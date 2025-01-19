Я терпеть не могу, когда люди снимают себя в общественных местах и прошу убрать камеру

С появлением в нашей жизни соцсетей некоторые люди не выпускают телефона из рук и стремятся запечатлеть на видео буквально каждый момент своей жизни. Ведь часто такие ролики набирают миллионы просмотров. Я ничего не имею против, если человек делает это у себя дома или где-то в парке — у всех свои развлечения. Но в некоторых случаях это меня просто приводит в бешенство, и вот почему.

Во времена моего детства и юности домашние видеокамеры считались элементом роскоши, и позволить их себе мог далеко не каждый. Помню, у приятелей моих родителей была такая штука, и они снимали на нее застолья, редкие поездки за границу и дачные посиделки. Нам изредка приходилось смотреть видео из их вояжей, и зрелище это было не слишком увлекательным. А что они делали с записями семейных праздников — я даже не знаю. Вряд ли кто-то пересматривал эти хроники больше одного раза. Все изменилось с появлением мобильных телефонов и соцсетей.

В интернете тут же появилось множество различных пользовательских роликов с забавным и не очень контентом. Причем героями некоторых видео становились совершенно посторонние люди, которые зачастую даже не подозревали, что их снимают. Поначалу казалось, что это увлечение затрагивает только юных созданий, но в последние годы снимать такие ролики стали буквально все. Если человек умудряется попасть в тренд, некоторые видео могут собрать миллионы просмотров и принести автору не только славу, но и приличный доход. И тут неизбежно возникает вопрос: насколько уместно выкладывать в интернет видео с участием незнакомца? Всегда ли такие действия оправданы, и не свидетельствует ли увлеченность современного общества подобными видео о некоторой нездоровой тенденции к подглядыванию?

В разных странах существует свое законодательство относительно фото- и видеосъемки в общественных местах. Где-то не требуется спрашивать разрешения у человека, если он случайно попал в кадр, а в других местах публикация изображения лица незнакомца в интернете возможна только с его согласия. Кроме того, не всегда понятно, что именно считается общественным местом. Естественно, под это определение попадают улицы, проспекты, парки и площади. Однако такие заведения, как кафе, музеи, театры и спортзалы, могут вводить собственные правила относительно съемки. При этом мнение владельцев порой может расходиться с пожеланиями посетителей.

Меня совершенно не смущают блогеры, которые рассказывают что-то на камеру рядом с какой-нибудь туристической достопримечательностью. Да, это не всегда удобно — стараешься обойти человека, чтобы не испортить ему видео. С другой стороны, толпы многочисленных фотографов, из-за которых невозможно было пробиться к картине, существовали еще до появления смартфонов. По большому счету, меня не слишком огорчит, если я случайно попаду в кадр. В конце концов, в XXI веке на улицах городов и так полно камер — как государственных, так и частных, — так что избежать съемки практически невозможно. Однако несколько лет назад, когда одна мамочка-блогер пыталась записать видео на детской площадке, я вежливо попросила ее снимать только своего ребенка и не направлять камеру на моего. Если она желает демонстрировать лицо своего чада в сети, да еще и с привязкой к конкретной геолокации, — это ее личное дело. А я предпочитаю, чтобы мой ребенок до поры до времени не появлялся в интернете.

Однако некоторые люди вполне осознанно подлавливают незнакомцев в общественных местах. Одни потешаются над теми самыми блогерами, а потом выкладывают видео в сеть и предлагают своим подписчикам обсудить глупое поведение героев ролика. Другие снимают прохожих, чья внешность или наряд кажутся им нелепыми, и устраивают целую переписку с пользователями, высмеивая эти моменты. Причем, такие видео набирают огромное количество просмотров, что вдохновляет авторов продолжать в том же духе. Конечно, все мы понимаем, что окружающие могут обсуждать нашу внешность или манеры, причем не всегда в позитивном ключе. Такое поведение было свойственно людям во все времена. Меня, например, не слишком беспокоит мнение незнакомцев относительно моего вкуса или фигуры. Ради бога! Но я решительно против, чтобы моя внешность использовалась для заработка денег, причем без моего согласия. Хотите развивать свой бизнес и взять меня в качестве примера дурновкусия? Пожалуйста. Но будьте любезны сначала спросить моего разрешения на это.

