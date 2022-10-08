18 человек, которые откопали крутые безделушки, мимо которых никак нельзя было пройти
Бывает, что в магазине какая-то вещь так западет в душу, что просто невозможно пройти мимо и не купить. Недавние исследования показали, что от 40 до 80 % всех покупок люди совершают импульсивно. В их число вошли герои нашей подборки, которые по тем или иным причинам стали счастливыми обладателями милых, а иногда даже забавных безделушек.
«Я ходила счастливая по комиссионке с павлином под мышкой и ловила завистливые взгляды тех, кто не смог заполучить его первым»
«На нашем дереве растет гигантский гриб, поэтому жена купила к нему игрушечного Марио»
«Вот такой телефончик я нашел на барахолке»
Наверное, из-за этих раскрасок женщины могут и повздорить на кассе
«Точилка моего племянника»
«Мне просто пришлось забрать это домой, чтобы подарить тому, кого я так же люблю»
«Люблю тебя вот настолько».
«Вот такой милый степлер есть у моей невесты»
«Мама купила очень миленькую шапку для нашего кота»
«Моя чашка кофе идеально подходит для утра понедельника»
Раскраска наоборот — в альбоме нанесены цвета, а дорисовать нужно линии
«В эту ручку встроена кусачка... зачем-то»
«Мама купила туалетную бумагу с плачущими от смеха смайликами»
«Я просто был обязан это купить»
Кукла «Эйс Вентура: Розыск домашних животных».
«Купил гигантский iPhone в комиссионке»
«Не знаю, кто и где их произвел, но я обожаю эти кружки»
«Глядите, какое у меня дерево! А, нет, это лампа!»
«Мне 36 лет, и, может быть, я слишком стара для таких очков, но просто не могла сдержаться и купила их»
- Они что, настоящие? Я думал, это фильтр в приложении. © Unknown author / Reddit
«У меня есть кружка в виде Гомера Симпсона с углублением, куда можно вставить пончики»
А какие импульсивные покупки вы делали, не сумев пройти мимо товара на полке магазина?
Фото на превью Pepita85 / Reddit
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