«Я пошел в декретный отпуск вместо жены и ни о чем не жалею»

Большинство людей привыкли, что в декретный отпуск непременно уходит женщина: она рожала, ей и за ребенком ухаживать. Для многих отцовский декрет до сих пор является чем-то, о чем говорить в приличном обществе практически стыдно: как это мужчина и вдруг памперсы меняет?! А вот, скажем, в Швеции право на декретный отпуск имеют оба родителя, и нам такая опция очень нравится. И не только нам, как оказалось. Недавно в редакцию написал наш читатель и попросил поделиться его историей. Герой нашей сегодняшней статьи — молодой отец, который решил сидеть с ребенком вместо жены.

Меня зовут Илья, и недавно, а именно год назад, у меня родилась дочка. С тех пор я — папа в декрете. Да, я сижу дома, гуляю с мелкой, укладываю ее спать, купаю и кормлю. Супруга моя работает и помогает мне по мере сил — ну то есть так, как обычно помогают молодым мамам отцы. Как так вообще вышло, что ухаживать за ребенком взялся я, а не жена? Все просто и прозаично.

Детей мы с женой, в принципе, всегда хотели. Ну не спешили с этим, конечно, но часто мечтали перед сном, как сынулька или дочка будут делать свои первые шаги, спорили, как назовем. И была у меня еще мечта: для семьи дом большой самому построить. Ну или хотя бы купить. Работали всегда и я, и она. Должность у жены хорошая, она больше меня получала. Я еще в свободное время чуть-чуть работал на фрилансе: делал простенькие сайты и html-письма для рассылок. Про ребенка я узнал прямо как в сериалах: утром жена прибежала на кухню с тестом на беременность, я ее чмокнул в щеку и полетел на работу, по пути отплясывая джигу. Я, блин, стану отцом! Поначалу все было классно, а через где-то полгода у нас половину отдела сократили. Думаю, ну все, сейчас еще жена в декрет уйдет, и вообще полный привет.

Но жена новость восприняла гораздо спокойнее, чем я, и мы весь вечер проболтали, обсуждая, что теперь делать. И в какой-то момент она мне говорит: — Илюш, ты сейчас только не отказывайся сразу, а послушай. У меня идея появилась: что, если тебе не искать пока работу? — А жить на что будем? Ты сейчас в декрет минимум на полтора года — и что нам делать? — Я насчет декрета и хотела сказать. Может, ты вместо меня пойдешь? У меня зарплата хорошая, и чувствую я себя нормально, могу работать до самых родов. Потом немного отдохну и снова в офис выйду, а ты с мелкой останешься. Что скажешь?

А что я мог сказать? Сперва, само собой, наружу вырвались все эти годами наработанные: «Я что, не мужик?!», «Женское дело рожать, а наше — зарабатывать» и прочая ерунда. А потом я подумал не шаблонами, а своей головой, и оказалось, что не так уж все и плохо. Плюс ко всему, смогу больше времени уделять подработке с сайтами, деньги сейчас не лишние. И согласился. Жена, кстати, у меня героиня: она действительно работала чуть ли не до самых родов и, даже уезжая рожать, попросила в роддом ей привезти ноутбук. Помню, привозят уже обеих моих девчонок в палату после родов, я на руки беру дочку и чуть ли не сопли пускаю от умиления, а супруга первым делом в руки берет телефон — заявки от клиентов проверить.

Дома, уже после выписки, я жену сразу отселил в отдельную комнату, чтобы она не просыпалась по ночам — ей-то с утра на работу вставать. Она решила, что грудью кормить не будет. Так проще и ей, потому что не надо постоянно быть около ребенка, ну и нам с дочкой, соответственно, тоже: смесь развел и корми, чего там. Конечно, поначалу трудно было. Все дни слились в бесконечный цикл «покормить — поменять подгузник — уложить — опять покормить». Жена приходила с работы бодрая, с макияжем, в рубашечке красивой, а дома я — зомби в домашней футболке, заляпанной смесью и фиг знает чем еще. Признаюсь, я завидовал супруге и проклинал себя за то, что согласился на эту авантюру. Но назад повернуть уже нельзя. Настоящие рыцари так не поступают.

А потом как-то стало попроще. То ли я втянулся, то ли дочка стала спокойнее, а может, все сразу. Она почти перестала будить меня по ночам, ела хорошо, вес набирала «как по учебнику», как говорили врачи. На ежемесячные осмотры с дочкой ездил тоже я, и поначалу я там натерпелся, конечно. Приехал в поликлинику. Смотрит на меня суровая тетка и грозно спрашивает: «Вы ребенку кем приходитесь?» Ну что ты за врач, если не видишь, что у дочки стопроцентно мои глазки и нос?! «Отец я», — говорю. Она мне: «А что, матери у ребенка нет?» Я уже начинаю закипать. Отвечаю ей, что есть и мать, и отец тоже есть, вот он я. А она, как робот, мне талдычит: «И по какой причине с ребенком пришли вы, а не мать?» Да что ж ты будешь делать! Но потом и в поликлинике ко мне привыкли. Даже подшучивали: «А вот и наш отец-молодец».

Еще задолго до всего этого мы с женой подсуетились и максимально облегчили себе жизнь, обзаведясь всякими нужными домашними гаджетами. Вот сейчас они сильно меня выручают. Робот-пылесос у нас умный, я назначил ему ежедневную влажную уборку. Пол протирает на отлично, только успевай от него носки и кота оттаскивать, чтобы не засосало. Есть и посудомойка с таймером: я вечером посуду всю загружу, таймер выставлю на 3 часа ночи, и к утру у меня чистая посуда. Белье стиралка постирала, я вытащил, загрузил в сушилку — вуаля, чистое и сухое. Правда, не глажу я ничего. Глажка вообще переоценена. И готовить научился. Ну как готовить... Что там эта готовка? Куриные ножки в пакет для запекания — и в духовку, рис или гречку — в мультиварку, и ждешь, в комп играешь (ну или дочку укачиваешь — тут как повезет). У меня вдруг стало хватать времени на все: я и заказчиков себе умудряюсь находить, и с мелкой повозиться, и даже на себя немного остается. Для сравнения, работая на пятидневке по 10 часов в офисе, я домой приползал уставший, в противном настроении и мечтал только поесть, телик посмотреть и вырубиться. Не такой уж сложный этот ваш декрет, как оказалось.

Никому, кроме близких, мы про наше решение не рассказывали, но даже от родни я всякого наслушался: и что за мужик я такой, раз с памперсами и смесями вожусь, и что ни на что большее не гожусь, кроме как детей растить... Теща так вообще выдала: «Не стыдно у женщины на шее сидеть?» Ничего себе двойные стандарты, конечно. Если женщина детей растит, то это ее «долг», а если мужчина, то он сразу ни на что не годен? А самое интересное, что упрекали меня в основном не мужчины, а дамы. Да, те, что сами матери и должны бы что-то понимать. Но я на родню не в обиде. Потом, конечно, еще отыграюсь, когда начнут требовать внучку в гости привезти — вот тут-то настанет мое время! А пока пусть язвят сколько хочется. Я вот уже думаю, что, если на второго решимся, я опять в декрет пойду. А что? Со вторым уже всяко легче будет.