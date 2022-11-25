14 жизненных доказательств того, что бедные и богатые — это люди с абсолютно разных планет

Даже во время разговора с близкими людьми нас могут ожидать сюрпризы. И еще больше неожиданностей приносит общение между представителями разных социальных групп. Например, между людьми среднего достатка и теми, кто не привык в меню ресторана смотреть на правую колонку. По-настоящему богатым людям есть чем удивить новых знакомых. Герои нашей сегодняшней подборки в красках поведали о таких моментах.