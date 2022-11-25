14 жизненных доказательств того, что бедные и богатые — это люди с абсолютно разных планет
Даже во время разговора с близкими людьми нас могут ожидать сюрпризы. И еще больше неожиданностей приносит общение между представителями разных социальных групп. Например, между людьми среднего достатка и теми, кто не привык в меню ресторана смотреть на правую колонку. По-настоящему богатым людям есть чем удивить новых знакомых. Герои нашей сегодняшней подборки в красках поведали о таких моментах.
- Встречалась с очень богатым мужчиной. И поняла вот что: почти ничего для него не имело настоящей ценности. Купил он как-то раз дорогущий миксер и сразу же его сломал, когда начал делать новогодние сладости. Захотел бы еще сладостей — купил бы еще один такой же миксер. Ничего для него не было ценным и важным. © BlitheringEediot / Reddit
- Моя очень обеспеченная подруга притворялась бедной, чтобы понять, что интересует больше ее парня — она сама или ее деньги. Ей просто необходимо было понять это. Он чуть не порвал с ней, когда узнал о ее притворстве! Но все закончилось хорошо. © John Pryor / Quora
- Познакомилась на одном сайте с мужчиной: красивый, богатый, есть машина, квартира, духовно развивается, не ест мясо. Поняла, что это мой билет в хорошую жизнь, надо брать. Тем более что я тоже в йоге и медитациях. Чтобы произвести впечатление, сказала, что тоже не ем мясо. Завертелось-закрутилось, но вот уже второй год я каждую ночь вижу во сне мясо. Мясо, прости меня, но мужик мне дороже. © Подслушано / Ideer
- На первой работе у меня был очень интересный начальник. Баснословно богатый чувак. Несмотря на это он редко халтурил, почти каждый день ходил в офис и работал по 8 часов, а иногда даже оставался на ночь. Как-то мы с ним разговорились и он рассказал, что у него есть одно хобби. Он пишет случайным людям в интернете и спрашивает: «Хочешь, скину миллион?» Говорит, что за 5 лет ему никто не поверил и не согласился. А я потом еще долго вздрагивал, когда от него сообщения приходили. Деньги не предлагал, просто скидывал тупые мемы. © Палата № 6 / VK
- Как-то раз девушка пригласила меня в загородный дом ее родителей. Он был далеко от города, а я работаю пожарным и у меня максимум 2 часа на то, чтобы явиться на вызов. Говорю ей, что не смогу поехать, а она отвечает: «Ой, не переживай. Я скажу папе, он отправит тебя туда на вертолете». © ihc_hotshot / Reddit
- Однажды начала общаться с богатым парнем, он был на 8 лет старше меня. В его семье всю жизнь готовит домработница, в гараже несколько машин. Мать этого парня как-то раз просто выбросила его мотоцикл, потому что была против езды на нем. Один из его друзей жену привез из деревни, другой «воспитывает» себе жену с ее 14 лет — совсем другой мир. Я же обычная студентка в кедах. Как-то вытащила его в продуктовый. Так он зашел туда и впал в ступор, когда увидел полку с энергетиками: «Всегда хотел попробовать, но друзья засмеют». Стоит в метре от полки, не решается подойти. Вздохнула и взяла 2 баночки. Странные они, эти богатеи. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз мой довольно обеспеченный коллега узнал, что я переживаю не лучшие времена. Я тогда работал в модном месте, и вокруг постоянно крутились богатенькие люди. Так вот, он «решил» мою проблему так. Говорит мне: «А ты купи дом с 3 комнатами, в одной сам живи, остальные сдавай». Просто купи дом. Ага. © lavenderacid / Reddit
- Несколько лет трудилась домработницей у очень богатых людей. Отношения с хозяйкой у меня были очень хорошие, я бы даже сказала, что мы дружили. Однажды она пришла с какого-то праздника и разрешила мне забрать любое платье из ее гардероба. Я выбрала самое невзрачное, понимая, каких денег оно стоит, но оказалось, что на самом деле я выбрала самое дорогое. Оно стоило почти столько же, сколько я заработала за 2 года, учитывая то, что платили мне более чем хорошо. Продала платье, сделала маме ремонт в квартире, погасила все ее кредиты, отложила денег на будущее. © Палата № 6 / VK
