18 человек, у которых чувства юмора вагон и маленькая тележка
У некоторых людей есть особая суперспособность — во всем находить то, что может поднять настроение всем вокруг. А благодаря могуществу интернета их шутки могут повеселить миллионы людей, будь то простое фото забавных выходок детей, отправленное женой мужу, или отредактированный снимок кота, которого хозяин оставил у брата на выходные.
«Заказал костюм Бэтмена, и вот какую маску к нему приложили»
«Друг одолжил свой новенький автомобиль на выходные. Когда он спросил, все ли с ним хорошо, я, немного отредактировав, послал ему такое фото с каким-то мужиком на рыбалке»
«Еще чуть-чуть, и я отправлю это своим коллегам, которые постоянно пишут мне сообщения во время отпуска»
«Хватит мне писать!»
«Мой муж-дальтоник решил постирать мои носки»
Как грубо
«Винтажные очки для ботанов».
«Мой сын уснул на концерте The Piano Guys, но сфотографироваться с ними все равно смог»
«Мама спросила, не хочу ли я посмотреть на ее тыкву»
«Я рассказываю своим детям, что их прабабушка была капитаном этого корабля»
«Жена прислала фото наших дочерей, и я написал, что младшая так мило повторяет за старшей. А потом она приблизила фото»
«Мой отец решил прилечь после урагана»
«Зря я сегодня так оделась»
«Оставил это в саду моих соседей, чтобы поднять им настроение»
«Заказал себе карточку с особым дизайном. Теперь она уберегает меня от чрезмерных расходов»
«Тебе правда это нужно?»
«Я сделал это фото, и теперь оно стало нашим семейным мемом, когда мы хотим написать „круто“»
«Круто».
«Поздравил друзей буррито весом 3,5 кг»
«Мой брат уехал на выходные и попросил меня присмотреть за его котом. Ну я и отправил ему это фото»
«Переехала к отцу. Как-то он попросил убрать волосы из раковины. Сказала, что не знаю, о чем это он, а вечером увидела это»
Сотрудник автоинспекции переоделся в ленивца
А в какие смешные ситуации попадали вы?
Фото на превью Technicholl / Reddit
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