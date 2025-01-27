Мы выяснили, как выглядят потомки великих поэтов и писателей

Александр Пушкин, Лев Толстой, Сергей Есенин: кому-то они полюбились еще в школе, другие прониклись их творчеством уже в более осознанном возрасте. А между тем эти и другие великие писатели оставили после себя не только большой культурный след, но и наследников. Давайте же узнаем, как они выглядят и чем занимаются.

Александр Сергеевич Пушкин — Александр Александрович Пушкин, старший сын

Александр — старший сын великого поэта. Он сделал карьеру, дослужившись до генерал-лейтенанта. В 1891 году стал тайным советником и активно занимался развитием образования, в том числе женского. Александр Александрович был женат дважды и имел 11 детей от первой жены Софьи Ланской и двоих от второй, Марии Павловой.

Александр Сергеевич Пушкин — Наталья Александровна Воронцова-Вельяминова, внучка

Наталья — первый ребенок Александра Александровича Пушкина, старшего сына поэта. Назвали ее в честь бабушки, Натальи Гончаровой. Девушка владела несколькими языками и прекрасно рисовала. Также она сочиняла стихи, но нигде не публиковала, потому что отец этого не поощрял. Он боялся непременного сравнения с легендарным Пушкиным. Наталья активно занималась общественной деятельностью: помогала крестьянам при пожарах, заставила своего мужа бесплатно давать им лес на постройку новых изб, часть скота, семена, лекарства. Наталья Александровна хотела, чтобы крестьянские дети овладели грамотой, при ее участии была построена для этого школа.

Лев Николаевич Толстой — Фекла Никитична Толстая, праправнучка

На самом деле настоящее имя девушки не Фекла, а Анна. Отец в шутку называл ее Феклой или Фекляндией, и она взяла это прозвище как творческий псевдоним. Что касается образования, праправнучка великого Льва Толстого окончила филфак МГУ, потом поступила в ГИТИС на режиссерский факультет. Позднее работала на радио, телевидении. Фекла успела сняться в нескольких фильмах еще будучи школьницей. А в 2017 году снова предстала перед камерой, появившись в роли самой себя в документально-художественной ленте «Каренина и я».

Николай Семенович Лесков — Татьяна Юрьевна Лескова, правнучка

Татьяна, правнучка Николая Лескова, и сама является знаменитостью. Она родилась в Париже. Ее отец работал там переводчиком, а мама была манекенщицей в модном доме Эльзы Скиапарелли. Так как отец был заядлым любителем балета, а бабушка работала аккомпаниатором в балетной школе, из девочки решено было делать балерину. У нее оказалась сильная техника и хорошие прыжки. Она занималась балетом всю жизнь и внесла огромный вклад в развитие этого искусства.

Максим Горький — Дарья Максимовна Пешкова, внучка

Будучи внучкой знаменитого писателя, Дарья принимала активное участие в различных мероприятиях в честь дедушки. Например, в Горьковских чтениях. Девушка окончила театральное училище, а после окончания была принята в труппу театра имени Вахтангова. В одном из интервью она призналась, что выбор профессии для нее не был мучительным, ведь играть в театре она начала еще в школе. У Дарьи двое детей: Максим, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол, и Екатерина, которая пошла по стопам матери и стала актрисой театра и кино.

Сергей Александрович Есенин — Анна Сергеевна Есенина, правнучка