18 человек выбрали для себя нестандартную обувь — равнодушных не осталось
Обувь давно стала средством самовыражения. Блестящие ботфорты, винтажные шпильки или расписные кеды — пользователи сети поделились снимками любимой обуви и тем самым рассказали всему миру кое-что о себе.
«Посмотрите на мои сапожки! Они отлично сидят, а высота каблука идеально подходит для тех, кто последние 3 года перемещался в шлепанцах и мокасинах»
«Превратил обычные кеды в кеды-пончики»
«Образ для офисной вечеринки в стиле диско — рубашка и туфли 70-х годов»
- Мечтаю встретить мужчину, который всегда так одевается! © se******orist / Reddit
«Кеды школьного друга украшены фрагментами обложек книг о Гарри Поттере»
«Неделя была тяжелой, но мои ботинки похожи на чизбургеры, и это круто»
Ботинки, созданные на 3D-принтере
«Вот что я сделал на заказ»
«Просто парень в очереди передо мной»
«Купила и теперь не могу понять, что это»
- Это традиционная японская обувь Таби. У меня есть несколько пар, их можно носить как повседневную обувь, а можно — как праздничную. © HistoricallyRekkles / Reddit
«Наконец-то я надела ботинки, которые мне подарили на день рождения»
«Посмотрите, какие ведьминские башмачки я себе прикупила!»
Стою в очереди. Мимо проходит девушка и шепчет мне на ухо: «Мне так нравится твоя обувь»
«Подруга обожает 2 вещи: туфли на платформе и игральные кости. Она зашла ко мне счастливая, потому что нашла это комбо»
«Встретил сегодня парня в обалденных ботинках»
- Это ковбойские сапоги, у них металлические наконечники. Они напоминают мне ботинки, которые носили кузены Саламанка в фильме «Во все тяжкие». © sumpuran / Reddit
«Эти винтажные сапоги я купила онлайн»
Не каждый решится на оригинальную пару обуви
Надпись на плитке: «Пожалуйста, сохраняйте дистанцию».
«Лучшая обувь, которую я когда-либо носил. Без шуток — они и правда очень хороши»
«Узор на подошве кед моей жены повторяет дизайн пульта от телевизора»
Есть ли у вас необычная обувь? Надеваете ее по особому случаю или радуете ей себя без какого-либо повода?
Фото на превью altiif / Reddit
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