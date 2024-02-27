Почему людей с «синдромом белого пальто» все терпеть не могут, и как узнать, есть ли оно у вас
«Синдромом белого пальто» обычно называют стремление подчеркнуть собственную безупречность, критикуя других людей, пусть иногда и под видом дружеского совета. Обладатели «белого пальто» смотрят на других свысока: ведь они-то, по их мнению, всегда все делают идеально и вовремя, а вот окружающие их простые смертные для этого слишком бестолковы. Несмотря на то, что непогрешимые люди в белых одеждах вызывают отторжение, время от времени многие из нас, чего уж греха таить, не прочь самоутвердиться за счет ближнего своего. В этой статье мы опишем, в чем же заключается «синдром белого пальто», чтобы вы могли противостоять ему, а также проверить, не «надето» ли на вас что-нибудь подобное.
Какие они, люди в «белом пальто»?
У этих суперлюдей нет проблем ни с работой, ни с личной жизнью, ни с воспитанием детей, и они не упустят возможности рассказать вам об этом.
Если вы никак не можете сбросить вес, они напомнят, что это элементарно — нужно просто отказаться от булок и конфет. Даже если они сами не склонны к полноте и не сталкивались с проблемой лишних килограммов.
Если вы потеряли работу, они заявят, что нужно было устраиваться не в шарашкину контору, а в нормальную компанию, вот как они, например. И неважно, что на хорошую должность их пристроил папа.
Если ваш подросток грубит вам, то они скажут, что ребенка просто нужно нормально воспитывать — прямо как они сами. А то, что бывают дети с разным характером и темпераментом — так это мелочи.
А уж если они узнают о служебном романе замужней коллеги, то просто взрываются фонтаном морализаторства, утверждая, что уж они бы так точно никогда не поступили! Даже если они никогда не были замужем, а брак коллеги давно трещит по швам из-за измен мужа.
Такие люди судят о других по себе и не принимают во внимание то, что чужие жизненные обстоятельства могут сильно отличаться от их собственных.
Почему «белопальтовые» всех раздражают?
Даже если вы не знакомы с самим термином «белое пальто», люди, которые дают непрошеные советы и вставляют фразу «а вот я...» по любому поводу, все равно бесят. Давайте разберемся, почему.
- Они нарушают ваши личные границы. Даже если в их словах нет неприкрытой агрессии, они все равно транслируют убеждение «я лучше вас». Возможно, человек в «белом пальто» не заявит прямо: «Ты плохая мать!», а скажет: «А вот мой ребенок уже в 3 года бегло читал. Просто нужно с ним заниматься», вы все равно почувствуете скрытый выпад в вашу сторону.
- Они не принимают в расчет ваши чувства. Главное, показать себя в выгодном свете и «почесать» свое эго. Например: «Что, бывший даже алименты не платит? Да, тебе не позавидуешь. Я вот очень хорошо подумала, прежде чем замуж выходить и рожать, поэтому и в браке проблем нет».
- Они считают, что другие люди сами виноваты в своих неудачах, а если что-то плохое случается с ними, то они склонны винить в этом обстоятельства. Если кого-то уволили, то это потому, что он лентяй. Если их — то это потому, что начальник — самодур.
- Они жаждут одобрения любыми средствами, поэтому при любом удобном случае спешат подчеркнуть свои достижения и преуменьшить чужие: «Таблетки помогли от депрессии? Да брось, зачем ты организм травишь? Просто мысли позитивно! Да, у меня тоже бывают перепады настроения, так я на тренировку схожу, генеральную уборку дома сделаю — и снова как огурчик!»
- Они считают себя экспертами, не являясь ими. Описывая, как легко решить чужую проблему, исходя из собственного жизненного опыта, люди в «белом пальто» забывают поставить себя на место другого человека, который может находиться в совершенно иных обстоятельствах. Им проще простого посоветовать домохозяйке с тремя детьми немедленно развестись с нелюбящим мужем, ведь не им потом придется думать, как этих детей потом тянуть в одиночку.
Как бороться с людьми в «белом пальто»
Когда окружающие с раздражением спрашивают такого человека, не жмет ли ему белое пальто, тот отвечает что-то вроде: «Я просто выразил свое мнение» или «Я хотел как лучше, а вы взъелись!» Но вы не обязаны терпеть подобное поведение. Вот несколько способов урезонить бестактного собеседника:
- Человек может не осознавать, что он сказал вам нечто неприятное. Поэтому можно прямо сказать, что его высказывание или совет не помогают вам, а выглядят бесцеремонно и обесценивают ваши чувства. Возможно, он извинится перед вами.
- «Психологическое айкидо» — техника, которая позволяет мягко разрешать неприятные ситуации, просто соглашаясь с тем, что вам говорят: «Ты ведешь себя как мямля! Я бы на твоем месте не позволила начальнику так хамить мне!» — «Да, ты бы точно не позволила». Оппонент в данном случае вовсе не хочет поддержать вас, он желает подпитать собственную самооценку с помощью сравнения в свою пользу. Так зачем поддерживать его намерения?
- Игнорировать тех, кто решил выгулять «белое пальто» в вашем присутствии, будь то комментаторы из интернета или люди в реальной жизни. Завершить диалог, перевести разговор на другую тему или уйти — простой способ прекратить поток слов, которые вас задевают.
Как избавиться от «белого пальто»
С помощью «белого пальто» люди пытаются похвастаться, самоутвердиться, получить одобрение окружающих, справиться с неуверенностью или завистью, показав, что они ничем не хуже других. И хотя желать этого довольно естественно, но все же не помешает сдерживать подобные порывы.
- Первый шаг — это признать, что подобное поведение ранит окружающих, и не стоит жертвовать дружеским общением ради мимолетного «сияния».
- Возможно, вам не хватает признания, и вы пытаетесь получить его таким образом. Может быть, стоит придумать другие способы?
- Полезно следить за формулировками и избегать категоричности и прямолинейных указаний о том, что и как, по вашему мнению, должен сделать другой человек.
- Если вам хочется поделиться своими достижениями, делайте это, не сравнивая себя и других людей и тем более, не принижая их.
А вот еще несколько любопытных статей на психологические темы:
Комментарии
Те, у кого белые польта), не хотят без них, считают себя круче всех и вряд ли исправятся.. И здесь есть такие среди комментаторов)
мимими пальто, мимими "снимите это немедленно":-))
а вот в реальной жизни вполне может случиться так, что кто-то в некой теме шарит лучше, справляется круче, ну или вообще справляется в той или иной ситуации. Автор сего опуса хочет запретить этим людям рот открывать вообще? А с чего бы?
вот хоть первая картинка: "Вы никак не можете сбросить вес" и постоянно об этом ноете. Ну или не ноете, но регулярно поднимаете тему. Если бы вы молчали про свои пару кг ту мач и эбашили в зале или даже просто ничего не делали и молчали, то вам бы и слова никто не сказал. Но вы тему подняли, то-есть, пригласили мир к диалогу. Логично, что кто-то из этого мира вам предложил вариант решения проблемы: хватит аннигилировать булки. Булками надо шевелить.
То-есть, вы человека пригласили к диалогу, выдали запрос, а получив ответ, этого человека обвинили в том, что он вас ранил, а сам вообще полон зависти и неуверенности в себе. Отсюда вопрос: кто здесь неадекват?
А люди, которые любое слово не по из шерсти воспринимают как агрессию и наезд в каком пальте ходЮтЬ?