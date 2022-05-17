10 досадных мелочей, которые способны испортить даже тщательно продуманный образ

Даже те, кто искренне считает, что нельзя судить книгу по обложке, в любом случае и сами невольно оценивают чужую внешность. Ведь зачастую это просто неконтролируемый процесс. Кроме того, сложно отрицать тот факт, что мы в целом чувствуем себя гораздо комфортнее и смелее, когда уверены, что максимально позаботились о своем облике.

Мы в ADME решили выяснить, какие обидные мелочи не дают нам выглядеть на миллион, даже если мы стараемся следить за собой.

10. Распущенные волосы при наличии капюшона

Сочетание толстовок с капюшоном и длинных распущенных волос не слишком удачно и удобно. Во время активного движения так или иначе создается излишнее трение, которое приводит к тому, что волосы спутываются и выглядят как солома. Но, конечно же, из этой ситуации есть выход: нужно просто присмотреть пару-тройку простых и подходящих вам причесок конкретно для образов с толстовкой. Это может быть конский хвост, боковая коса, высокий пучок и так далее — выбор ограничивается лишь вашей фантазией.

9. Тяжелые серьги

Серьги могут быть ярким дополнением любого образа. Благо дизайнеры постоянно удивляют нас самыми разнообразными новинками. Однако в некоторых случаях вместо аксессуара привлечь к себе внимание, причем нежелательное, могут уши. Дело в том, что чересчур тяжелые украшения могут неэстетично оттягивать мочку уха. Особенно этой деформации подвержена тонкая кожа. Но и в ином случае лучше не забывать делать перерывы и надевать массивные серьги только в особенных случаях.

8. Мелкие детали в одежде

К некоторым кардиганам и платьям, которые идут в комплекте с ремнем или поясом, порой бывают пришиты довольно безвкусные технические петельки. Сохранять их нет нужды, как и ленточки на трикотажных вещах, которые нужны лишь для удобства развешивания вещей в магазинах. Также обращать внимание стоит на пуговицы и кнопки. Далеко не всегда они пришиты достаточно крепко. И если вам уже заметно, как оттягиваются застежки, лучше сразу взять и перешить их более надежно, чтобы позже не попасть в неудобную ситуацию.

7. Грязные рукава и горловина

Белые свитеры с высоким горлом нередко пачкаются тональным средством. Возьмите на заметку простой трюк: если вы надели кофту до того, как основа хорошо впиталась, и на горловине остался свежий отпечаток, его можно убрать салфеткой для снятия макияжа. Еще один участок одежды, которому постоянно достается, — это внутренняя часть рукавов. Мы постоянно невольно соприкасаемся этим местом с поверхностями, и ткань легко собирает пыль и в итоге темнеет. Лучше не забывать время от времени поглядывать на рукава.

6. Выцветшие вещи

Можно подумать, что побледневшая черная толстовка или выгоревшие джинсы просто покажутся окружающим серыми, а некогда яркая футболка цвета фуксии будет выглядеть нежно-розовой, словно так и задумано. Однако, к сожалению, это вовсе не так. Выцветшая одежда в любом случае представляет собой бледную тень некогда новой вещи сочного цвета. И она обязательно создаст о вас впечатление как о человеке, который не заботится о деталях своего внешнего вида.

5. Одежда со специфическим кроем

Речь, например, идет о легинсах со швом посередине, идущим от пояса. Порой он может и не вызывать никаких проблем. Однако в некоторых случаях из-за особенностей фигуры или конструкции конкретной модели он может передавливать кожу и делать нежелательный акцент. Таким образом, даже если в остальном ваш спортивный или повседневный костюм выглядит великолепно, эта незначительная, на первый взгляд, деталь перетянет на себя все внимание. Поэтому при выборе одежды важно обращать внимание не только на размер, но и на такие нюансы.

4. Слишком тугие джинсы

Наверное, у каждой женщины есть такие джинсы, которые замечательно смотрятся при ходьбе, но совершенно невыносимы, когда пытаешься сесть. Как правило, это модели из жесткого денима с высокой посадкой. Мало того, что они сдавливают тело до появления заметных складок на животе, так и с точки зрения комфорта они неудобны — долго в них не просидишь. Выход из подобной ситуации прост: лучше всего иметь в своем гардеробе не одни любимые джинсы на все случаи жизни, а несколько для отдельных поводов. И если по плану вы собираетесь провести день сидя в офисе или в кафе с друзьями, стоит отдать предпочтение эластичным джинсам со свободной посадкой.

3. Одежда со сборками

С точки зрения изготовителей присборенные детали выгодны, так как для их пришивания не нужны особая аккуратность и дотошность. Кроме того, одежда с такими элементами подходит большему количеству людей, так как в любом случае сидит небрежно и тем самым скрывает проблемы с прилеганием к телу. Прямые и четкие швы, напротив, сложнее выполнять, но и выглядят они гораздо эстетичнее и солиднее. Поэтому если вы оказались перед выбором между вещами со сборками и без них, которые сидят на вас одинаково хорошо, лучше отдайте предпочтение второму варианту.

2. Грязные очки

Правильно подобранные очки, предназначенные для защиты от солнца или для коррекции зрения, подобно драгоценностям, способны украсить и индивидуализировать любой образ. Однако дьявол кроется в деталях, и в данном случае испортить весь эффект могут банальные отпечатки и пыль на стеклах. Чтобы это происходило как можно реже, но при этом не приходилось каждый раз рисковать целостностью линз, в спешке вытирая их неподходящей тканью, старайтесь держать в сумочке салфетку из микрофибры и протирать очки непосредственно перед общением с кем-то.

1. Небрежный пучок

Как бы мы ни пытались убедить себя, что небрежный пучок выглядит пышно и модно, на самом деле он скорее производит эффект неряшливости. То же самое касается крабиков для волос, закрепленных на голове в спешке и кое-как. Но это вовсе не значит, что от пучков и заколок нужно отказываться полностью, ведь в некоторых ситуациях они действительно очень удобны. Достаточно просто изучить в интернете простые схемы, как собрать волосы не только быстро и легко, но и стильно.