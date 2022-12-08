15+ необычных вещей, которые произошли в самый обычный день

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Чтобы сделать свой день особенным, необязательно забираться на Эверест. Просто оглядитесь по сторонам, и, возможно, вы заметите что-то действительно необычное. Кто знает, возможно даже обычный голубь с коркой хлеба рассмешит вас.

1. Просто идеальное совпадение

2. «Я не пользовался машиной несколько недель и вот нашел это маленькое осиное гнездо у себя в багажнике»

3. «Мой стаканчик с газировкой склеили шиворот-навыворот»

4. Этот слизень нарисовал улитку

5. «У моей морской свинки лишний палец на лапе»

6. «Эта белка поедает кусок пиццы прямо под окнами моего офиса»

7. «Грустный старичок в моем соусе»

8. Часы-кольцо

9. «Я увидел это дерево в Токио. Оно разрослось поверх своего забора, но выглядит это так, словно оно откинулось в кресле и теперь отдыхает»

10. На этот «кирпич» кто-то приклеил человечка с пилой

11. Железные опилки от дисковой пилы за целый год

12. Наклейка ужасная, зато тень от нее выглядит потрясающе

13. Просто голубь в воротнике из хлеба

14. «Вчера наткнулся на это в Нидерландах. В этой стране множество арт-объектов на улицах, попадаются и такие странные и смешные экземпляры»

15. Очень странный гриб

16. У этого удивленного перца есть еще и зубы

17. Хлеб в стиле картины «Крик»

18. «Холодильник недоволен, что я его открыл»

19. «Отличный знак на пляже, я считаю»