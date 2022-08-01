10 детей знаменитостей, которые не стали связывать свою жизнь с актерской профессией и все равно преуспели

Дети голливудских знаменитостей часто идут по стопам своих родителей. Так появляются актерские династии, и мы много раз были тому свидетелями. Но некоторые отпрыски известных родителей выбирают для себя иную карьеру и достигают успеха в индустрии, которая никак не связана с деятельностью их мам и пап.

ADME был впечатлен диапазоном профессий, которые выбирают дети актеров. Мы подобрали 10 примеров того, как люди не стали использовать славу родителей и добились успеха в других областях.

1. Дочь Тома Селлека — наездница

Ханна Селлек выиграла несколько медалей, будучи наездницей-любителем. Недавно она стала профессиональной спортсменкой и на нескольких соревнованиях вошла в пятерку лучших.

2. Дочь Дуэйна Джонсона — борец

Симона Джонсон подписала контракт с профессиональной борцовской компанией WWE в 2020 году и стала самым молодым рестлером во всей компании.

3. Дочь Джейми Ли Кертис работает учителем танцев

PMC / Sipa USA / East News

Энни Гест часто появляется на красных дорожках вместе со своей матерью, но она не актриса. Энни работает учителем танцев в Лос-Анджелесе.

4. Дочь Кевина Клайна и Фиби Кейтс — певица и автор песен

AFP / East News

Грета Клайн родилась в актерской семье, но вместо кинокарьеры решила заняться музыкой. Она лидер инди-группы Frankie Cosmos.

5. Сын Люка Перри — профессиональный рестлер

Джек Перри — восходящая звезда в мире профессионального рестлинга. На ринге его называют Мальчиком из Джунглей из-за сходства с Тарзаном.

6. Сын Билла Мюррея — баскетбольный тренер и рекрутер

У Люка Мюррея впечатляющий послужной список. Он почти 15 лет является тренером по баскетболу в колледже. В 2020 году Люк вошел в десятку лучших тренеров мужских баскетбольных колледжей по версии ESPN.

7. Сын Харрисона Форда — шеф-повар

Бен Форд — профессиональный шеф-повар и хозяин нескольких ресторанов, включая знаменитый Ford’s Filling Station.

8. Сын Майкла Китона пишет песни

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Шон Дуглас — автор песен и продюсер звукозаписи. Его карьеру, без сомнения, можно назвать успешной: сын Майкла Китона не только мультиплатиновый продюсер, недавно он получил «Грэмми» за работу над альбомом Lizzo, который называется «Cuz I Love You».

9. Дети Стивена Спилберга создали музыкальный дуэт

Invision / Invision / East News , Byron Purvis / SIPA / East News

Хотя их отец известный кинорежиссер, Саша и Тео Спилберг решили заняться музыкой, а не актерским мастерством. У них есть инди-фолк-группа под названием Wardell, и они подписали контракт с лейблом Jay-Z.

10. Сын Роберта Де Ниро работает брокером по недвижимости

Kabik / Starlitepics / MediaPunch Inc. / East News

Можно сказать, что у Рафаэля Де Ниро есть актерский опыт: он появился в фильме «Потоки любви», — но, похоже, он решил, что этот путь не для него. Сейчас Рафаэль работает брокером по недвижимости и его карьере можно только позавидовать: он занял первое место в списке лучших агентов по недвижимости Манхэттена.