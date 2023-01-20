10 моделей обуви, которые делают образ проще, а нас — старше

При всем многообразии обуви и одежды очень важно сделать правильный выбор. Ведь иногда не та модель или неудачное сочетание могут сыграть с нами злую шутку и накинуть несколько лишних лет. Поэтому мы решили узнать, какие фасоны обуви могут случайно сделать нас и наши образы старомодными.

Туфли «Мэри Джейн»

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Туфли на маленьком каблуке и с ремешком поперек стопы обрели популярность в 1900-е годы и оставались в моде на протяжении XX века. Их носили многие известные личности, но это было давно. Сегодня же подобные модели обуви способны мгновенно состарить любую женщину. Это не значит, что нужно бежать за модой и покупать туфли из самых последних коллекций, — достаточно обратить внимание на классику, которая не устаревает.

Броги

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Броги могут выглядеть чересчур тяжеловесно, только если вы не уравновешиваете их чем-то легким и воздушным — да хоть платьем в цветочек, например. Изящно вписать такую обувь в гардероб непросто, и из-за этого большинство образов с брогами выглядит странно: женщина молодая, а на ногах обувь пожилой дамы.

Лодочки с круглым носком

AP / East News , PacificCoastNews.com / East News , Lev Radin / Sipa USA / East News

Такие туфли когда-то были классикой, однако уже устарели. Надев подобные лодочки, их владелица рискует выглядеть старомодной леди. Чтобы быть в тренде, можно выбрать лодочки с острым носком и к тому же с V-образным вырезом.

Мокасины и лоферы

С такой обувью стоит быть осторожными: если выбрать устаревший фасон, ноги могут выглядеть грубо и громоздко. Очень многое зависит от модели лоферов: если выбрать ту, что уже вышла из моды, она может выглядеть как непритязательные тапочки в стиле «прощай, молодость». Так что если и подбирать себе лоферы, то более актуальные модели, которые не выглядят старомодно и тяжеловесно.

Кроссовки с вычурным дизайном

Кроссовки, казалось бы, самая универсальная обувь. Но и тут нужно быть внимательнее и аккуратнее. Те модели, в которых есть какие-то броские элементы, лишние детали, перфорация, делают образ устаревшим, прибавляя возраста и хозяйке обуви. А классические модели гораздо проще вписать во многие образы.

Туфли с квадратным носком

Мировые бренды хоть и вернули в моду обувь с квадратным носом, с ней все же стоит быть предельно аккуратными. А все потому, что такие туфли нередко напоминают грубую ортопедическую обувь, которую носят пожилые дамы. А иногда просто выглядят так, словно они хранились где-то пару десятков лет.

Обувь на липучке

Да, выглядит удобно, и не надо каждый раз возиться со шнурками или застежками. Но это тот самый случай, когда лучше выбрать что-то чуть менее удобное, потому что обувь на липучке невольно ассоциируется или с обувью для малышей, или для более почтенного возраста. Необязательно выбирать удобство, напрочь отметая красоту.

Обувь с несовременным дизайном

Каждый сезон на витринах магазинов появляется обувь с разнообразным дизайном, в том числе устаревшие модели, которые соответствующее настроение привносят и в образы. К ним относится обувь с узором, сделанным путем перфорации, пестрые фантазийные принты родом из прошлого, которые как бы намекают, что они живут уже давно. Гораздо лучше выбирать обувь с простыми актуальными узорами, несложным плетением и лаконичными линиями.

Обувь из ортопедического магазина

Обувь из специализированного отдела часто бывает не самой привлекательной. Ведь главная ее цель — помочь страдающим ногам, и ассоциации при ее виде возникают соответствующие. Поэтому, когда с ногами нет никаких проблем, то лучше избегать таких моделей.

Сапоги непропорциональной высоты

Чтобы подчеркнуть красоту ног, важно подобрать правильную высоту обуви. Так, например, сапоги до середины голени и контрастного цвета визуально способны сделать даже длинные ноги широкими и короткими, тем самым испортив фигуру. А те, что по щиколотку, до колена или чуть выше, наоборот, выгодно подчеркнут пропорции тела.