10 фишек средневекового гардероба, от которых у вас челюсть грохнется об пол

С легкой подачи кинематографистов Средневековье превратилось в таинственную, жестокую и странную эпоху. Хотя за многие ошибки в фильмах приходится «благодарить» викторианских ученых, которые немного исказили историю. Викинги обзавелись рогатыми шлемами, а остроконечные шляпы принцесс стали неотъемлемым атрибутом женщины того времени.

Мы в ADME окунулись в историю и хотим заострить внимание на нескольких фактах, которые докажут — в средневековье жили те еще затейники.

Средневековые корсеты выглядели не так, как мы привыкли думать

Благодаря фильмам и сериалам зрители уверены, что корсет — непременный атрибут туалета средневековой дамы. На самом деле в те времена корсет действительно носили, но с современным предметом одежды он имел мало общего. Согласно некоторым описаниям, корсет представлял собой вовсе не нижнее белье, а нарядную одежду для особых случаев. Для их изготовления требовалось много ткани, их расшивали золотом, а какие-то модели имели еще и шлейф. К тому же носили их как женщины, так и мужчины.

Для женщин был собственный, особый дресс-код

Большую роль в жизни средневековой пары играла церковь. Врачи также запрещали женщинам полностью оголяться. Поэтому даже наедине с мужем женщина каждый раз должна была надевать как минимум чепец. Все дело в том, что врачи в те времена верили, что большую часть тепла женское тело теряет через голову. Если оставить голову непокрытой, могут развиться опасные болезни. Поэтому в большинстве случаев на картинах и фресках того времени даже в кровати и при родах женщины носят головной убор.

Пояса верности существовали, но были созданы гораздо позже, чем мы думали

Миф о поясах верности также навязал нам кинематограф. Все началось, когда один немецкий исследователь обнаружил такой пояс на скелете молодой женщины. Находка породила множество дискуссий в научных кругах. Захоронение датировали XVI веком, но в правдивости дат у исследователей были сомнения. В конце концов, первый экземпляр был утерян. Еще 2 известных истории пояса верности раньше выставлялись в Британском музее и Германском национальном музее, но сейчас оба учреждения убрали их из экспозиций. Современные историки склоняются к тому, что те артефакты были созданы гораздо позже.

Плащ нужно было закалывать правильно, иначе был риск нанести травму собеседнику

Один из запоминающихся элементов мужского средневекового гардероба — плащ полусолнце. Его носили как повседневную одежду, так и как одежду для путешествий. Плащ мог быть разной длины и сделан из различных тканей. Закалывался он специальной кельтской брошью. Их носили как мужчины, так и женщины. Согласно ирландскому законодательству того времени, застежка плаща должна была быть непременно повернута вверх и не сильно выступать. Если сделать наоборот, существовал риск уколоть собеседника, который наклонился слишком близко. А любая, даже самая незначительная травма, в те времена грозила болезнью.

Головной убор мог демонстрировать статус и уровень достатка владельца

В гардеробе средневековых модников было множество головных уборов. Например, шаперон и худ — своеобразные капюшоны. Поначалу худ лишь защищал от непогоды, а затем обзавелся специфическим хвостиком — лирипипой. Длина хвоста зависела от размера дохода владельца. Чем длиннее лирипипа, тем более обеспеченным был владелец капюшона — раз мог потратить деньги на ненужную ткань. Сейчас лирипипы украшают шапочки выпускников.

Чтобы обувь меньше изнашивалась, носили паттены

Обувь в Средние века делали из кожи. Но как сохранить материал в долгих походах по бездорожью? Практичные жители тех веков придумали специальные накладки на обувь — паттены. Иногда они изготавливались из дерева или множественных слоев кожи и крепились к ногам ремешками. Паттены — своего рода средневековые бахилы.

Еще один женский головной убор — намитка. Его приходилось крахмалить и правильно завязывать

Намитка — головной убор, представляющий собой ткань, сложенную в несколько слоев и обернутую вокруг головы и шеи женщины. Намитка получила распространение с приходом христианства, когда замужним женщинам не положено было демонстрировать волосы. Ткань необходимо было накрахмалить и обернуть вокруг головы особым способом. Позже подобные головные уборы стали носить монахини.

Женщины «отобрали» у мужчин предмет гардероба, а те затем жаловались, что он слишком откровенный

Сюрко — длинный и просторный плащ-нарамник, похожий по покрою на пончо и часто украшавшийся гербом владельца. Изначально сюрко носили мужчины, но постепенно этот предмет одежды модифицировался и появился и в женском гардеробе. В XIV веке вошел в моду специфический тип безрукавного женского сюрко с гипертрофированными вырезами для рук. Моралисты такие вырезы считали слишком откровенными и критиковали.

Одежда не делалась из чего попало

Ошибочно предполагать, что бедняки носили лохмотья и одежду, скроенную как попало. Изготавливать ткань в то время было дорого, поэтому за одеждой тщательно следили. Шерсть носили даже крестьяне. Самый распространенный цвет туник и платьев в те времена — синий. В средневековой Европе синий получали из растения вайда. В различные времена Средневековья существовали законы, запрещающие крестьянам носить определенную одежду, предназначенную высшим классам. Но, как правило, в отдельном законе необходимости не было, так как у бедняков и так не было средств, чтобы ее приобрести.

Чтобы казаться богаче, в рукава и область живота добавляли наполнитель

Тучность в те времена считалась признаком достатка. Поэтому и мужчины, и женщины в позднее Средневековье частенько подкладывали в одежду наполнитель. Они попросту забивали пустое место, чтобы руки и живот казались более выпирающими.