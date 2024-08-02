Посмотрите как выглядели 10+ красавчиков-актеров до того, как их стали узнавать на каждом углу

Актеров, которые начинают свою карьеру с главных ролей, — можно по пальцам пересчитать. В основном, наши будущие кумиры дебютируют в эпизодах. В лучшем случае — играют персонажей второго плана. Некоторых легко узнать в их первых образах, другие же настолько изменились, что приходится порядком напрячь воображение.

Федор Бондарчук: «Борис Годунов»(1986) и «Чистые» (2024)

Никита Ефремов: "Моя прекрасная няня" (2004 - 2008) и "Крутая перемена" (2023)

Гоша Куценко: «Мумия из чемодана» (1992) и «Скорая помощь» (2018 - по настоящее время)

Милош Бикович: «Доллары приходят» (2004 — 2006) и «Любовь со второго взгляда» (2024)

Евгений Миронов: «Жена керосинщика» (1988) и «Пробуждение» (2021)

Даниил Страхов: «Будем знакомы» (1999) и «Комплекс бога»(2022)

Павел Прилучный: «Путейцы» (2007) и «Лада Голд»(2023)

Иван Янковский: "Индиго" (2008) и "Слово пацана. Кровь на асфальте" (2023)

Александр Петров: «Голоса» (2010) и «Сто лет тому вперед" (2024)

Павел Деревянко: «Ехали два шофера» (2001) и «За кулисами» (2019)

Евгений Цыганов: «Займемся любовью» (2002) и «Мастер и Маргарита» (2023)

Максим Матвеев: «Спасибо за любовь!» (2007) и «Триггер» (2018 - по настоящее время)

Александр Лазарев-младший: «Тайна Эдвина Друда» (1980) и «Дипломат» (2019)