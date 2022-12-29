10 типов украшений, которые могут молча рассказать о вас окружающим

Не секрет, что между тем, что мы носим, ​​и нашей личностью существует прямая связь. Будь то одежда, обувь или аксессуары — они могут поднять дух или укрепить нашу уверенность в себе. Когда дело доходит до украшений, эта связь становится еще заметнее. Они служат дольше, чем одежда, поэтому со временем приобретают особую значимость для владельца. Умение понимать, о чем рассказывают украшения, поможет вам научиться читать людей, словно раскрытую книгу.

Игривые и милые аксессуары

Люди, которые отдают предпочтение милым и причудливым украшениям в виде животных, игрушек, подвескам и шармам в пастельных тонах, — в душе еще дети. Они дружелюбны, общительны и любят быть в центре внимания. Такие люди всегда готовы помочь и ценят гармонию в отношениях.

Винтажные украшения

GEORGE ROGERS / SIPA / SIPA / East News

Выбор в пользу винтажных или антикварных украшений выдает честную и трудолюбивую натуру. Такие люди ценят традиции и относятся к другим с уважением. Они воспринимают все серьезно и иногда бывают суровы. Единственная проблема — зачастую люди, выбирающие подобные аксессуары, не умеют наслаждаться моментом.

Изделия с логотипами или символикой бренда

ROBYN BECK / AFP / East News

Логотипы — это форма визуальной коммуникации. Человек, выбирающий вещи с логотипами, как бы заявляет о своей идентичности с брендом. «Считать» такой посыл несложно, так как у большинства дизайнеров своя символика или узнаваемая форма изделий. Люди, которые отдают предпочтение брендовым украшениям, часто стремятся произвести впечатление на других и подчеркнуть свой статус.

Аксессуары из серебра

Выбор в пользу серебряных украшений указывает на то, что их владельцы не из тех людей, которые будут тратить свои деньги, чтобы угодить другим. Они не любят хвастаться и не чувствуют необходимости выставлять напоказ то, что у них есть. Любители серебряных украшений уверены в себе, независимы и ценят естественную красоту.

Сверкающие украшения

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Надевая ярко сверкающие изделия, люди стремятся усилить привлекательность, привлечь внимание к своему статусу и богатству. Исследования показали, что люди предпочитают объекты с блестящей поверхностью больше, чем с матовой. В связи с этим некоторые психологи считают, что влечение к глянцевым или блестящим предметам происходит от древней привычки человека искать воду — самый ценный ресурс.

Изделия из природных материалов

Открытые и общительные люди предпочитают украшения с натуральными камнями или изготовленные из древесины, ракушек, смол и других органических материалов. Они ценят естественность и любят природу.

Statement-украшения

Isabelle Vautier / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Прелесть эффектных украшений-заявлений в том, что достаточно одного, чтобы выделить человека из толпы. Оно буквально кричит: «Вот он я, посмотри на меня!» Как и любой экстраверт, его владелец ищет внимания и признания. Такие люди хороши в импровизации, артистичны, предприимчивы и обладают острым умом. Они всегда рады новым возможностям, обладают гибким мышлением и способны приспособиться к любым изменениям.

Хендмейд-аксессуары

Если люди отдают предпочтение украшениям ручной работы, значит, им нравится иметь то, чего нет ни у кого другого. Надевая их, они транслируют миру свою оригинальность.

Талисманы и амулеты

Различные символы, такие как глаз или рука хамса, — универсальны. Украшения с ними не просто подчеркивают статус, а как бы отражают душу носящего их человека. Эти аксессуары показывают, что их владелец стремится к самопознанию и духовному развитию.

Пирсинг

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Украшений много не бывает. Помимо уже привычных аксессуаров некоторые модницы идут дальше и делают пирсинг. Пирсинг уха — очень распространенное явление. Если человек носит в мочке более одной серьги, это говорит, что он очень организованная личность. Такие люди, как правило, перестраховщики. Все риски они просчитывают заранее, все дела тщательно планируют и фиксируют в ежедневнике, чтобы не забыть.

А какие украшения чаще всего надеваете вы?

Фото на превью GEORGE ROGERS / SIPA / SIPA / East News