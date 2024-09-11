Как жил актер Александр Ширвиндт, фильмы с которым мы до сих пор пересматриваем с теплотой

Александр Ширвиндт дебютировал в кино в 1956 году. Его первым фильмом стала кинолента «Она вас любит», где он сыграл эстрадного певца Вадима Ухова. На полученный гонорар юный актер приобрел первую машину — старенькую, но свою. Правда, заработанного не хватило и недостающую часть денег ему добавили родители.
Партнерами юного актера в этом фильме были Георгий Вицин и Тамара Носова. А роль Ухова Ширвиндту досталась по протекции Михаила Козакова, который буквально притащил наивного студента на съемочную площадку. Ширвиндт вспоминал: «В киногруппе все были в трауре: Козаков привел вместо себя какую-то испуганную шпану. Но выхода не было, и я стал сниматься».
Актерские способности Ширвиндт проявлял еще в детстве: он участвовал в постановках школьного драмкружка и устраивал всевозможные розыгрыши. При этом учился он неважно и, по собственному признанию, держался в школе только благодаря тому, что его мама, редактор столичной филармонии, периодически организовывала в учебном заведении концерты со знаменитостями.
Родители Александра рассчитывали, что их сын станет музыкантом. Отец даже принялся учить его играть на скрипке. Позже актер рассказывал: "Я, уже тогда очень сообразительный, смиренно склонял голову, якобы соглашаясь мучить население дома жуткими звуками гамм Гржимали, и просился перед этим святым актом в туалет. Наивный папа открывал дверь, я бросался в туалет и запирался там навсегда".
Несмотря на все попытки, будущему артисту все-таки приходилось посещать музыкальную школу. Однако в пятом классе его мучения кончились. Парня попросту выгнали оттуда, объяснив, что мальчик «к музыке не пригоден».
Первоклассник Михаил Ширвиндт.
С 24 лет Александр Ширвиндт работал преподавателем в Щукинском училище. В 1995 году он стал профессором на кафедре мастерства актера. У него учились многие современные знаменитости, включая Леонида Ярмольника и Елену Подкаминскую.
Одновременно актер служил в Театре имени Ленинского комсомола. Однажды туда пришел новый заместитель директора, а труппа как раз собиралась поехать в Казань. Замдиректора отправился вперед, чтобы «заделать гастроли». Артисты приготовились к традиционной торжественной встрече на перроне. Приехали в город, а на вокзале — никого. Позже их встретила администратор с одним цветочком. Организатор гастролей вышел вперед и заявил: «Так, цветоув нет, номероув нет, зрителев нет». Эта байка осталась в театре на века.
Александр Ширвиндт поддерживал теплые отношения со многими деятелями искусства, но самая крепкая дружба связывала его с актерами Андреем Мироновым и Михаилом Державиным, драматургом Григорием Гориным и режиссером Марком Захаровым. Друзья наградили актера прозвищем Маска за его способность не терять самообладания в непростых ситуациях.
Однажды у Александра лопнули брюки, прямо по шву. Он вернулся домой, но из-за суеверий не стал переступать порог. Жена притащила ему газетку и он снял штаны в подъезде. Вдруг на площадку выходит Миронов и говорит: "Шура, у тебя какие планы?"
В 1957 году Александр Ширвиндт женился на архитекторе Наталье Белоусовой. Они прожили вместе 67 лет. Предложение актер сделал более чем лаконично, сообщив: «Пошли в ЗАГС». Но при этом он поставил перед будущей женой огромный сверток. Наталья развернула бумагу и обомлела – жених умудрился отыскать зимой цветущий куст бледно-розовой сирени.
К слову, с единственной женой он познакомился в 15 лет. Ширвиндт шутил, что влюбился сначала в корову. А все потому, что невеста и ее семья этой самой коровой владели, а он очень любил молоко.
Ширвиндт считал, что секрет прочности его брака в том, что у них с женой были разные профессии и интересы. Актер говорил: «Жены, которые растворяются в своих мужьях, — это, наверное, очень хорошо и большая помощь. Но, я думаю, в конце концов от этого можно сойти с ума — когда в тебе постоянно кто-то растворяется. А вот параллельное существование — это воздух: у нее свое творчество, у меня — свое. Получается, что не круглые сутки нос в нос. Так и набегает много лет...»
Ширвиндт тепло относился к Людмиле Гурченко. Несмотря на его флегматичный характер и ее упрямство и максимализм, коллеги умудрились за 52 года общения ни разу не поссориться. Не обходилось и без курьезов. Однажды Гурченко заявила, что ей не нравятся неголливудские зубы партнера, и заставила его поехать на «Мосфильм», где ему сделали бутафорскую челюсть. Актер вспоминал: «Мне воткнули эту страшную белозубую пасть, я, несчастный, приехал в Питер. „Люс-ся, я с-сказать ничего не могу“. Она: „Но как красиво!“ Я: „Что крас-сиво? Что крас-сиво?“ Вот это ее силища».
Единственным продуктом, который не переносил актер, был чеснок. Но многие актрисы, с которыми Ширвиндту приходилось целоваться на съемках, лечились чесноком. Зная, что Александр не выносит этот запах, они пытались заглушить его другими ароматами. Актер говорил, что после этого пахло еще страшнее.
В 2000 году Ширвиндт сменил на посту художественного руководителя Театра сатиры. Он шутил: теперь он получил новые полномочия, так что, если актриса накануне спектакля съест чеснок, худрук сможет ее наказать и даже уволить.
Александр Ширвиндт был заядлым рыбаком. В мемуарах он писал: "Моя мечта – это тихая заводь, хороший клев на карася. [...] Слева от меня стоит телевизор, и там показывают женский биатлон. Вот примерно такой расклад, пожалуй, меня весьма взбодрил бы".
У актера есть сын, Михаил, который пошел по стопам отца и связал свою жизнь с телевидением. Александр не скрывал, что сам учился в школе плохо, а вот от сына требовал хорошей успеваемости.
У актера трое внуков и пять правнуков. Ширвиндт смеялся: «У меня в последнее время масса всего народилось. У моей внучки Саши двойня. Близнецов привозили к нам на дачу на смотрины. Только отвезли их с дачи в Москву, как у моего на тот момент 61-летнего сына Миши, молодожена, родился сын. То есть у Михаила Александровича родились двое внуков, и одновременно он родил этим внукам дядю. И дядя на месяц младше племянников».
Последние годы актер появлялся на экране редко. О своих коллегах он говорил так: "С ужасом, завистью и состраданием смотрю на многих моих любимых коллег и учеников, круглосуточно мелькающих во всех сериалах, конкурсах, тусовках и рекламах. Откуда берутся силы, время?"
В столице в меню ресторана "Дом актера" есть блюдо под названием «Омлет по-ширвиндтовски». Его рецепт придумал сам знаменитый артист: он предложил, помимо стандартных ингредиентов, добавлять в блюдо минеральную воду.
В честь Александра Ширвиндта назвали астероид, который был открыт в 1983 году. Актер прокомментировал это событие так: «Я имею собственную площадь в космосе и «летаю» где-то недалеко от звезд по имени Хармс и Раневская. Чем очень горжусь».