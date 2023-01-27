10 украшений, к которым нужно отнестись максимально серьезно, ведь они могут слишком много о нас рассказать

Не только одежда, но и украшения выражают наши личные качества, приоритеты и предпочтения. При этом важно не только то, что мы демонстрируем, но и как это делаем. Мы выяснили, какие выводы можно сделать о человеке, который предпочитает кольца с крупными камнями или очень любит, например, бусы из ракушек.

Изделия с крупными камнями

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Кольца с большими драгоценными камнями, как правило, носят экстраверты. Люди артистичные, предприимчивые, наделенные острым умом. Помимо экстравагантных колец, женщины с веселым нравом предпочитают большие серебряные серьги-кольца, объемные ожерелья — одним словом, украшения, привлекающие внимание. Украшения, лишенные функциональности, транслируют бунт и бегство от рутины. Это красота ради красоты. Такой подход близок гедонистам.

Классические украшения

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Подвески в форме сердца, серьги-капли и другие элегантные изделия, неподвластные времени, как правило, выбирают люди лояльные и чуткие. Часто это воспитатели или учителя. Такие люди обладают эмпатией и вдохновляют других.

Изделия из природных недрагоценных материалов

Sebastien Courdji / KCS / East News

Серьги из морского стекла или колье из ракушек, скорее всего, выберет человек, который ценит индивидуальность и видит ее у других. С ним интересно общаться и легко поддерживать связь. Он готов делиться чем-то важным с друзьями и единомышленниками. Уникальная история украшений и их не менее редкая красота говорят о том, что их обладательница ценит в людях качества, которые большинство может даже не замечать.

Украшения разных стилей

AFP / East News

Женщину, которая любит классические украшения и умело сочетает их с чем-то смелым, можно назвать трендсеттером. В данном случае украшения становятся заявлением о себе. Сегодня она выберет неброские украшения, завтра — кричащие ожерелья, подвески и серьги, а послезавтра — наденет все сразу. Это человек настроения, который уверен в себе и живет, как ему нравится.

Минималистичные украшения

AFP / EAST NEWS

Серьги-гвоздики, крошечные подвески, кольцо с миниатюрным камнем выберет любитель минимализма. Не слишком эффектные и лишенные ослепительного блеска украшения чаще носят вдумчивые и организованные девушки. Еще небольшие, практичные и не привлекающие лишнего внимания украшения выдают человека, который много работает.

Изделия причудливых форм

Richard Shotwell / Invision / AP / East News

Пара сережек в форме цветов, амулет на ожерелье, напоминающий кошку или бабочку, и другие причудливые украшения говорят о том, что их обладатель — общительная личность. Это веселая женщина, которой можно доверять и которая умеет быть хорошей подругой.

«Танцующие» украшения

Evan Agostini / Invision / AP / East News

Кулон на длинной цепочке или браслет, который постоянно перемещается по запястью, любят знойные девушки, горячие штучки. Их внутренний огонек проявляется в кокетливом поведении, активных жестах и «подвижных» аксессуарах.

Украшения с красными камнями

JB LACROIX / AFP / East News

Во многих западных культурах красный цвет ассоциируется с романтичными людьми. Исследования показали, что красный способствует усилению привлекательности. Длина волны этого цвета биологически действует возбуждающе. Это объясняет притягательное очарование драгоценных камней малинового и алого цветов. Опытные обольстительницы, безусловно, знают этот секрет и успешно им пользуются.

Цепи

EAST NEWS

Большие или маленькие, лаконичные или усыпанные драгоценными камнями цепи прочно связывают мужское и женское, прошлое и настоящее. На цепи повлияла эпоха Возрождения, гламурный стиль 60-х и индустриальный шик 70-х, панк, а еще уличный стиль конца XX века. Традиционно цепочка всегда ассоциировалась со статусом, это демонстрация богатства и достижений.

Наручные часы

Invision / Invision / East News

В эпоху мобильных телефонов наручные часы становятся показателем практичности их владельца. Вероятно, человек слишком занят, чтобы постоянно заглядывать в свой телефон. Поэтому часы — удачный выбор для важной встречи, они могут расположить к вам ваших собеседников. В пару к часам специалисты рекомендуют надевать украшения прямоугольных форм. Такое сочетание демонстрирует силу и уверенность человека.

Какие украшения предпочитаете вы? Совпало ли описание выше с особенностями вашего характера?