили посмотреть, как изменились за прошедшие годы актеры «Ночного дозора», а заодно поделиться с вами любопытными фактами о них.

Антон Городецкий — Константин Хабенский

© Ночной дозор / Базелевс Продакшн , Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News

Первую популярность Константину Хабенскому принес сериал «Убойная сила» (2000 - 2005). А роль светлого мага Антона Городецкого в «Ночном дозоре» и в его продолжении «Дневной дозор» превратила Хабенского в одного из самых узнаваемых актеров. А сам фильм создал моду на вампирскую тематику на 4 года раньше всем известных «Сумерек», так что школьники наряжались в костюмы, чтобы походить на Антона Городецкого или на других персонажей «Дозоров».

Завулон — Виктор Вержбицкий

Знакомство Вержбицкого с режиссером Тимуром Бекмамбетовым состоялось еще в студенческие годы: они вместе учились в институте. Именно режиссер уговорил актера бросить все и махнуть в столицу. К тому времени Виктору Вержбицкому исполнилось 37, а он поехал туда, где не было ни постоянного жилья, ни заработка. Но не отчаивался: играл в массовке, исполнял роли слуг, снимался в рекламе у Бекмамбетова. А, засветившись в «Ночном дозоре» в роли темного мага Завулона, вмиг стал знаменитым. После чего режиссеры засыпали его предложениями других злодейских ролей.

Вампир Костя — Алексей Чадов

Алексей Чадов изначально хотел отказаться от участия в съемках, поскольку «Ночной дозор» планировался как сериал, а сниматься в многосерийных фильмах в те годы считалось зазорным. Но в итоге кастинг-директор убедил его прийти на пробы, и актеру об этом пожалеть не пришлось.

Светлана Назарова — Мария Порошина

© Ночной дозор / Базелевс Продакшн , Ivanov Sergey / East News Ivanov Sergey / East News

С Марией Порошиной, которой режиссер Тимур Бекмамбетов доверил роль проклятой девушки Светы, он был уже знаком: снимал в рекламе мятных конфет. Но и зритель хорошо знал актрису благодаря сериалу «Бригада», вышедшему двумя годами ранее. Так что нельзя сказать, что фильм сильно повлиял на ее популярность. Зато съемки на время свели Порошину с бывшим мужем — Гошей Куценко. Любопытно, что актриса не только преуспела в карьере, но и стала многодетной матерью: сейчас у нее 5 детей.

Игнат — Гоша Куценко

Сцена, где герой Гоши Куценко Игнат пытается завязать любовные отношения с проклятой девушкой Светой, но терпит неудачу, получилась весьма ироничной. Актер в студенческие годы 5 лет прожил в незарегистрированном браке с Марией Порошиной, после чего они расстались. Куценко признался, что он разрушил их отношения, когда первый успех и обилие поклонниц вскружили ему голову.

Ирина Петрова, бывшая жена Антона — Мария Миронова

Мария Миронова сыграла в фильме жену Антона Городецкого, сбежавшую к другому. Любопытно, что в киноленте этим "другим" стал ее настоящий муж, Дмитрий Клоков. Для эпизода в начале фильма, где героиня Мироновой целуется на палубе яхты с новым избранником, был подобран актер. Но тот перепутал город, где проводились съемки, и не явился на них. И в итоге актрису целовал муж, с которым она, как и ее героиня, впоследствии рассталась.

Сова Ольга — Галина Тюнина

Несмотря на то, что у Галины Тюниной немало ролей в фильмах и порядком кинонаград, она в большей степени считает себя актрисой театра: «Для меня кино — счастливая случайность, а театр — каждый день в 11:00», — говорит она. И действительно, первую известную роль Тюнина сыграла в 29 лет в фильме «Мания Жизели» (1996). А массовому зрителю она стала известна лишь в 37 лет благодаря «Ночному дозору».

Вампирша Лариса — Анна Дубровская

Анна Дубровская эффектно сыграла роль вампирши Ларисы, но при этом на съемках намучилась. Во-первых, каждое накладывание грима занимало 2,5 часа. Во-вторых, на съемках актрисе пришлось носить линзы, а, поскольку опыта у нее в этом не было, Анна ухитрилась повредить глаз. Болело так сильно, что пришлось вызывать скорую и колоть обезболивающее. А в довершение всего актриса умудрилась подхватить ангину, сопровождавшуюся обмороками и повышением температуры до 41 градуса.

Катя (Тигренок) — Анна Слю

Роль мага-перевертыша в «Ночном дозоре» для Анны Слю стала одной из прорывных. После этого актрису начали активно приглашать на съемки другие режиссеры. Интересно, что в кинематограф девушка попала из-за недостатка усидчивости: она мечтала о карьере певицы и обладала хорошими вокальными данными, но терпения освоить хоть один музыкальный инструмент ей не хватило.

Водитель Семен — Алексей Маклаков

Зрители полюбили Маклакова в роли простоватого прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», а успех «Ночного дозора» лишь добавил актеру популярности. Тем не менее Алексей Маклаков еще в 35 лет чувствовал себя неудачником. Лишь переезд в столицу помог ему добиться успеха.

Илья (Медведь) — Александр Самойленко

Роль мага-перевертыша в фильме, доставшаяся Александру Самойленко, была небольшой. Но, по словам актера, именно после нее он проснулся знаменитым и обнаружил у себя под дверью стопку сценариев и визиток режиссеров. Теперь в фильмографии Самойленко больше 150 работ в различных сериалах и фильмах, причем ему одинаково охотно дают как положительные, так и отрицательные роли.

Бонус

Фильм «Ночной дозор» и его продолжение «Дневной дозор» полюбились многим зрителям, в том числе из-за яркой и смелой роли Жанны Фриске, сыгравшей ведьму Алису. Как вспоминал Тимур Бекмамбетов, именно со съемок сцены разговора Жанны Фриске и Алексея Чадова началась как таковая история «Дозора» — в этом эпизоде была магия. И неудивительно: Чадов признавался, что влюбился тогда в свою партнершу. Последний раз певица снялась в кино в 2012 году в комедии о невезучем копирайтере, а 3 года спустя ее не стало. Но теплое воспоминание о ней Алексей хранит до сих пор: несмотря на то, что Фриске была звездой и эффектной женщиной, она оставалась при этом на редкость доброжелательным и дружелюбным человеком.