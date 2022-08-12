18 соседей, которых, видимо, выгнали из ада за плохое поведение

Даже дом мечты может стать кошмарным местом, если рядом живут люди, мягко говоря, неприятные. Бывает так, что именно выходки соседей становятся последней каплей, вынуждающей покинуть излюбленный уголок. Кто-то решает без спроса воспользоваться имуществом соседа, пока тот в отъезде, а кто-то бросает мусор прямо у двери.

Мы в ADME можем только посочувствовать тем, кому приходиться жить с соседями, которые ведут себя так, как показали люди в этой подборке.

«Мой сосед отказывается обрезать свои деревья, ветки которых залезли ко мне во двор. Я даже не могу вытащить свой мотоцикл»

«Муж разрешил соседу пользоваться нашей духовкой»

«Служба доставки прислала фото, на котором видно, что посылка оставлена на крыльце соседей. Спросил их, не получали ли. — „Нет, не видели“»

«Сосед поставил батут прямо в двух метрах от моей входной двери. Уверяет меня, что дети не будут шуметь, пока я работаю»

«Соседи съехали, сняли с кота противоблошиный ошейник, а его самого бросили»

«Оба соседа постоянно блокируют нам выезд с обеих сторон. Попросили их так не делать, даже табличку повесили на гараж — не помогает. Бесят»

«В моей квартире постоянно чувствуется запах кошачьего туалета. Дело в том, что сосед оставляет грязный наполнитель у двери, не донося до мусорного бака»

«Вернувшись домой из отпуска, я обнаружил, что соседский маляр пользовался моим шлангом, чтобы вымыть поддоны из-под краски в моем же дворе»

«Сосед припарковал мотоцикл на пешеходной дорожке, перекрыв путь к нескольким квартирам»

«Придя домой после ночной смены, я обнаружил, что мои соседи не потушили фейерверк»

«Попросил соседей не шуметь, а на следующий день обнаружил на двери краску»

«Обрубили ветки дерева в моем дворе, даже не спросив разрешения. Видите ли, белки раздражают их собак»

«Моя соседка утверждает, что я вырастила свою новую траву за границей своего участка, поэтому продолжает косить этот небольшой кусок земли, который на самом деле принадлежит мне»

«Мой сосед по комнате вернулся из поездки и оставил свой багаж на нашей кухонной стойке. Лежит уже 4 дня»

«Разрешил соседу починить машину в моем гараже. Он даже не прибрался»

«У моей соседки сад прямо над моим крыльцом. Надо сказать, что земля, которая сыплется мне в тарелку, на вкус так себе»

«Соседи ссорятся и хлопают дверцами своих шкафчиков так сильно, что открываются мои»

«Сегодня хотел приготовить суши и обнаружил в рисоварке подарочек от соседа по комнате»