Недавно звонит мне в истерике подруга. Даже по телефону слышно, что ее аж трясет. «Сейчас видео тебе одно скину!» — говорит. Открываю ссылку, а там — мама дорогая! Какая-то неизвестная тетка сняла мою приятельницу в кафе и предложила своим подписчикам обсудить ее манеры. Лента, естественно, забита всякой гадостью. Все, что можно, обмусолили: ее фигуру, волосы, маникюр, одежду. Я, не моргнув глазом, тут же предложила сообщить этой «умнице», что, если она немедленно не удалит видео, подружка обратится в органы правопорядка. Благо у нас есть знакомый юрист. Дама оказалась сговорчивой: видео быстро исчезло. Однако от своей практики снимать незнакомцев и выкладывать их в сеть она так и не отказалась. Видно, понадеялась, что другие «герои поневоле» просто не заметят эти ролики.

Конечно, иногда можно заставить человека удалить видео, героем которого вы невольно стали. Но что делать с подмоченной репутацией и массой неприятных эмоций, которые принесла нежелательная слава? Подружка отнюдь не чувствовала себя праведно отмщенной, когда заставила барышню избавиться от контента. Ей еще долго вспоминались все те гадости, которые про нее написали. Она даже какое-то время наотрез отказывалась куда-либо выходить, кроме работы и магазина. А иногда блогеры ради славы вообще готовы лихо приврать. Вот, например, одна девушка выложила в сеть короткое видео с неким мужчиной, который просто шел по улице. Она заявила, что джентльмен не явился к ней на свидание, соврав, будто уехал по делам из города. А она якобы смогла его «застукать». Ролик быстро завирусился, люди вовсю обсуждали мерзкое поведение мужчины, когда неожиданно выяснилось, что тот вообще девушку знать не знает. В итоге она призналась, что просто выдумала всю историю. То есть бедный товарищ получил целое море ненависти и, возможно, скандал в семье только потому, что кому-то захотелось денег и славы.

Иногда даже, казалось бы, невинные и милые видео могут принести много неприятностей их героям. Один блогер решил поделиться со всем миром своим добрым делом. Он записал на видео, как вручает незнакомой женщине букет цветов, затем отошел подальше и сказал, что просто хотел сделать кому-нибудь приятное. А потом выложил ролик в сеть. Видео собрало миллионы просмотров. Люди писали о том, какой замечательный поступок совершил юноша и как он порадовал эту «грустную», «пожилую» и «одинокую» женщину. Позже дама призналась, что читать все это было крайне неприятно. Она совсем не желала такого внимания и не хотела становиться героиней соцсетей.

Еще одна головная боль — это блогеры в фитнес-центрах. Одни умудряются снимать посетителей, утверждая, что те оскорбляют их нескромными взглядами. И понятно, что обелить себя в такой ситуации достаточно сложно. Другие записывают видео себя, но в самых неожиданных местах. У нас в спортзале одна мадам взялась снимать каждую свою тренировку. Причем не где-то в уголке, а прямо по центру. Разумеется, она недовольно цыкала на всех, кто проходил мимо, когда она особенно удачно выгибала пятую точку. Все бы ничего, но я тут наткнулась в интернете на ролик, где мадам активно на меня жаловалась. Дескать, я не могла ее с другой стороны обойти. Ну, я ей знатно отомстила: взяла и просто рассказала о ней руководству клуба, и той закрыли абонемент.

На самом деле персонажи, которые делают подобные видео, вообще не воспринимают окружающих людей как личностей со своими мыслями и чувствами. Для них незнакомцы — это просто статисты, лишенные желаний или интересов. А потому о них можно говорить все, что душе угодно. С одной стороны, платформы практически не ограничивают подобный контент, хотя могли бы снимать монетизацию с пользователей, которые выкладывают такие видео. Напротив, некоторые сети даже вдохновляют людей делать побольше роликов, ведь они увеличивают просмотры. С другой — нет четкого законодательства, которое бы регулировало подобные вопросы. В итоге только сами невольные герои видео могут как-то пытаться защитить свою частную жизнь и достоинство.

Именно поэтому, если я вижу, что меня целенаправленно снимает незнакомый человек, то сразу вежливо прошу его прекратить это делать и добавляю, что не даю разрешения на публикацию видео в сети. У меня нет никакого желания превратиться в живой мем или помогать обогащению людей, которые не в состоянии сделать ничего интересного самостоятельно и вынуждены использовать других людей для заработка.