Мне почти 40, я красива и одинока. И пусть часики тикают, но больше я на свидания ни ногой

«Любовь придет — на печке найдет» — говорила моя бабушка. Лет в 20 в такую поговорку очень даже веришь. Но когда за спиной уже остался тридцатник, а ты все еще одна, начинаешь как-то суетиться. Вплоть до того, что с головой ныряешь в водоворот онлайн-знакомств и свиданий. Но как быть, если и это не помогает? Может, стоит обратно залезть на условную печку и устроиться там поуютнее?

Одна моя знакомая — красивая, успешная, но уже который год одинокая — как-то на вечерних девичьих посиделках разразилась целым монологом на эту тему. Приведу ее рассказ от первого лица. После расставания с Семеном я почти год была в апатии. Ну сами понимаете: мы встречаться начали еще на последних курсах, когда оба учились в меде, потом съехались, 10 лет жили вместе, обсуждали, когда за ребеночком пойдем. Я думала, что вот он — мой человек. Ждала, когда предложение сделает, а вместо этого услышала: «Прости, я полюбил другую». Долго выла по ночам в подушку. А в одно прекрасное утро встала, глянула на себя в зеркало и решила, что хватит. Пора закрывать эту жизненную главу и топать дальше. Я мужчину себе по сердцу не найду, что ли?

И вот тут-то выяснилось, что все не так уж просто. То, что в юности происходило как-то само собой, после 30 — проблема еще та. Это молоденькая я могла познакомиться где угодно: на скамейке в парке, в институтской столовке, на тусовке у подружки. А сейчас? В компании у нас уже никого, кто не женат или не в отношениях, и не осталось. Разве что Сережа. Но я знаю его кучу лет и повидала тьму его пассий. С ним мне точно все понятно: если его кто и дожмет до свадьбы, то потом еще наплачется. На работе романы заводить не хочется: и не цепляет никто, и потом, если не срастется, непонятно, как уживаться. Нет, не вариант. Ну и решила, что пора приобщиться к интернет-знакомствам. И это, я вам скажу, тот еще опыт. Понятно, что нелепым свиданием с длительной прогулкой по замерзшему парку и незаметным наматыванием соплей на кулак может похвастаться практически каждая. И историей про то, как кавалер пригласил в кафе, а потом с калькулятором высчитывал, сколько ты ему за чашку кофе должна, тоже никого не удивишь. Не говоря уже про всяких мачо с непристойными предложениями с порога или любителей вывешивать фотографию десятилетней давности, когда и кудри были буйны и живот бегать не мешал.

И, главное, уберечься от всех этих кадров не так уж и просто. Вроде бы ни с кем на свидание с первого же совпадения не бегала: сначала переписка, потом созвон в мессенджере, чтобы посмотреть друг на друга. Но все равно нахлебалась по полной. Как-то целую неделю переписывалась с милым Димой. И вроде умный, и интересы совпадают, про меркантильную бывшую ни слова. Но на первом свидании он внезапно начал расспрашивать всякое о моей матери. А потом бросил на стол папку с медицинскими документами и начал канючить, чтобы я их ей передала. Мама — известный в нашем городе кардиолог, это он так к ней на прием хотел попасть. И вообще говорит, мол, хорошо, что ты — врач, будешь за моим здоровьем следить. Или вот с Иннокентием мы встречались несколько раз, даже в театр сходили. Я уже собиралась его к себе на кофе пригласить, но благо судьба уберегла. Короче, сидели мы как-то в ресторанчике, я отошла припудрить носик. Возвращаюсь, а этот красавчик додумался прямо за нашим столиком трепаться по телефону с женой: «Да, скоро уже. Да, опять совещание. Да, йогурт Юльке куплю». А мне говорил, что разведен. Оказалось, что очень даже женат и детей двое, младшей годик. Но жена, его, конечно же, не понимает. Я вот его тоже как-то не поняла.

На свидания я могла ходить по несколько раз в неделю. А если вечером никакой встречи не намечалось, торчала в дейтиговых приложениях и вела бесконечные переписки. От всего этого начинало даже подташнивать: одни и те же вопросы, с которых начинается знакомство, бесконечная болтовня. Я говорила себе: «Если ты не будешь открытой, милой и приятной, ничего не получится». Но тут еще такое дело... Если ты с кем-то долго общаешься, то после личной встречи человек ждет либо продолжения, либо объяснения. И даже мужчины, которые тебе не понравились, продолжают писать и звонить. А когда ты сообщаешь, что не готова больше видеться, на тебя льется поток негатива. В какой-то момент я поняла, что просто слетаю с катушек.

Жизнь превратилась в американские горки: новые знакомства, надежда на отношения, разочарование, расставание и слезы в подушку, и потом все заново. Я запаниковала: мне уже 36, а у меня ни детей, ни любимого человека. Но ведь это только потому, что я еще не встретила того самого, ведь так? Значит, надо приложить больше усилий. Чаще ходить на фитнес, тщательней следить за собой, снова обновить гардероб, сделать новые фотографии для профиля и искать, искать, искать свою любовь. Дошло до того, что я сидела в кафе с новым знакомым, параллельно переписывалась еще с одним и вдруг понимала, что уже не помню, как кого зовут и у кого какие фишки. Все просто перемешались в моей голове.