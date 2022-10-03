17 человек, которые выбрали естественную красоту и теперь словно светятся изнутри
В последнее время все больше набирает обороты мода на естественность. Даже звезды стали чаще принимать свою натуральную красоту, например, Джейми Ли Кертис и Хелен Миррен уже давно не красят волосы, а актрисы Аманда Сейфрид и Джессика Бил избегают яркого макияжа на публике.
«Я отращиваю волосы с 2019 года, и теперь я очень горжусь тем, как они выглядят»
«Временами я думала: „Гори оно все, постригусь и покрашусь!“ А потом напоминала себе, что уже давно хочу длинные волосы, как у Шер в 1970-е».
«Два года назад решила отрезать все поврежденные волосы, а теперь они отросли до талии»
«С этого момента говорю „да!“ своим естественным кудрям и лицу без макияжа»
«Чуть не выпрямила волосы для фотографий помолвки, но я так рада, что передумала»
«Без макияжа, без фильтров — просто пытаюсь любить свою естественность»
«А ведь я просто расчесала свои волосы»
- Чуть не вырвалось: «Ну здравствуй, Хагрид!» © EducatedPancake / Reddit
«Получаю тонны комплиментов из-за моих натуральных бровей»
«Вот такой я просыпаюсь по утрам»
«Похудела на 17 килограммов и вернула свои натуральные волосы и брови»
«Люди постоянно спрашивают меня, где я крашу волосы, хотя не делала этого уже около 10 лет. И да, раньше я стыдилась этого цвета»
«Всю жизнь ходил с короткой стрижкой и вот наконец-то решил отпустить мои кудряшки»
«Меня часто просят выложить фото без макияжа. Так вот оно!»
«Только что перекрасилась из розового в свой натуральный цвет волос!»
«Я не пользовалась косметикой уже почти 3 года и больше не буду никогда. Чувствую себя свободной и красивой»
«Это мое первое неотредактированное селфи за много лет. Мне почти 30, и наконец я не стесняюсь своей кожи лица»
«Поставила себе цель чувствовать себя увереннее без макияжа»
«Начала седеть в 23, и теперь мнения людей расходятся, идет мне это или нет»
А как вы относитесь к естественному образу без макияжа и окрашивания?
Фото на превью Wiola- / Reddit, Wiola- / Reddit
Поделиться этой статьёй