18 человек выбрали для себя нестандартную обувь — равнодушных не осталось

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Обувь давно стала средством самовыражения. Блестящие ботфорты, винтажные шпильки или расписные кеды — пользователи сети поделились снимками любимой обуви и тем самым рассказали всему миру кое-что о себе.

«Посмотрите на мои сапожки! Они отлично сидят, а высота каблука идеально подходит для тех, кто последние 3 года перемещался в шлепанцах и мокасинах»

«Превратил обычные кеды в кеды-пончики»

«Образ для офисной вечеринки в стиле диско — рубашка и туфли 70-х годов»

Мечтаю встретить мужчину, который всегда так одевается! © se******orist / Reddit

«Кеды школьного друга украшены фрагментами обложек книг о Гарри Поттере»

«Неделя была тяжелой, но мои ботинки похожи на чизбургеры, и это круто»

Ботинки, созданные на 3D-принтере

«Вот что я сделал на заказ»

«Просто парень в очереди передо мной»

«Купила и теперь не могу понять, что это»

Это традиционная японская обувь Таби. У меня есть несколько пар, их можно носить как повседневную обувь, а можно — как праздничную. © HistoricallyRekkles / Reddit

«Наконец-то я надела ботинки, которые мне подарили на день рождения»

«Посмотрите, какие ведьминские башмачки я себе прикупила!»

Стою в очереди. Мимо проходит девушка и шепчет мне на ухо: «Мне так нравится твоя обувь»

«Подруга обожает 2 вещи: туфли на платформе и игральные кости. Она зашла ко мне счастливая, потому что нашла это комбо»

«Встретил сегодня парня в обалденных ботинках»

Это ковбойские сапоги, у них металлические наконечники. Они напоминают мне ботинки, которые носили кузены Саламанка в фильме «Во все тяжкие». © sumpuran / Reddit

«Эти винтажные сапоги я купила онлайн»

Не каждый решится на оригинальную пару обуви

Надпись на плитке: «Пожалуйста, сохраняйте дистанцию».

«Лучшая обувь, которую я когда-либо носил. Без шуток — они и правда очень хороши»

«Узор на подошве кед моей жены повторяет дизайн пульта от телевизора»