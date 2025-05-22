Сначала вы улыбнетесь, а потом зависнете: 16 переписок с неожиданной развязкой
Что можно уместить в паре коротких СМС? Да целую трагикомедию. Герои этой подборки знают это не понаслышке — в их переписках хватает всего: и драмы, и комедии, и абсурда. Эти скриншоты хочется пересматривать снова и снова. И да, интернет уже сказал им за это спасибо.
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Проще было бы перевыпустить карту или деньги на другой карте держать🤔
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Надо же,девушке посчастливилось встретить самого мистера Очевидность🤔
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СМС иногда действительно настолько внезапные, что приходится ломать голову над ответом. У нас есть еще одна статья с переписками, в которых собеседники были буквально поставлены в тупик.