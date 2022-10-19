18 человек, у которых чувства юмора вагон и маленькая тележка

У некоторых людей есть особая суперспособность — во всем находить то, что может поднять настроение всем вокруг. А благодаря могуществу интернета их шутки могут повеселить миллионы людей, будь то простое фото забавных выходок детей, отправленное женой мужу, или отредактированный снимок кота, которого хозяин оставил у брата на выходные.

«Заказал костюм Бэтмена, и вот какую маску к нему приложили»

«Друг одолжил свой новенький автомобиль на выходные. Когда он спросил, все ли с ним хорошо, я, немного отредактировав, послал ему такое фото с каким-то мужиком на рыбалке»

«Еще чуть-чуть, и я отправлю это своим коллегам, которые постоянно пишут мне сообщения во время отпуска»

«Хватит мне писать!»

«Мой муж-дальтоник решил постирать мои носки»

Как грубо

«Винтажные очки для ботанов».

«Мой сын уснул на концерте The Piano Guys, но сфотографироваться с ними все равно смог»

«Мама спросила, не хочу ли я посмотреть на ее тыкву»

«Я рассказываю своим детям, что их прабабушка была капитаном этого корабля»

«Жена прислала фото наших дочерей, и я написал, что младшая так мило повторяет за старшей. А потом она приблизила фото»

«Мой отец решил прилечь после урагана»

«Зря я сегодня так оделась»

«Оставил это в саду моих соседей, чтобы поднять им настроение»

«Заказал себе карточку с особым дизайном. Теперь она уберегает меня от чрезмерных расходов»

«Тебе правда это нужно?»

«Я сделал это фото, и теперь оно стало нашим семейным мемом, когда мы хотим написать „круто“»

«Круто».

«Поздравил друзей буррито весом 3,5 кг»

«Мой брат уехал на выходные и попросил меня присмотреть за его котом. Ну я и отправил ему это фото»

«Переехала к отцу. Как-то он попросил убрать волосы из раковины. Сказала, что не знаю, о чем это он, а вечером увидела это»

Сотрудник автоинспекции переоделся в ленивца