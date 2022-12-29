10 типов украшений, которые могут молча рассказать о вас окружающим
Не секрет, что между тем, что мы носим, и нашей личностью существует прямая связь. Будь то одежда, обувь или аксессуары — они могут поднять дух или укрепить нашу уверенность в себе.
Когда дело доходит до украшений, эта связь становится еще заметнее. Они служат дольше, чем одежда, поэтому со временем приобретают особую значимость для владельца. Умение понимать, о чем рассказывают украшения, поможет вам научиться читать людей, словно раскрытую книгу.
Игривые и милые аксессуары
Люди, которые отдают предпочтение милым и причудливым украшениям в виде животных, игрушек, подвескам и шармам в пастельных тонах, — в душе еще дети. Они дружелюбны, общительны и любят быть в центре внимания. Такие люди всегда готовы помочь и ценят гармонию в отношениях.
Винтажные украшения
Выбор в пользу винтажных или антикварных украшений выдает честную и трудолюбивую натуру. Такие люди ценят традиции и относятся к другим с уважением. Они воспринимают все серьезно и иногда бывают суровы. Единственная проблема — зачастую люди, выбирающие подобные аксессуары, не умеют наслаждаться моментом.
Изделия с логотипами или символикой бренда
Логотипы — это форма визуальной коммуникации. Человек, выбирающий вещи с логотипами, как бы заявляет о своей идентичности с брендом. «Считать» такой посыл несложно, так как у большинства дизайнеров своя символика или узнаваемая форма изделий.
Люди, которые отдают предпочтение брендовым украшениям, часто стремятся произвести впечатление на других и подчеркнуть свой статус.
Аксессуары из серебра
Выбор в пользу серебряных украшений указывает на то, что их владельцы не из тех людей, которые будут тратить свои деньги, чтобы угодить другим. Они не любят хвастаться и не чувствуют необходимости выставлять напоказ то, что у них есть. Любители серебряных украшений уверены в себе, независимы и ценят естественную красоту.
Сверкающие украшения
Надевая ярко сверкающие изделия, люди стремятся усилить привлекательность, привлечь внимание к своему статусу и богатству.
Исследования показали, что люди предпочитают объекты с блестящей поверхностью больше, чем с матовой. В связи с этим некоторые психологи считают, что влечение к глянцевым или блестящим предметам происходит от древней привычки человека искать воду — самый ценный ресурс.
Изделия из природных материалов
Открытые и общительные люди предпочитают украшения с натуральными камнями или изготовленные из древесины, ракушек, смол и других органических материалов. Они ценят естественность и любят природу.
Statement-украшения
Прелесть эффектных украшений-заявлений в том, что достаточно одного, чтобы выделить человека из толпы. Оно буквально кричит: «Вот он я, посмотри на меня!»
Как и любой экстраверт, его владелец ищет внимания и признания. Такие люди хороши в импровизации, артистичны, предприимчивы и обладают острым умом. Они всегда рады новым возможностям, обладают гибким мышлением и способны приспособиться к любым изменениям.
Хендмейд-аксессуары
Если люди отдают предпочтение украшениям ручной работы, значит, им нравится иметь то, чего нет ни у кого другого. Надевая их, они транслируют миру свою оригинальность.
Талисманы и амулеты
Различные символы, такие как глаз или рука хамса, — универсальны. Украшения с ними не просто подчеркивают статус, а как бы отражают душу носящего их человека. Эти аксессуары показывают, что их владелец стремится к самопознанию и духовному развитию.
Пирсинг
Украшений много не бывает. Помимо уже привычных аксессуаров некоторые модницы идут дальше и делают пирсинг. Пирсинг уха — очень распространенное явление.
Если человек носит в мочке более одной серьги, это говорит, что он очень организованная личность. Такие люди, как правило, перестраховщики. Все риски они просчитывают заранее, все дела тщательно планируют и фиксируют в ежедневнике, чтобы не забыть.
А какие украшения чаще всего надеваете вы?