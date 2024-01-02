20+ красноречивых доказательств того, что зима — это вам не снежинки ртом ловить
Люди неизменно делятся на 2 категории: на тех, кто зиму любит, и тех, кто ее терпеть не может. Но это и немудрено, ведь это время года однозначно на любителя. И пока одни бегут доставать лыжи и коньки и не устают восхищаться снежными пейзажами, другие кутаются в кучу свитеров и с тоской вспоминают лето.
1. «Устроила пробежку, хотя на улице была экстремальная температура −40 °C. Только посмотрите, как я теперь выгляжу»
2. «А у нас за окном снег. Уже 4 метра за 5 дней»
- Какие у вас плотные облака за окном. © Miussa / Pikabu
3. «Было так холодно, что у меня придверный коврик раскололся»
4. Обычные качели. Нет, их не завалили снегоуборочной техникой, это так намело
5. «У нас выше на Енисее стоит ГЭС, и река не замерзает. В морозы она начинает парить, все затягивает туманом, а деревья покрываются толстым слоем инея»
6. «Вот сижу и гадаю, как теперь почистить балкон, чтобы снег не вывалился на ковер»
- Элементарно: закройте дверь и подождите до весны. © _MrBalls_ / Reddit
7. «Я сфотографировал себя при −38 °C»
8. «Как замерзло мое лобовое стекло»
9. «На улице сейчас −22 °C, и вы только посмотрите, что стало с моей розеткой»
10. Отличный способ показать, что снега выпало совсем чуть-чуть
11. Спагетти на морозе — не самая лучшая идея
- А может, это привидения устраивают романтический ужин. © shady-tree / Reddit
12. «Сегодня ночью исполнилась моя маленькая мечта: снять полярное сияние с отражением в воде и снежным лесом вокруг»
13. Вышка связи перестала работать из-за сильного холода. Она в буквальном смысле замерзла
14. «Снежный день на северо-востоке»
15. «Мама прислала мне фотографию колеса на своей машине»
16. Так выглядит природа при 45 градусах ниже нуля
17. Снег заметало сквозь крошечную щель в двери гаража. И получилось такое
18. «На улице пробыл часа 3–4. Сегодня как-то теплее, чем обычно»
19. «Облокотил щетку на машину и забыл. А когда уехал, то увидел такую картину: щетка примерзла к земле и осталась в таком положении»
20. «Возвращаюсь домой, а на улице 47 градусов мороза»
21. «Дефилирую среди снега по дороге в любимое село»
22. Вот как меняется пейзаж при разных температурах. Слева −24 °C, справа −46 °C
23. «Поднимите дворники, и тогда ваша машина не замерзнет, ага»
- М-да, тут проще новую машину купить. © simonjester523 / Reddit
24. «Клянусь, у меня зуб на зуб не попадает. Там, где я живу, температура частенько опускается ниже −40 °C»
Да, холодно становится даже просто от просмотра этих фотографий. А чтобы поскорее согреться, можно воспользоваться хитростями, которыми на протяжении веков пользовались жители разных стран.
Фото на превью Unknown author / Reddit
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