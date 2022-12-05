10 пар знаменитостей, которые предпочитают не распространяться о своих отношениях

В век социальных сетей люди все чаще стремятся делиться с окружающими подробностями своей личной жизни. Фанатам знаменитостей нравится наблюдать за их отношениями, ведь те открывают все свои тайны. Но некоторые звезды решили, что их союз не повод для обсуждения. Многие селебрити приложили максимум усилий, чтобы сохранить этот аспект своей жизни в секрете.

1. Тейлор Свифт и Джо Элвин

VALERIE MACON / AFP / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Раньше снимки папарацци, на которых певица запечатлена со своими партнерами, всегда гуляли по интернету. Но отношения с нынешним кавалером не похожи на предыдущие. Свифт и Элвин редко фотографируются вместе, и, по словам источника из окружения Тейлор, пара не жаждет внимания публики.

В начале романа Тейлор летала к Джо в другую страну на частном самолете. Проверка паспорта проводилась уже на борту, чтобы у певицы не было необходимости проходить через терминалы. И когда они ходили на свидания, Свифт, как сообщается, одевалась так, чтобы ее не узнали папарацци и поклонники. Но, похоже, такой формат отношений пошел паре только на пользу, поскольку среди фанатов уже ходят разговоры о возможной свадьбе.

2. Ева Мендес и Райан Гослинг

Мендес и Гослинг вместе с 2011 года, но не обсуждают на публике свои отношения. У них есть 2 дочери, но Ева не делится их фотографиями в социальных сетях. «Я не буду публиковать их снимки, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы дать мне на это согласие», — сказала актриса.

Но несмотря на то, что актеры не выставляет отношения напоказ, они мило отзываются друг о друге на различных мероприятиях. Когда Райан получал премию «Золотой глобус» за исполнение роли в мюзикле «Ла-Ла Ленд», он поблагодарил свою «леди», сказав, что она отличная мама. А Мендес на шоу Келли Кларксон восторженно отозвалась о фотографии Гослинга: «Ну вот просто поглядите на него!»

3. Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус

TOLGA AKMEN / AFP / East News , Invision / Invision / East News

Несмотря на то, что актер и супермодель очень известны в своих кругах, фанаты мало что знают об их отношениях. Их редко видят вместе на красной дорожке.

Случайные снимки папарацци, на которых Роберт и Сьюки запечатлены прогуливающимися по улице, вероятно, единственное доказательство того, что молодые люди действительно вместе.

В одном интервью актер объяснил, почему он предпочитает не говорить о своей личной жизни. Он сказал, что чрезмерное внимание к их отношениям может повлиять на те нежные чувства, которые они друг к другу испытывают. «Если бы на улице к вам подошел незнакомец и попросил рассказать о ваших отношениях, вы бы подумали, что ему не хватает такта. Люди могут идти по улице и держаться за руки. А если так сделаю я, мои фото разлетятся по всему интернету», — посетовал он.

4. Марго Робби и Том Акерли

PacificCoastNews / EAST NEWS , AFP / EAST NEWS

Робби познакомилась с Акерли, помощником режиссера и продюсера, на съемочной площадке в 2013 году. Сначала они были просто соседями (с 5 другими друзьями), а потом влюбились друг в друга и начали тайно встречаться. Марго и Том связали себя узами брака на частной свадебной церемонии в 2016 году. «Быть замужем на самом деле очень весело. Кроме того, я чувствую ответственность и стремлюсь быть лучше», — говорит Робби.

5. Лейтон Мистер и Адам Броди

PacificCoastNews / EAST NEWS

Звезда «Сплетницы» и актер, известность которому принесла роль в сериале «Одинокие сердца», поженились в 2014 году. У Лейтон и Адама уже двое детей, но им удалось не выставлять свою семейную жизнь напоказ. В одном интервью Броди заявил, что его супруга никому не рассказывает об их отношениях, а он как раз любит делиться подробностями своей жизни. Мистер в целом не видит ничего страшного в таком интересе к ее личности: «В этом мире все хотят знать о тебе все, и мне кажется, что это забавно».

6. Дженнифер Лоуренс и Кук Марони

Звезда «Голодных игр» и директор арт-галереи долгое время держали свои отношения в тайне. В этом году у пары родился ребенок, но Лоуренс ясно дала понять, что мир мало что узнает о ее беременности или малыше. Актриса хочет, чтобы общество соблюдало границы, когда дело касается ее семейной жизни.

Лоуренс заявила: «Я буду защищать личную жизнь своих близких столько, сколько смогу. Начала я с того, что отделила семью от работы. Я не хочу, чтобы кто-то вмешивался в их существование».

7. Натали Портман и Бенжамен Мильпье

Briquet-Hahn / ABACA / EAST NEWS

Натали и Бенжамен познакомились на съемках «Черного лебедя», где Мильпье работал хореографом. Многие, вероятно, не знают, что пара связала себя узами брака еще в 2012 году. Даже свадьба, как сообщается, была закрытым мероприятием, проходившим в частном доме. На торжестве присутствовали только друзья и члены семьи.

Портман очень ценит свою личную жизнь. «Я не хочу выставлять свои отношения напоказ», — сказала она. Но недавно актриса порадовала своих интернет-подписчиков редкой фотографией с супругом, на которой они запечатлены в день 10-летия свадьбы.

8. Эмма Стоун и Дэйв Маккери

За исключением нескольких фотографий с ночного свидания, сделанных бдительными папарацци, и дебютного появления на красной дорожке у публики не было доказательств существования отношений между актрисой мюзикла «Ла-Ла Ленд» и режиссером проекта Saturday Night Live. Но в 2019 году они наконец порадовали своих интернет-подписчиков милым снимком, на котором Стоун демонстрирует свое обручальное кольцо. В 2021 году у пары родилась девочка.

9. Том Холланд и Зендея

Invision / Invision / East News

Поклонники давно мечтали, чтобы эти актеры, сыгравшие пару в «Человеке-пауке», были вместе, ведь «химию» между ними сложно было отрицать. Публично Том и Зендея ничего не объявляли, но источник подтвердил, что они начали встречаться во время съемок фильма. «Они очень старались сохранить отношения в тайне. Но, когда ездили в отпуск, проводили друг с другом много времени», — сообщил инсайдер.

Фотография целующейся пары просто взорвала интернет, и Тому Холланду это не понравилось. «Мы почувствовали, что у нас отняли что-то очень личное», — сказал он. И подчеркнул: «Этот сокровенный момент, который был предназначен только для нас двоих, теперь увидел весь мир». Актер также добавил, что, хотя он открыто рассказывает о своей жизни, об отношениях распространяться не намерен.

10. Крис Мартин и Дакота Джонсон

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Крис и Дакота начали встречаться в 2017 году, через несколько лет после того, как фронтмен группы Coldplay расстался со своей женой Гвинет Пэлтроу. Музыкант и актриса старались держать отношения в секрете. Пару часто можно увидеть на уютных свиданиях и семейных каникулах с детьми Мартина и Пэлтроу. И, по-видимому, они получили благословение отца Джонсон.

Пара также появилась на вечеринке по случаю дня рождения Барбры Стрейзанд. Иногда Крис и Дакота позволяют нам заглянуть в их личную жизнь. Например, музыкант посвятил композицию своей девушке и объявил это на концерте: «Эта песня о моей вселенной, и она сегодня здесь, в этом зале».