10 фильмов и сериалов, в которых костюмы продуманы настолько, что комар носа не подточит

Отразить историческую эпоху на большом экране — задача не из легких. Создатели фильмов и сериалов штудируют справочники, изучают артефакты и проводят кучу времени в поисках аутентичных тканей и аксессуаров. Все это с одной лишь целью — помочь зрителю оказаться в другой эпохе и прочувствовать ее атмосферу на все 100 %.

Мы в ADME вспомнили фильмы и сериалы, в которых костюмы будто сошли со страниц исторических романов, и рассмотрели их чуть внимательнее.

Светская жизнь (2016)

Действие фильма происходит в Голливуде и Нью-Йорке 1930-х годов. Пышные, воздушные ткани, изящные и хрупкие детали — одежда героев соответствует эпохе. Рукава-накидки с воланами, широкие галстуки на шее, узкие линии и подол ниже колен напоминают о временах, когда мода была женственной. Повседневная одежда симпатична и доступна, а вечерняя — роскошь чистой воды. Огромная палитра пастельных тонов и яркие цвета в нарядах выглядят невероятно элегантно и утонченно.

Героиня Кристен Стюарт носит наряды от Шанель, которая в XX веке считалась воплощением стиля, роскоши и гламура. 2 ее старинных платья кремового и розово-персикового цветов были воссозданы брендом специально для съемок фильма.

Аббатство Даунтон (2019)

Костюмы в сериале «Аббатство Даунтон» получились роскошные и исторически безупречные. Платье Коры, в котором она появляется на королевском балу, выполнено из винтажной ткани. Золотые листья, заниженная линия пояса, ряд кристаллов на горловине — все приметы времени бережно воссозданы дизайнером Анной Роббинс. Бальное платье королевы Марии отсылает не к 1920-м годам, а к более раннему периоду. И это неудивительно, ведь тогда дамы статуса и возраста Марии носили именно такие наряды. Специальный крой платья и нижнего белья позволил актрисе Джеральдин Джеймс двигаться как настоящая королева. А костюм из оригинальных серебристых тканей, дополненный кембриджскими изумрудами, придал образу историческую достоверность.

Две королевы (2018)

Елизавета носила воротник со складками в форме восьмерки, чтобы подчеркнуть лицо. Для создания такого воротника требовалось довольно много кружева. Костюмерам картины пришлось проводить эксперименты с нейлоном и другими материалами, пока они не добились полного сходства с оригиналом. Один из воротников героини Марго Робби сделан из трех слоев прозрачной ткани, он отлично держит форму и красиво переливается на свету.

Макбет (2015)

Художник по костюмам Жаклин Дюран воссоздала наряды XI века, основываясь на исторических упоминаниях древних стилей одежды, изображениях на медных гравюрах. Платье леди Макбет, в котором ее короновали, демонстрирует эстетику ручной работы. Фата была сделана из шелка, стиль позаимствован из ближневосточной свадебной культуры, а украшения — из этнических костюмов разных народов. Жемчуг вписался в белую палитру, а использование крестов отсылало к основной религиозной теме.

Фосси/Вердон (2019)

Главные герои мини-сериала — танцовщица Гвен Вердон и ее муж Боб Фосси, хореограф, обладатель девяти театральных премий «Тони». Перед художником по костюмам стояла непростая задача — воссоздать одежду реально существовавших персонажей и образы из постановок Фосси 1960–1970-х годов.

Молодая Вердон появляется на экране в пышном розовом платье с цветочным принтом. На его создание команду сериала вдохновили юная Джуди Гарленд и Ширли Темпл. Немного воланов — и получился наряд, довольно точно отражающий тот период.

Екатерина Великая (2019)

Сериал «Екатерина Великая» с Хелен Миррен мог бы стать неплохой иллюстрацией для урока истории. Художник по костюмам Майя Мешеде изучила множество биографий императрицы и побывала в Эрмитаже. Ей пришлось провести в Италии 3 недели в поисках тканей XVIII века. Во Флоренции, Милане, Риме Мешеде искала парчу, в Венеции — бархат. Затем в течение полугода она шила аутентичные костюмы с корсетом, объемной нижней юбкой и верхним платьем. Вышивка создавалась вручную.

Манк (2020)

Перед тем как начать работу над костюмами, создатели фильма использовали нуарные и монохроматические фильтры на своих телефонах, чтобы увидеть, как цвета будут преобразовываться в черно-белом фильме Финчера. Художник по костюмам обнаружил, что красный, бордовый и баклажанный цвета дают хороший оттенок черного. Приглушенные и размытые тона лучше всего подходили для оттенков серого. Старлетка Марион появляется в обществе в золотом платье и ярко заявляет о себе. В 30-е годы золотые и хромированные ткани пользовались огромной популярностью. В черно-белом кадре фильма платье отражало свет и выглядело чрезвычайно гламурно.

Что касается костюмов главного героя Хермана Манкевича, то в фильме он изображен небогатым человеком с ограниченным гардеробом. В то время обеспеченные мужчины могли позволить себе иметь 5 костюмов. У человека из рабочего класса в запасе, как правило, был лишь 1 хороший костюм и пара рубашек.

Союзники (2016)

Осталось множество фотографий эпохи 40-х годов, потому создателям картины не составило труда найти изображения и видеоклипы, которые можно было взять за основу в работе над «Союзниками». Несмотря на это, точных копий вещей в фильме нет. Одежда героев отражает совокупность стилей, популярных в то время.

Героиня Марион Котийяр предстает перед зрителем в разных образах, и все они неизменно прекрасны. Шелковые вечерние платья, брюки с высокой талией, кружевная одежда. Ночные рубашки и нижнее белье в фильме выглядят особенно элегантно — в то время сорочки и пеньюары были особенно красивы, и это художник по костюмам с блеском продемонстрировал в кадре. Зеленое платье героини Котийяр было создано для того, чтобы показать ее одновременно сильной и мягкой. Верх имеет четкую форму, но при этом, как и юбка платья, сшит из струящейся ткани.

Афера по-американски (2013)

Действие фильма «Афера по-американски» происходит в 1970-х годах. Стиль того времени показан в картине во всей красе: широкие лацканы, расклешенные брюки, расшитые блестками комбинезоны, платформы и многое другое. Костюмеры уделили особое внимание деталям: ожерелье с золотым медальоном, расстегнутая рубашка Брэдли Купера, огромные галстуки-бабочки Кристиана Бейла. «Афера по-американски» получила 10 номинаций на премию «Оскар», в том числе за лучший дизайн костюмов.

Джентльмен Джек (2019)

Сериал рассказывает о приключениях викторианской землевладелицы Энн Листер. Художник по костюмам Том Пай создал для сериала 30 костюмов, в их числе эксцентричный черный наряд Анны с цилиндром, объемное платье, которое носила одна из подруг Анны, и замысловатое платье сестры Анны Мэриан. Любовь и внимание создателей сериала к исторической эпохе нашли такой отклик у зрителей, что была организована выставка костюмов, где каждый желающий мог полюбоваться нарядами, которые видел на экране.