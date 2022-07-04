10+ знаменитых женщин, которые вполне могли бы быть инфлюэнсерами, если бы родились на 100 лет позже

Практически все современные публичные личности ведут социальные сети. Кажется, это едва ли не основной инструмент самопиара и привлечения новых поклонников. Нам уже сложно представить, что когда-то не было ни соцсетей, ни интернета. Однако звезды прошлых лет не испытывали недостатка в фанатах.

Мы в ADME попробовали представить, какие знаменитые женщины, жившие 100 лет назад, могли бы стать инфлюэнсерами тех лет, если бы интернет изобрели к началу XX века.

А в конце статьи мы подготовили для вас небольшой бонус.

Нелли Мелба (1861–1931)

Австралийская оперная певица Нелли Мелба начала заниматься музыкой в детстве. Отец оплачивал ее уроки игры на фортепиано, но не хотел, чтобы дочь пела. Так что профессиональный дебют девушки состоялся только в 1884 году в возрасте 23 лет, хотя способности были очевидны гораздо раньше. Нелли Мелба стала одной из первых певиц, чьи голоса были записаны на фонограф, и первой австралийкой, чей портрет появился на обложке журнала Times. Ее популярность была невероятна: ей воздвигали памятники, в ее честь назван пригород Канберры и сорт яблок, а известный кулинар Огюст Эскофье дал ее имя десерту.

Камилла Клодель (1864–1943)

Камилла Клодель известна как ученица, муза и возлюбленная Огюста Родена. Он был старше нее на 24 года. Кроме того, у него была постоянная спутница, на которой он впоследствии женился. Его сложные, полные страсти и скандалов отношения с Камиллой продлились 10 лет. За эти годы мастер создал многие знаменитые скульптуры, в частности «Вечный идол». Трагедия Камиллы заключалась в том, что ее воспринимали лишь как «приложение» к Родену, хотя она сама была необычайно талантлива и амбициозна. Но ввиду того, что скульптура считалась чисто мужским видом искусства, Клодель часто подвергалась гендерной дискриминации. Неудачи в профессиональной и личной жизни привели к обострению психических проблем Камиллы, и в возрасте 48 лет ее направили в клинику для душевнобольных, где она провела 30 лет до самой своей кончины. Так как она уничтожила многие свои скульптуры, до наших дней дошло всего около 90 работ, и почти половина из них находится в Музее Камиллы Клодель.

Айседора Дункан (1878–1927)

Будущая великая танцовщица Энджела Айседора Дункан начинала свой путь в нищете. Она с детства отрицала правила классического танца, а впоследствии выступала в древнегреческом хитоне, который стал ее визитной карточкой. В 10 лет Дункан бросила школу, а в 20 с небольшим переплыла Атлантику и в скором времени покорила большинство европейских сцен. Айседору вдохновляли пластика и чувственность человеческого тела. Она танцевала босиком в древнегреческом хитоне, что вызывало возмущение в консервативном обществе. В 1904 году Дункан открыла первую школу танцев. В карьере ей сопутствовал невероятный успех, но личная жизнь складывалась неудачно: она часто влюблялась, но отношения никогда не длились долго. В 1922 году после скоротечного романа танцовщица вышла замуж за Сергея Есенина. Но их брак не продлился даже двух лет: Айседора была на 18 лет старше, к тому же не говорила по-русски, а Есенин не знал ни одного европейского языка. В 1924 году она покинула его навсегда, а в 1927-м ее жизнь трагически оборвалась.

Эвелин Несбит (1884–1967)

Эвелин Несбит родилась в очень бедной семье и в юном возрасте начала работать натурщицей. Поразительная привлекательность и идеальная фигура вскоре сделали ее самой популярной моделью в Нью-Йорке. Она стала одной из «девушек Гибсона» — воплощением американского идеала красоты. Изображения ее миловидного лица можно было увидеть повсюду: в журналах, на открытках и посуде. Популярность и молодость Эвелин привлекали к ней состоятельных мужчин, мечтающих о ее благосклонности. Впоследствии Несбит выпустила 2 книги воспоминаний и вела тихую жизнь, а в старости преподавала керамику.

