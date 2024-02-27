Почему людей с «синдромом белого пальто» все терпеть не могут, и как узнать, есть ли оно у вас

«Синдромом белого пальто» обычно называют стремление подчеркнуть собственную безупречность, критикуя других людей, пусть иногда и под видом дружеского совета. Обладатели «белого пальто» смотрят на других свысока : ведь они-то, по их мнению, всегда все делают идеально и вовремя, а вот окружающие их простые смертные для этого слишком бестолковы. Несмотря на то, что непогрешимые люди в белых одеждах вызывают отторжение, время от времени многие из нас , чего уж греха таить, не прочь самоутвердиться за счет ближнего своего. В этой статье мы опишем, в чем же заключается «синдром белого пальто», чтобы вы могли противостоять ему, а также проверить, не «надето» ли на вас что-нибудь подобное.

Какие они, люди в «белом пальто»?

У этих суперлюдей нет проблем ни с работой, ни с личной жизнью, ни с воспитанием детей, и они не упустят возможности рассказать вам об этом.

Если вы никак не можете сбросить вес, они напомнят, что это элементарно — нужно просто отказаться от булок и конфет. Даже если они сами не склонны к полноте и не сталкивались с проблемой лишних килограммов.

Если вы потеряли работу, они заявят, что нужно было устраиваться не в шарашкину контору, а в нормальную компанию, вот как они, например. И неважно, что на хорошую должность их пристроил папа.

Если ваш подросток грубит вам, то они скажут, что ребенка просто нужно нормально воспитывать — прямо как они сами. А то, что бывают дети с разным характером и темпераментом — так это мелочи.

А уж если они узнают о служебном романе замужней коллеги, то просто взрываются фонтаном морализаторства, утверждая, что уж они бы так точно никогда не поступили! Даже если они никогда не были замужем, а брак коллеги давно трещит по швам из-за измен мужа.

Такие люди судят о других по себе и не принимают во внимание то, что чужие жизненные обстоятельства могут сильно отличаться от их собственных.