20+ красноречивых доказательств того, что зима — это вам не снежинки ртом ловить

Люди неизменно делятся на 2 категории: на тех, кто зиму любит, и тех, кто ее терпеть не может. Но это и немудрено, ведь это время года однозначно на любителя. И пока одни бегут доставать лыжи и коньки и не устают восхищаться снежными пейзажами, другие кутаются в кучу свитеров и с тоской вспоминают лето.

1. «Устроила пробежку, хотя на улице была экстремальная температура −40 °C. Только посмотрите, как я теперь выгляжу»

2. «А у нас за окном снег. Уже 4 метра за 5 дней»

Какие у вас плотные облака за окном. © Miussa / Pikabu

3. «Было так холодно, что у меня придверный коврик раскололся»

4. Обычные качели. Нет, их не завалили снегоуборочной техникой, это так намело

5. «У нас выше на Енисее стоит ГЭС, и река не замерзает. В морозы она начинает парить, все затягивает туманом, а деревья покрываются толстым слоем инея»

6. «Вот сижу и гадаю, как теперь почистить балкон, чтобы снег не вывалился на ковер»

Элементарно: закройте дверь и подождите до весны. © _MrBalls_ / Reddit

7. «Я сфотографировал себя при −38 °C»

8. «Как замерзло мое лобовое стекло»

9. «На улице сейчас −22 °C, и вы только посмотрите, что стало с моей розеткой»

10. Отличный способ показать, что снега выпало совсем чуть-чуть

11. Спагетти на морозе — не самая лучшая идея

А может, это привидения устраивают романтический ужин. © shady-tree / Reddit

12. «Сегодня ночью исполнилась моя маленькая мечта: снять полярное сияние с отражением в воде и снежным лесом вокруг»

13. Вышка связи перестала работать из-за сильного холода. Она в буквальном смысле замерзла

14. «Снежный день на северо-востоке»

15. «Мама прислала мне фотографию колеса на своей машине»

16. Так выглядит природа при 45 градусах ниже нуля

17. Снег заметало сквозь крошечную щель в двери гаража. И получилось такое

18. «На улице пробыл часа 3–4. Сегодня как-то теплее, чем обычно»

19. «Облокотил щетку на машину и забыл. А когда уехал, то увидел такую картину: щетка примерзла к земле и осталась в таком положении»

20. «Возвращаюсь домой, а на улице 47 градусов мороза»

21. «Дефилирую среди снега по дороге в любимое село»

22. Вот как меняется пейзаж при разных температурах. Слева −24 °C, справа −46 °C

23. «Поднимите дворники, и тогда ваша машина не замерзнет, ага»

М-да, тут проще новую машину купить. © simonjester523 / Reddit

24. «Клянусь, у меня зуб на зуб не попадает. Там, где я живу, температура частенько опускается ниже −40 °C»