Джорджия О’Кифф (1887–1986)

Джорджия О’Кифф — одна из самых значительных художниц XX века. Она заинтересовалась революционными идеями Артура Уэсли Доу и экспериментировала с абстракцией. Первая выставка Джорджии состоялась в 1916 году, и уже к середине 1920-х картины нью-йоркских небоскребов принесли ей небывалую популярность. Также художница неоднократно становилась моделью, участвуя в откровенных фотосессиях. В 1950-х О’Кифф начала путешествовать по миру. Она посетила вершины Перу и гору Фудзи в Японии. Художница написала свою последнюю картину маслом без посторонней помощи в 1972 году. Она стала терять зрение, однако ее воля к творчеству при этом не ослабла. Почти слепая, она продолжала творить. До своего 100-летия Джорджия не дожила полтора года.

Лили Элси (1886–1962)

Лили Элси была популярной английской актрисой и певицей Эдвардианской эпохи. Ее прославила главная роль в оперетте Франца Легара «Веселая вдова», премьера которой состоялась в 1907 году. После этого Лили сыграла еще в нескольких опереттах и мюзиклах, имевших успех. Элси стала одной из самых фотографируемых женщин своего времени.

Глэдис Купер (1888–1971)

Дама Глэдис Констанс Купер была английской актрисой. Она играла в театре, кино и на телевидении. Начинала Глэдис совсем юной девушкой с модельных съемок и участия в музыкальных комедиях и пантомимах, позже стала сниматься в немом кино, а потом перешла к более серьезным и значимым ролям. В частности, она прославилась своим участием в постановках по произведениям Сомерсета Моэма, и сам автор аплодировал ей в зрительном зале. Открытки с изображением Купер пользовались бешеной популярностью. Актриса часто играла главные роли как в Вест-Энде, так и на Бродвее, 3 раза была номинирована на премию «Оскар». Кроме того, Глэдис показала себя как талантливый руководитель. В 1927 году она стала управлять театром и продюсировать постановки и стала одной из первых женщин в этой сфере.

Глория Свенсон (1899–1983)

Глория Свенсон — актриса, продюсер и икона стиля своего времени. Она была одной из самых главных звезд эпохи немого кино, также играла в театре и появлялась на телевидении. Современному зрителю Свенсон известна благодаря исполнению главной роли в классическом фильме жанра нуар Билли Уайлдера «Бульвар Сансет». На премьерах люди боролись за то, чтобы хоть мельком увидеть ее, поклонники посылали по 10 тыс. писем в неделю. Ее образ — платья, необычные прически и родинку на подбородке — копировали все. Глория Свенсон была кем-то вроде Анджелины Джоли XX века. Примерно в 1928 году Глория стала вегетарианкой и принялась активно пропагандировать этот образ жизни. Она приносила с собой вегетарианскую еду даже на общественные мероприятия.

Зельда Фицджеральд (1900–1948)

Зельда Сейр считалась одной из красивейших девушек Атланты. Она была очень активна: любила танцевать, посещала уроки балета и занималась писательством. От поклонников не было отбоя. В 1920 году Зельда вышла замуж за писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Пара получила статус литературных знаменитостей. Супруги были постоянными героями светской хроники из-за своих эксцентричных выходок. Фицджеральды часто принимали у себя известных людей. Однако отношения в семье были напряженными. Скотт в качестве материала для своих произведений начал использовать дневник жены. В 1930 году Зельде поставили диагноз «шизофрения», а в 1948-м ее жизнь трагически оборвалась из-за несчастного случая.

Гилда Грей (1901–1959)

Гилда родилась в бедной семье эмигрантов. Свою карьеру начала с выступлений в кабаке, где пела и танцевала. Желая добиться популярности, в 1919 году начала играть в водевилях и вскоре получила первую роль в кино. Гилде приписывали изобретение танца шимми. На самом деле он был известен и раньше: его движения использовали коренные народы Америки. Однако именно в исполнении Грей шимми стал одним из самых популярных танцев того времени, а сама актриса получила прозвище Королева шимми.

Анна Мэй Вонг (1905–1961)

Анна Мэй Вонг стала первой голливудской актрисой китайского происхождения. С детства она увлекалась кино и мечтала о карьере в этой сфере. В 1919 году Анна снялась в качестве статистки в драме «Красный фонарь». А в 1920-х вошла в число первых актрис-азиаток, воплощавших на экране образы восточных женщин. Ранее подобные роли исполнялись женщинами европейской наружности. Пресса писала о Вонг не иначе как о звезде, однако в основном она играла роли второго плана, так как в то время в Голливуде проекты, где главной героиней являлась китаянка, были редкостью. Поэтому в конце 1920-х Анна на 3 года уехала в Европу, и там ее талант нашел применение: она снималась в главных ролях и быстро добилась популярности.

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