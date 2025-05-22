Сначала вы улыбнетесь, а потом зависнете: 16 переписок с неожиданной развязкой

Переписки
2 часа назад

Что можно уместить в паре коротких СМС? Да целую трагикомедию. Герои этой подборки знают это не понаслышке — в их переписках хватает всего: и драмы, и комедии, и абсурда. Эти скриншоты хочется пересматривать снова и снова. И да, интернет уже сказал им за это спасибо.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Анекдоты до слез / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы :D / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Анекдоты до слёз / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

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13.

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14.

Cookie
21 час назад

Ну вообще странно, что там за 50 минут что-то до черноты сгорело...

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

15.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © gyulnara011

16.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

СМС иногда действительно настолько внезапные, что приходится ломать голову над ответом. У нас есть еще одна статья с переписками, в которых собеседники были буквально поставлены в тупик.

Комментарии

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Ио
1 час назад

ну это явно не переписки ,а бородатые анекдоты в стиле Евгения Вагановича.

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