- Я вырос в бедной семье, а вот мой друг — из богатеньких. Был у них дома однажды, и его мама предложила перекусить бутербродами. Я согласился. И что вы думаете? Это были бутерброды из чиабатты с прошутто и рукколой, сбрызнутые бальзамическим уксусом. До того момента я подобные слова только в книгах встречал. Мне тогда было лет 18, и это было каким-то чудом. © auntiepink / Reddit
- Семья у меня никогда не была особо богатой, но моим родителям удалось пристроить меня в очень хорошую школу, где учились в основном дети из обеспеченных семей. Я долго не понимал, что к чему. Не смущало меня и то, что некоторых детей привозили на дорогих машинах, что у всех у школьников были телефоны последней модели и т. д. Впервые до меня дошло, что тут что-то не так, когда мы однажды стояли и болтали в коридоре и я сказал, что мне нельзя целую неделю играть в комп, потому что я получил двойку по математике. Один из парней, стоявших рядом, сказал: «Ох, как я тебя понимаю! Мне однажды тоже запретили играть в комп, потому что я повредил батину яхту...» © Палата № 6 / VK
- Замужем за богатым бизнесменом, и у меня есть всe, что я захочу. Высокие каблуки, идеальный маникюр, куча вечерних нарядов, гламурные вечеринки и маленькая собачка. Но никто, никто, кроме этой самой собачки, не знает, что раз в неделю вместо шопинга с подругами я еду в гараж, где провожу день под капотом дряхлой машины, которую недавно выкупила у подростков, под аккомпанемент песен любимых рок-групп. Скрываю от благоверного своe гаражное детство. © Подслушано / Ideer
- Я обожаю музыку и концерты. Еще с подросткового возраста хожу на разные выступления, где могу оторваться от души. Но я всегда мечтала побывать в ВИП-зоне, где есть столики и нет всей этой толпы людей. И в целом это более престижно — даже само осознание того, что ты не из «фанки» смотришь на любимого исполнителя. Плюс гости из ВИП-зоны гораздо чаще получают автографы после концерта. И вот мечта сбылась. Я познакомилась с парнем из обеспеченной компании. Они тоже обожают всякие концерты, но посещают исключительно «випку». Он подарил мне билет туда, и я была вне себя от радости. Как же я ошибалась! Это был самый скучный концерт в моей жизни. В «випке» ни подвигаться, ни потанцевать. Ты сидишь за столом и смотришь на концерт так, будто он идет по телевизору. В чем тогда смысл, где же драйв? Короче, я поняла, что иногда понты ничего не значат. И деньги не всегда дарят удовольствие. © Палата № 6 / VK
- Мой начальник — «золотой мальчик» из семьи местного полуолигарха. Ни разу в жизни не ездил на метро, работать начал в 19 лет и сразу же на руководящей должности, по папиной протекции. Сейчас ему около 30. Недавно застала его на офисной кухне — он изучал инструкцию к растворимой лапше, которую никогда не пробовал. Признался, что хочет сойти за своего с работягами, которые делают в его доме ремонт, а то, мол, если они узнают, что он богатый, попытаются слупить лишних денег. © Подслушано / Ideer
- Помню, как-то собиралась в поездку со своей подругой. Она из богатой семьи и много раз путешествовала вместе со своими родителями. Собирает она, значит, чемодан, берет упаковку ватных палочек и вдруг спрашивает: «В отеле же будут ватные палочки, да?» Я опешила немного, потому что в тех отелях, где обычно останавливаюсь я, порой и чистого полотенца не допросишься. И первым, что она сказала, когда мы прибыли на место и подошли к стойке регистрации, было следующее: «У вас в номерах есть ватные палочки?» Спойлер: не было. © unknown author / Quora
По вашему мнению, какие еще маркеры поведения позволяют сразу определить, что перед вами баснословно богатый человек?
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