Мы узнали, что люди в отношениях делятся на 2 типа. Давайте проверим, кто из них вы

В сети мы наткнулись на любопытные термины: «золотистый ретривер» и «черная кошка». К животным они не имеют никакого отношения: так называют людей, которые ведут себя определенным образом. Оба этих термина появились не так давно, и люди используют их, чтобы обозначать чей-то паттерн поведения в отношениях. К слову, многие девушки признаются, что мечтают о парне-«ретривере». Почему? Давайте разбираться.

Кто такой «золотистый ретривер»

Если вкратце, то так называют доверчивого, открытого и доброго человека. Завирусился этот термин в 2021 году, когда певица Тейлор Свифт и ее мужчина Трэвис Келси объявили об отношениях. Пользователи сети посчитали, что Трэвис — классический пример «ретривера». Кстати, к этому же типажу относят и Тома Холланда, который встречается с Зендеей.

Психотерапевт Энни Циммерман считает, что популярность добрых и простых парней в противовес образу «плохого парня» — это хорошая и здоровая тенденция. Человек, который всегда будет рядом, когда это нужно, и рад видеть вас просто так, потому что вы есть, — это прекрасно. Но есть и другая сторона. Немного грустно, что простые и хорошие мужчины встречаются на свиданиях столь редко, что для них даже создали отдельный термин. Эмоциональная открытость и нежность — это базовые качества хорошего партнера. Почему, к примеру, мужчин с такими качествами превозносят, но при этом считается, что женщина такими чертами должна обладать по умолчанию? Лучшая подруга моей жены — как лучик солнца. Где бы она ни появлялась, она освещает всю комнату своим позитивом. С ней весело, она идеальная тетя для моих детей, а ее щедрость не знает границ. А познакомились мы, когда она занесла моей жене обед. Просто так, без причины — мимо проходила. Поэтому я и считаю, что она золотистый ретривер в человеческом обличье. © JorusC / Reddit

Основные признаки того, что вы встречаетесь с человеком такого типажа

Он всегда внимателен и с удовольствием делает для вас что-то приятное. Скажем, спонтанно заказать столик в ресторане, подарить без повода цветы или без слов помыть за вас посуду — не чтобы угодить, а чтобы просто порадовать, — это про него.

Он ласковый, тактильный и не стесняется проявлять чувства. В целом, психотерапевты считают, что подобное поведение — это и есть «золотой стандарт» отношений.

В ваших отношениях нет эмоциональных качелей и драмы. Конечно, даже в самой гармоничной и любящей паре случаются конфликты, но и их решать можно по-разному. Можно истерично выкрикивать: «Ты меня не любишь», манипулировать и выводить на эмоции, а можно решить все спокойно, с уважением к друг другу. Вот второй вариант как раз про «золотых ретриверов».

А «черные кошки» — это кто?

Можно сказать, что это такая противоположность «ретриверам»: если первые общительные и открытые, то вторые более молчаливы, замкнуты и предпочитают слушать, а не говорить. Эти люди склонны анализировать ситуацию, прежде чем высказываться или вмешиваться, но если вам удастся завязать близкие отношения, то более верного друга или партнера найти сложно. Наглядный пример — Гермиона Грейнджер из «Гарри Поттера» (а Рон Уизли, кстати, идеально вписывается в типаж «ретривера»).

Теория про «черную кошку» точно так же завирусилась в соцсетях: люди постят ролики, где в роли ретривера чаще всего выступает веселый и активный парень, а в роли кошки — спокойная и отстраненная девушка (но в жизни может быть и наоборот). Динамика отношений в таких парах на видео выглядит контрастной: один партнер энергичный и пытается заставить свою половинку улыбнуться: игриво кормит с ложечки или делает «буп» в нос, например. Второй партнер в этой паре обычно молча улыбается, но внимание ему приятно.

Признаки того, что вы или ваш партнер — «кошка»

Когда вы выходите куда-то вместе с друзьями, «кошка» будет скорее молчать и внимательно слушать, пока ее партнер притягивает к себе все внимание и играет роль заводилы.

На их лице не так-то легко прочитать эмоции. Чаще всего такие люди склонны держать все в себе, в то время как «ретриверы» показывают все чувства сразу.

Он предпочитает проводить время наедине с вами, а не в кругу других людей — ему так намного комфортнее.

Почему эти два типажа образуют идеальную пару

Многим кажется, что пары, в которых один из партнеров «ретривер», а второй — «кошка», наиболее гармоничны. Партнеры с такими разными характерами уравновешивают друг друга. В общем-то, это старое доброе «противоположности притягиваются», но на современный лад. У таких отношений полно преимуществ: например, непохожие партнеры будут дополнять личности друг друга. Скажем, если один из них организован и обладает вниманием к деталям, а второй — творческая хаотичная личность, вместе у них будет более сбалансированная жизнь, чем была бы у каждого из них в одиночку. Кроме того, динамика «ретривер + кошка» подходит не только для романтических отношений. Друзья тоже могут быть полярно разными. В кино эти два типажа часто обыгрываются — вспомнить хотя бы Уэнсдей из одноименного сериала и ее подругу Энид. Хотя поначалу девочки сильно раздражали друг друга. Кстати, так можно и себя протестировать — если один персонаж во время просмотра вас бесил сильнее, вероятно, вы его полная противоположность.

Как правило, в сети роль «ретривера» достается парням, а к «кошкам» чаще относят себя девушки, но если в вашей паре складывается наоборот, это тоже нормально. Мужчина-«кошка» и девушка-«ретривер» точно так же подходят друг другу.