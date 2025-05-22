Сначала вы улыбнетесь, а потом зависнете: 16 переписок с неожиданной развязкой

Что можно уместить в паре коротких СМС? Да целую трагикомедию. Герои этой подборки знают это не понаслышке — в их переписках хватает всего: и драмы, и комедии, и абсурда. Эти скриншоты хочется пересматривать снова и снова. И да, интернет уже сказал им за это спасибо.

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