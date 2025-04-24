Посмотрите, как изменились 15+ волшебников и волшебниц из «Гарри Поттера»

Кино
1 час назад

После стольких лет? Всегда. Многие выросли на фильмах о «Гарри Поттере». Самые первые фанаты приключений золотого трио в Хогвартсе давно стали взрослыми. Но вместе с ними изменились и актеры. Мы решили посмотреть, как же выглядят любимые актеры сейчас.

Джеральдин Сомервилль (Лили Поттер)

Имельда Стонтон (Долорес Амбридж)

Эмма Томпсон (Профессор Трелони)

Тимоти Сполл (Питер Петтигрю)

© Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros., Scott A Garfitt / Invision / East News

Наталия Тена (Нимфадора Тонкс)

Мэтью Льюис (Невилл Долгопупс)

Крис Рэнкин (Перси Уизли)

Уорик Дэвис (профессор Флитвик)

© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros., Chris Pizzello / Invision / East News

Гарри Меллинг (Дадли Дурсль)

© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros., Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Тоби Джонс (Добби)

Брендан Глисон (Грозный Глаз Грюм)

Рэй Фирон (Кентавр Флоренц)

Джон Клиз (Почти Безголовый Ник)

© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros., Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Джейсон Айзекс (Люциус Малфой)

Иэн Харт (профессор Квиррелл)

© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros., Scott Garfitt / Invision / East News

Дэвид Брэдли (Аргус Филч)

© Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros., Vianney Le Caer / Invision / East News

А в этой статье можно посмотреть, на актеров, которые, по мнению преданных фанатов, могли бы отлично вписаться в будущий сериал о Гарри Поттере.

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