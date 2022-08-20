20 вещей, о которых забыли слишком надолго

Если у вас хотя бы раз в жизни прорастала картошка, забытая в кладовке, то вы смело могли бы стать одним из героев нашей подборки. Люди поделились фотографиями того, что стало с забытыми на долгое время вещами, среди которых испорченная еда, пролежавшая в книге много лет закладка и татуированный апельсин.

Мы в ADME поражаемся, как можно быть такими рассеянными. Хотя эти фото могут изрядно позабавить.

«Я несколько дней не мыл посуду, а когда достал ее из раковины, обнаружил там проросшие семена»

«Напрочь забыл почистить фильтр в нашей сушилке и не мог понять, почему наша одежда так долго сохнет»

50 лет чувства вины

«Когда мне было 6 лет, я играл с маминой садовой лопаткой у ручья. В какой-то момент у меня появилось непреодолимое желание забросить ее в воду, что я и сделал. А маме наврал, что лопатка сама скатилась с холма и упала в ручей. И вот 50 лет спустя я стоял у этого ручья и вспоминал день, когда стал большим лжецом. После множества неудачных попыток я наконец достал лопатку с помощью большого магнита».

«Моя подруга положила рис в кастрюлю и убрала ее вглубь шкафа. Вот что она вчера обнаружила, когда сняла крышку»

«Спрятала прочитанные страницы в суперобложку вместо использования закладки и отложила книгу на 3 месяца. Вот как постарели остальные листы»

«Недавно мой папа купил брокколи и благополучно о ней забыл»

«Затеял с друзьями эксперимент по чистке монеток уксусом и на какое-то время забыл про него»

Кладовку стоит проверять почаще, чем раз в полгода

«Случайно оставил диск на подоконнике»

Одной клубничке все нипочем

«Несколько лет назад я написал это на нижней стороне мышки и только что снова обнаружил»

«Если ты это читаешь, переверни меня!»

«Мы рассыпали корм для птиц на земле, а потом забыли о нем недели на 2»

«Я положил это павлинье перо в книгу 8 лет назад и вспомнил о нем только сегодня. Никогда не думал, что оно может так рассыпаться»

«Замочил монеты в уксусе на 10 дней»

«Бабуля посадила дерево, но запамятовала об этом»

«Я использовала соленую воду для акварели, но забыла помыть палитру. Вот такие соляные кристаллики образовались после засыхания»

Козий сыр покрылся такой плесенью

«Эти гирлянды висят на дереве в нашем дворе так давно, что просто вросли в него»

«Я верил людям на слово, когда они говорили, что растворимый кофе никогда не портится»

«Много лет назад я тренировалась наносить свои первые тату на апельсине. Оказывается, все это время он пролежал на полке, но даже спустя годы сохранил мое искусство!»