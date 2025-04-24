Посмотрите, как изменились 15+ волшебников и волшебниц из «Гарри Поттера»

Хоть бы указали, какой это "Титаник", а то я чуть мозг не сломала, пытаясь годы срастить
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После стольких лет? Всегда. Многие выросли на фильмах о «Гарри Поттере». Самые первые фанаты приключений золотого трио в Хогвартсе давно стали взрослыми. Но вместе с ними изменились и актеры. Мы решили посмотреть, как же выглядят любимые актеры сейчас.
Хоть бы указали, какой это "Титаник", а то я чуть мозг не сломала, пытаясь годы срастить
А в этой статье можно посмотреть, на актеров, которые, по мнению преданных фанатов, могли бы отлично вписаться в будущий сериал о Гарри Поттере.
Заголовок огнище, как всегда. Всех в волшебники записали, от магглов до кентавров