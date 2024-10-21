Я пошла на конфликт с учителем, который придирался к моей дочери. И вот что из этого вышло

В этом году моя дочка Софа перешла в 7-й класс. Появились новые предметы: физика, геометрия, алгебра, теория вероятности. Я не конфликтный человек, обычно в раздоры с учителями не вступаю, но с математичкой у нас трения и раньше случались. А теперь они стали происходить раза в 3 чаще, поскольку она ведет сразу 3 предмета. А последняя ситуация вообще выбила меня из колеи.

Математичка вечно занижала оценки моей Софе. После последней контрольной мое терпение лопнуло: дочке поставили не 5, а 4 под предлогом того, что почерк неразборчивый. Я рванула разбираться. Говорю учительнице, мол, почему из-за почерка оценку снизили? Такого ответа я не ожидала: «А я хочу, чтобы Cофа больше старалась за пятерку. Она умнее других ребят, ей математика проще дается. Другие заслуживают 5 за то, что правильно решили примеры, а для Софы планка выше». При этом учительница по литературе, например, совсем не жаловалась на почерк и всегда отличные оценки за сочинения Софе ставила. Поэтому я понимала, что почерк — это просто придирка. Я начала было ей говорить, что снижать оценку за почерк с ее стороны весьма несправедливо, ведь не на урок же каллиграфии Софа ходит. Главное, что он вполне разборчивый. Но математичка уперто стояла на своем и твердила, что раз Софа — способная девочка, то от нее она ждет соответствующих результатов. Наш разговор, наверное, минут 30 ходил вокруг да около, и в конце концов Людмила Степановна соизволила дать более-менее внятный ответ, чего она ждет от моей дочери: если та хочет в четверти и в году твердую пятерку, она должна помимо обязательных заданий решать еще и задачи со звездочкой.

Я вернулась домой и сообщила об этом дочке. Та заметно обрадовалась. К уроку по алгебре дочка сделала домашнее задание. Перерешала вдобавок задачи со звездочкой по той же теме. Пошла в школу — и вернулась вся в слезах. В тетради под домашним заданием красовались тройбан с огромным минусом и приписка от учительницы: «Если не можешь решить — не берись». При этом все обязательные задания были решены правильно. Я в шоке уставилась в тетрадь. И тут мой старший сын, буквально минут 10 назад вернувшийся из школы, решил через мое плечо глянуть, что же так меня поразило. Он знал, что вчера сестра корпела над дополнительными заданиями и поэтому просто хмыкнул: «Ха, мам, я сразу понял, что математичка тебе просто мозги пудрит. Ее слушать — себя не уважать. Для нее главное, чтобы все по струнке перед ней ходили, а на знания ей пофиг». Это меня привело в чувство. Я уж было хотела сказать, что не такая глупая его мама, как он полагает, но передумала и просто спросила: «Почему ты так считаешь?» Так я узнала от детей, что математичка, как Цербер, следит за дисциплиной в классе. Ее любимая фраза — «На уроке должно быть так тихо, чтобы я слышала, как муха жужжит». Стоит ребенку неровно сложить к началу урока тетрадку и учебник на углу парты — и тетрадка с учебником летят в конец класса. Стоит кому-то начать шушукаться на уроке — они потом всю неделю отвечают у доски. Сын как-то после физкультуры опоздал на геометрию, так как долго переодевался, так она отправила его к директору и заставила писать объяснительную, где он отсутствовал на протяжении первых 5 минут урока. (Ну да, а раньше рассказать он об этом, значит, не мог.) Ну, а оценки она ставит хорошие только любимчикам — в основном, мальчикам. А из девочек любит только тихонь. Моя, собственно, тоже тихоня, но, видно, чем-то не угодила.

Я пошла к директору и договорилась о том, что посмотрю, как Людмила Степановна урок ведет. Директор не очень была довольна, но согласилась. И вот сижу я на уроке и вижу, как математичка собирает тетради с домашними заданиями, а одна девочка свою дома забыла. Педагог уже начала было фразу: «А голову ты дома...», — и тут поняла, что на последней парте сижу я, и резко ее оборвала. И продолжила: «Ну нечего, Валя, завтра принесешь».

Одним словом, те несколько дней, что я была на уроках, Софу она и не спрашивала. Зато за домашние и контрольные работы ставила то тройки, то четверки, придираясь по поводу и без. А электронные задания порой были такими дурацкими, что я вообще удивлялась, как их кто-то выполняет.

Мне, допустим, больше интересно, какие причины побудили Колю стать Лешей.

