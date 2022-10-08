18 человек, которые откопали крутые безделушки, мимо которых никак нельзя было пройти

Бывает, что в магазине какая-то вещь так западет в душу, что просто невозможно пройти мимо и не купить. Недавние исследования показали, что от 40 до 80 % всех покупок люди совершают импульсивно. В их число вошли герои нашей подборки, которые по тем или иным причинам стали счастливыми обладателями милых, а иногда даже забавных безделушек.

«Я ходила счастливая по комиссионке с павлином под мышкой и ловила завистливые взгляды тех, кто не смог заполучить его первым»

«На нашем дереве растет гигантский гриб, поэтому жена купила к нему игрушечного Марио»

«Вот такой телефончик я нашел на барахолке»

Наверное, из-за этих раскрасок женщины могут и повздорить на кассе

«Точилка моего племянника»

«Мне просто пришлось забрать это домой, чтобы подарить тому, кого я так же люблю»

«Люблю тебя вот настолько».

«Вот такой милый степлер есть у моей невесты»

«Мама купила очень миленькую шапку для нашего кота»

«Моя чашка кофе идеально подходит для утра понедельника»

Раскраска наоборот — в альбоме нанесены цвета, а дорисовать нужно линии

«В эту ручку встроена кусачка... зачем-то»

«Мама купила туалетную бумагу с плачущими от смеха смайликами»

«Я просто был обязан это купить»

Кукла «Эйс Вентура: Розыск домашних животных».

«Купил гигантский iPhone в комиссионке»

«Не знаю, кто и где их произвел, но я обожаю эти кружки»

«Глядите, какое у меня дерево! А, нет, это лампа!»

«Мне 36 лет, и, может быть, я слишком стара для таких очков, но просто не могла сдержаться и купила их»

Они что, настоящие? Я думал, это фильтр в приложении. © Unknown author / Reddit

«У меня есть кружка в виде Гомера Симпсона с углублением, куда можно вставить пончики»