15+ необычных вещей, которые произошли в самый обычный день
Чтобы сделать свой день особенным, необязательно забираться на Эверест. Просто оглядитесь по сторонам, и, возможно, вы заметите что-то действительно необычное. Кто знает, возможно даже обычный голубь с коркой хлеба рассмешит вас.
1. Просто идеальное совпадение
2. «Я не пользовался машиной несколько недель и вот нашел это маленькое осиное гнездо у себя в багажнике»
3. «Мой стаканчик с газировкой склеили шиворот-навыворот»
4. Этот слизень нарисовал улитку
5. «У моей морской свинки лишний палец на лапе»
6. «Эта белка поедает кусок пиццы прямо под окнами моего офиса»
7. «Грустный старичок в моем соусе»
8. Часы-кольцо
9. «Я увидел это дерево в Токио. Оно разрослось поверх своего забора, но выглядит это так, словно оно откинулось в кресле и теперь отдыхает»
10. На этот «кирпич» кто-то приклеил человечка с пилой
11. Железные опилки от дисковой пилы за целый год
12. Наклейка ужасная, зато тень от нее выглядит потрясающе
13. Просто голубь в воротнике из хлеба
14. «Вчера наткнулся на это в Нидерландах. В этой стране множество арт-объектов на улицах, попадаются и такие странные и смешные экземпляры»
15. Очень странный гриб
16. У этого удивленного перца есть еще и зубы
17. Хлеб в стиле картины «Крик»
18. «Холодильник недоволен, что я его открыл»
19. «Отличный знак на пляже, я считаю»
А с вами сегодня происходило что-нибудь необычное? Как часто вам попадаются на глаза забавные мелочи?
Фото на превью mrthordavis / Reddit
Поделиться этой статьёй