10 детей знаменитостей, которые не стали связывать свою жизнь с актерской профессией и все равно преуспели
Дети голливудских знаменитостей часто идут по стопам своих родителей. Так появляются актерские династии, и мы много раз были тому свидетелями. Но некоторые отпрыски известных родителей выбирают для себя иную карьеру и достигают успеха в индустрии, которая никак не связана с деятельностью их мам и пап.
ADME был впечатлен диапазоном профессий, которые выбирают дети актеров. Мы подобрали 10 примеров того, как люди не стали использовать славу родителей и добились успеха в других областях.
1. Дочь Тома Селлека — наездница
Ханна Селлек выиграла несколько медалей, будучи наездницей-любителем. Недавно она стала профессиональной спортсменкой и на нескольких соревнованиях вошла в пятерку лучших.
2. Дочь Дуэйна Джонсона — борец
Симона Джонсон подписала контракт с профессиональной борцовской компанией WWE в 2020 году и стала самым молодым рестлером во всей компании.
3. Дочь Джейми Ли Кертис работает учителем танцев
Энни Гест часто появляется на красных дорожках вместе со своей матерью, но она не актриса. Энни работает учителем танцев в Лос-Анджелесе.
4. Дочь Кевина Клайна и Фиби Кейтс — певица и автор песен
Грета Клайн родилась в актерской семье, но вместо кинокарьеры решила заняться музыкой. Она лидер инди-группы Frankie Cosmos.
5. Сын Люка Перри — профессиональный рестлер
Джек Перри — восходящая звезда в мире профессионального рестлинга. На ринге его называют Мальчиком из Джунглей из-за сходства с Тарзаном.
6. Сын Билла Мюррея — баскетбольный тренер и рекрутер
У Люка Мюррея впечатляющий послужной список. Он почти 15 лет является тренером по баскетболу в колледже. В 2020 году Люк вошел в десятку лучших тренеров мужских баскетбольных колледжей по версии ESPN.
7. Сын Харрисона Форда — шеф-повар
Бен Форд — профессиональный шеф-повар и хозяин нескольких ресторанов, включая знаменитый Ford’s Filling Station.
8. Сын Майкла Китона пишет песни
Шон Дуглас — автор песен и продюсер звукозаписи. Его карьеру, без сомнения, можно назвать успешной: сын Майкла Китона не только мультиплатиновый продюсер, недавно он получил «Грэмми» за работу над альбомом Lizzo, который называется «Cuz I Love You».
9. Дети Стивена Спилберга создали музыкальный дуэт
Хотя их отец известный кинорежиссер, Саша и Тео Спилберг решили заняться музыкой, а не актерским мастерством. У них есть инди-фолк-группа под названием Wardell, и они подписали контракт с лейблом Jay-Z.
10. Сын Роберта Де Ниро работает брокером по недвижимости
Можно сказать, что у Рафаэля Де Ниро есть актерский опыт: он появился в фильме «Потоки любви», — но, похоже, он решил, что этот путь не для него. Сейчас Рафаэль работает брокером по недвижимости и его карьере можно только позавидовать: он занял первое место в списке лучших агентов по недвижимости Манхэттена.
А кем работают ваши родители? Хотели бы вы заниматься тем же?