10 тайн Древнего Египта, по сравнению с которыми загадки пирамид — это просто детский лепет

История Древнего Египта хранит в себе бездну загадок. Ученые разных специальностей и простые люди пытаются найти ответы на них уже сотни лет. Но до сих пор непонятно, как цивилизация, существовавшая тысячи лет до нашей эры, достигла такого уровня знаний.

Мы в ADME узнали, какие древнеегипетские тайны не дают спать спокойно любителям загадок.

Тест на беременность

Мало кто мог предположить, что аналог теста на беременность существовал и успешно использовался древними египтянками 3 500 лет назад. Работал он по тому же принципу, что и устройство из нашего времени. Только вместо 2 полосок на наличие беременности указывало проросшее из мешочка растение. Можно было даже узнать пол ребенка. В этом случае брали 2 мешочка: если первым прорастал ячмень, считалось, что женщина ждет мальчика, если пшеница — девочку. Египтологи узнали об этом удивительном тесте из древнего папируса. В 1963 году исследователи провели эксперимент и обнаружили, что древнеегипетский тест в 70 % случаев показывает правильный результат. Однако определение пола ребенка таким методом — это простое совпадение.

Электричество

На стене в храме Хатхор в Дендере один инженер-электрик заметил изображение объекта, напоминающего современную лампу, и предположил, что это доказательство существования передовых технологий в Древнем Египте. Ученые же считают, что на рисунке изображен символ плодородия. Ведь змея, выползающая из цветка лотоса, обозначает ежегодный разлив реки Нил. Тем не менее специалисты подчеркивают сходство изображения с современным устройством — дуговой лампой. На сегодняшний день не существует доказательств существования электричества в Древнем Египте, но пищи для размышлений ученым точно прибавилось.

Мумия, завернутая в иностранную книгу

В 1848 году один человек купил в Александрии саркофаг с египетской мумией женщины. Одно время саркофаг хранился прямо у него в гостиной. Позже он попал в руки египтологов, которые нашли необычные надписи на льняном полотне мумии. Спустя некоторое время ученые поняли, что это этрусский календарь. Он был создан на территории нынешней Италии. Вопрос, зачем древнеегипетскую мумию завернули в иностранный документ, остается открытым.

Затерянный лабиринт

Представьте себе строение, которое по своей грандиозности превосходит пирамиды в Гизе и все великие творения греков. Так историк Геродот охарактеризовал Египетский лабиринт, который лично посетил в V веке до н. э. Лабиринт представлял собой украшенное скульптурами обширное сооружение на берегу озера. Большая пирамида соединялась с ним подземным ходом. «Перед входами находятся многочисленные склепы с извилистыми коридорами... Ни один путник не сможет найти выход без проводника», — писал историк. — Все это вызывает во мне бесконечное восхищение«. Также Геродот рассказывал, что ему запретили посещать нижние уровни, потому что там были расположены «гробницы королей и священных крокодилов». Существовал ли на самом деле такой лабиринт и что там находилось — вопросы, на которые еще предстоит найти ответы. На фотографии выше вы видите предположительный вход в лабиринт, описанный Геродотом.

Дрессированные бабуины

Бабуины часто играли важную роль в обрядах, а их изображения присутствуют на стенах древнеегипетских храмов. Причем на рисунках они танцуют, играют на музыкальных инструментах, собирают урожай и даже помогают женщинам одеваться, словно кто-то их для этого выдрессировал. Все это странно, потому что начиная с Античности в Египте не было местных обезьян. Возможно, во времена Древнего царства они жили в южной части Верхнего Египта.

Таинственный обелиск

В египетском городе Асуан находится уникальный обелиск, который построили по заказу знаменитой царицы Хатшепсут. Вероятно, он должен был стать дополнением к тому обелиску, который мы сегодня знаем как Латеранский (его можно увидеть на одной из площадей Рима). Это один из самых больших обелисков Египта: его длина составляет почти 42 метра, и это самый большой кусок камня, обработанный человеком. Работа над ним не была завершена, он остался в скале, из которой был выдолблен. Остается только догадываться, как монумент весом до 1 200 тонн вообще могли обработать в таком положении.

Египетская Атлантида

Стела Гераклиона, найденная у берегов Александрии.

Знали ли вы, что в Египте есть своя Атлантида? И, в отличие от мифического государства, она вполне реальна. Не так давно археологи отыскали у берегов Египта затонувший город Тонис (другое название — Гераклион). Ученые нашли под водой статуи и сооружения древнего города. Примерно 2 300 лет назад здесь находился один из крупнейших портов древнего мира. Его упоминали многие древние летописцы. По словам Геродота, этот город посетили Парис и Елена Троянская, а Геракл впервые прибыл в Египет именно через Тонис. К сожалению, землетрясения, цунами и повышение уровня воды в море ослабили портовый город. К концу VIII века н. э. то, что осталось от Тониса, ушло под воду.

Неизвестная царица Египта

Недалеко от Каира археологами была найдена гробница ранее никому не известной царицы Хентакавесс III. Подробности ее жизни еще предстоит выяснить, но, по словам археолога Мирослава Барты, эта находка иллюстрирует важность положения женщин в Древнем Египте. Ученые предполагают, что она была женой Неферефры — правителя 5-й династии фараонов. Именно в то время шло строительство первых пирамид, поэтому руководитель исследовательской группы надеется, что находка прольет свет на неизвестные аспекты того периода. Кто знает, возможно, Хентакавесс III сможет занять почетное место в истории Египта наравне с такими известными царицами, как Клеопатра и Нефертити.

Любовные напитки

Не так давно группа египтологов обнаружила на папирусе заклинание, написанное от имени женщины, которая вызывает духа, чтобы тот помог ей завоевать мужчину. А в нескольких древних текстах даже описываются любовные заклинания и рецепты исцеления. Были ли эти средства действенными, доподлинно неизвестно, но находка любопытная.

Прокладки и тампоны

Невероятно, но, по словам историков, в то время делали прокладки из папируса, размоченного в воде. Гиппократ, которого считают отцом медицины, описывал этот предмет женской гигиены как кусочки дерева, обернутые ворсом. Также есть предположение, что древние египтянки могли использовать морские губки в качестве тампонов. Поскольку древними историками были только мужчины, информация о средствах гигиены, которые женщины использовали в критические дни, скудна. Но мы уверены, что скоро ученые смогут пролить свет и на эту сферу жизни людей прошлого.