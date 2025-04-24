Посмотрите, как изменились 15+ волшебников и волшебниц из «Гарри Поттера»

После стольких лет? Всегда. Многие выросли на фильмах о «Гарри Поттере». Самые первые фанаты приключений золотого трио в Хогвартсе давно стали взрослыми. Но вместе с ними изменились и актеры. Мы решили посмотреть, как же выглядят любимые актеры сейчас.