А спустя недели две Софа подошла ко мне с мрачным, как туча, лицом и вовсе заявила: «Мам, ты ко мне больше не ходи в школу. Из-за того, что ты в классе сидишь, надо мной смеются. Я же тебе не маленькая». И я пошла к директору. Принесла тетради с заниженными оценками, объяснила, что учитель необъективно оценивает учеников, что многие дети ее боятся. Директор, надо отдать ей должное, не перебивала, слушала внимательно, но как только я закончила, заявила: «Вот вы же сами говорите, что на уроках учитель ведет себя корректно и к вашей дочке не придирается. А оценки в тетрадях, я думаю, вполне заслуженны. В конце концов Людмила Степановна действительно могла не разобрать почерк. Да и вообще Людмила Степановна работает у нас уже больше 20 лет, да она строгий преподаватель, но зато дает хорошие знания. Так что ничем помочь не могу, если ваша дочка начала отставать, наймите репетиторов».



После этой фразы я поняла, что разговор закончен. Можно было бы еще подавать жалобы, бегать по госорганизациям, надеясь решить этот вопрос. Но я подумала, что мои нервы этого не выдержат, а потерянное время того стоить не будет. Да и в родительских чатах на меня стали давить в духе: «Мамочка, отстаньте уже от Людмилы Степановны. Она делает, что может для наших детей!», «Людмила Степановна учила меня 18 лет и ничего, я живая. А вы только ее еще больше разозлите, и она на других детях будет отыгрываться». Да и дочь выглядела все более мрачной, приходя из школы, а откровенничать со мной не спешила. И я, взвесив все за и против, забрала документы дочери из школы и перевела ее в гимназию, в класс с математическим уклоном, где учится сын знакомой. Конечно, непросто вливаться в новый коллектив в разгар учебного года, но пока Софа довольна. Вчера вот принесла пятерку по алгебре и 5 с минусом по геометрии. Думаю, у нее все получится.



Была мысль перевести в гимназию и сына, но тот отказался: для него общение с друзьями важнее оценок. Так что я считаю, что не делается, то к лучшему, но все же порой мучают сомнения: может, не стоило вообще начинать конфликт с учителем?

Бонус: истории других родителей

Сын подруги пришел в пятницу домой очень расстроенный. Сказал, что со стола классного руководителя пропали собранные на экскурсию деньги, а обвинили в воровстве его друга Егора. К столу подходили во время перемены почти все, но почему-то решили, что Егор был рядом чаще всех. Тем более, что тот славился не самым хорошим поведением. На Егора стали давить, вынуждая сознаться — сначала в классе, потом в кабинете директора... Чуть до слез не довели. А потом узнали, что это классуха сама переложила деньги в свою сумку и забыла об этом. Она сказала только: «Повезло тебе», — и все закончилось. Вот только Егора трясло до конца дня. © user8526698 / Pikabu

Во время урока в кабинет зашла уборщица и сказала, что один из мальчиков на перемене открыл окно в коридоре и теперь под ним лужа от дождя. Указала на моего сына, сказала, что он должен пойти закрыть окно и вытереть лужу. Учитель какого-то фига к уборщице прислушалась и сказала моему сыну сделать то, что его просят. Он к этой ситуации был непричастен и убирать лужи в коридоре отказался. Учитель начала на него давить. В итоге его потащили к завучу, та захотела вызвать меня. Я отпросилась с работы, поехала через полгорода спасать сына от учителей. Затребовала записи с камер в коридоре, на которые с нас так упорно деньги собирают. Со мной препирались почти 20 минут, потом мы пошли к охраннику просить видеозаписи. Виновника нашли, пролистали запись до 9 утра, где окно открыла группа старшеклассников. © Unknown author / Pikabu

На мою дочь наехала завуч за внешний вид. Прямо бесилась, когда вызывала меня в школу на беседу. Ну я взяла и спросила у дочери, в чем та ходит. А прикид у нее оказался весьма эпатажненький. Пришла в школу с дочкой, села нога на ногу. И сразу сбила с завуча самоуверенность и спесь тем, что пришла одетой и накрашенной с дочерью в одном стиле. Теперь ругать внешность моей дочери было равносильно тому, чтобы наехать напрямую на меня. Спросила завуча, почему от работы меня отвлекает. Так та сразу перевела тему на успеваемость дочери по двум предметам, которые потом мы подтянули. По коридорам школы я в своем прикиде шла как рок-звезда, а за мной следовало мое «яблочко» с победоносным выражением на лице. © orlandovna / Pikabu