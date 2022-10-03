17 человек, которые выбрали естественную красоту и теперь словно светятся изнутри

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

В последнее время все больше набирает обороты мода на естественность. Даже звезды стали чаще принимать свою натуральную красоту, например, Джейми Ли Кертис и Хелен Миррен уже давно не красят волосы, а актрисы Аманда Сейфрид и Джессика Бил избегают яркого макияжа на публике.

«Я отращиваю волосы с 2019 года, и теперь я очень горжусь тем, как они выглядят»

«Временами я думала: „Гори оно все, постригусь и покрашусь!“ А потом напоминала себе, что уже давно хочу длинные волосы, как у Шер в 1970-е».

«Два года назад решила отрезать все поврежденные волосы, а теперь они отросли до талии»

«С этого момента говорю „да!“ своим естественным кудрям и лицу без макияжа»

«Чуть не выпрямила волосы для фотографий помолвки, но я так рада, что передумала»

«Без макияжа, без фильтров — просто пытаюсь любить свою естественность»

«А ведь я просто расчесала свои волосы»

«Получаю тонны комплиментов из-за моих натуральных бровей»

«Вот такой я просыпаюсь по утрам»

«Похудела на 17 килограммов и вернула свои натуральные волосы и брови»

«Люди постоянно спрашивают меня, где я крашу волосы, хотя не делала этого уже около 10 лет. И да, раньше я стыдилась этого цвета»

«Всю жизнь ходил с короткой стрижкой и вот наконец-то решил отпустить мои кудряшки»

«Меня часто просят выложить фото без макияжа. Так вот оно!»

«Только что перекрасилась из розового в свой натуральный цвет волос!»

«Я не пользовалась косметикой уже почти 3 года и больше не буду никогда. Чувствую себя свободной и красивой»

«Это мое первое неотредактированное селфи за много лет. Мне почти 30, и наконец я не стесняюсь своей кожи лица»

«Поставила себе цель чувствовать себя увереннее без макияжа»

«Начала седеть в 23, и теперь мнения людей расходятся, идет мне это или нет»