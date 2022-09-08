Текст о том, почему не надо мешать папам быть рыцарями для своих дочерей

Существует мнение, что у сыновей гораздо более близкие отношения с мамами, а у дочерей — с папами. А еще бывает так, что отцы воспитывают мальчиков гораздо строже, чем девочек, к которым относятся как к маленьким принцессам.

Привет! Меня зовут Аня, я — мама девочек-двойняшек и расскажу читателям ADME, почему не стоит мешать папам делать из своих дочерей центр мироздания.

Мои трехлетки — Олеся и Лада — очень разные внешне. Некоторые не верят, что девочки — двойняшки. Однако обе на 100 % уверены в собственной неотразимости. А все потому, что главный мужчина в их сегодняшней жизни не просто каждый день говорит, какие они красавицы, но и смотрит на них с неподдельным восхищением. 2 лучших друга моего мужа присоединились к процессу балования девчонок. Они самопосвятились в рыцари и систематически совершают подвиги во имя юных леди. Например, катают их на своих плечах или тайком от меня покупают мороженое. Казалось бы, при таком количестве внимания барышни должны быть капризными и избалованными, но нет. По дороге в садик Олеся упала и испачкалась — личико чумазое, хвост уехал набок. Пока папа приводил ее в порядок, прибежал мальчик и говорит дочери: «А ты красивая». Мой муж научил Олесю отвечать на комплименты, и вот наша потрепанная детка с улыбкой выдает: «Спасибо, а ты еще и очень воспитанный».

Любящий отец не только заваливает дочь подарками и комплиментами, но и постоянно учит ее чему-то. Мой муж увлекается культурой Балкан, поэтому дети немного болтают на сербском. Этим летом троица много раз побывала на рыбалке, девочки скоро хорошо освоят искусство забрасывать удочку. Загружать и разгружать посудомоечную и стиральную машину мои крошки тоже умеют, причем учила их не я. Кстати, я сама, будучи папиной дочкой, с детства умею паять и рубить дрова. Первое в моей жизни блюдо меня тоже учил готовить папа.

У брата поздний ребенок, девочка. Сейчас ей 15 лет. Он таскает ее на рыбалку, за грибами и вообще везде. В этом году она окончила музыкальную школу по классу гуслей и курс художественной лепки. Отмечаем день рождения брата, спрашиваю ее:

— Ярослава, кем ты хочешь стать?

— Кем-кем, сварщицей, как папа!

И кивает на лежавшую в углу маску сварщика. © VladimirSeverov / Pikabu

— Ярослава, кем ты хочешь стать? — Кем-кем, сварщицей, как папа! И кивает на лежавшую в углу маску сварщика. © VladimirSeverov / Pikabu Я сама что ни на есть папина дочка. С 5 лет — на рыбалку, с 7 — на каток. Готовить тоже папа учил. Читать, учить языки. Да много всего. Но больше всего запомнилось вот что. Я запрещала ему ходить на мои соревнования, потому что начинала нервничать и ошибаться. Однажды соревнования выпали на мой день рождения. Я тогда победила, но было грустно, что отец не видит. Сама же просила не приходить. Выхожу из зала, на вахте мне отдают букет и воздушные шарики. Папа приходил и смотрел. 3 часа прятался за колонной. © Подслушано / Ideer

Каюсь, я обожаю заваливать своих детей разными подарками по поводу и без. Но муж превзошел даже меня. Дочери знают, что им в любой момент может перепасть фигурка любимого персонажа из «Щенячьего патруля», киндер-сюрприз или даже плюшевый мишка. Казалось бы, они должны воспринимать это как должное и требовать еще. Однако мы наблюдаем противоположный эффект: девочки спокойно воспринимают слово «нет» и не капризничают, если по каким-то причинам не получают то, что просят. Возможно, именно потому, что они не испытывают дефицита ни подарков, ни внимания. Однажды в магазине Лада попросила купить ей чупа-чупс. Наш папа объяснил ей, что дома есть натуральный мармелад, он вкуснее и полезнее. Но тут решила вмешаться женщина из очереди: «Бедная зайка, родителям конфеток для тебя жалко?» На что Лада ответила: «А мой папа прав, мне нельзя много сладкого».

Это, кстати, довольно редкий случай, когда папе делают замечание сторонние наблюдатели. Обычно отцы пользуются всеобщим уважением в отличие от матерей. Если на прогулку с детьми иду я, то с большой долей вероятности я столкнусь с той или иной формой критики в свой адрес. Если же идет мой муж, то наверняка он отхватит неплохую порцию комплиментов. Недавний пример. На улице было около 20 °C, я заплела девочкам косички и повела их на площадку. На выходе из подъезда меня окликнула консьержка и строго спросила, почему дети без шапочек, ведь на улице ветер. На следующий день детей повел на прогулку муж. Наваял на головах немного корявые хвостики и в дверях услышал от той же консьержки: «Ой, какие красивые прически! Папа делал?» Про шапки, само собой, не было ни слова, хотя на улице было немного прохладнее, чем днем ранее.

Первое время меня ужасно обижал такой расклад, ведь я как мама делаю для детей не меньше, а в 1-й год жизни по понятным причинам делала больше, чем папа. А потом я подумала: но ведь это же здорово, что хотя бы кто-то из родителей получает социальные поглаживания. И я рада за мужа, которому они явно приятны. Кроме того, мне это даже выгодно, ведь наш папа с радостью идет погулять с девчонками, когда мне просто лень. И у меня появляется много времени на себя. Так что не мешайте мужчинам быть рыцарями для своих дочерей: оно того стоит.