10 знаменитостей с татуировками в неожиданных местах

Многие татуировки несут в себе скрытый смысл или связаны со значительными событиями в жизни человека. Они могут рассказывать истории, напоминать о членах семьи, друзьях или пережитых потерях. Место же для татуировки каждый выбирает сам, и порой это могут быть весьма необычные участки тела. Мы хотим показать вам тату, которые сделали себе знаменитости, и они выбрали для них нетривиальные места.

1. Джейсон Момоа недавно показал новую татуировку на виске

Invision / Invision / East News

С помощью этой татуировки актер, сыгравший Аквамена, решил отдать дань уважения своим гавайским корням, так как его отец — коренной гаваец. В полинезийской культуре место, где сделана татуировка, имеет большое значение. Если рисунок находится на голове, это говорит о духовности и знании наследия ее хозяина.

2. У Дакоты Джонсон есть татуировка со словами Look at the Moon («взгляни на луну»), окруженными звездами

3. У Бруклина Бекхэма на груди вытатуированы слова mama’s boy («маменькин сынок»)

4. У Деми Ловато на виске есть рисунок огромного паука

B4859 / Avalon / Photoshot / East News

Позже она объяснила, что послужило вдохновением для татуировки: «Бабушка-Паук много чему нас научила. Она научила нас гончарному делу и ткачеству. Она рассказала, что такое огонь, свет и тьма. Она научила нас, что мы все соединены паутиной и у каждого из нас есть свое место в этом мире».

5. У Кендалл Дженнер есть тату со словом meow на внутренней стороне губы

На шоу Эллен Дедженерес Кендалл Дженнер внезапно рассказала, что у нее есть татуировка. «Я особо ни о чем не думала. Слово „мяу“ было первым пришедшим мне на ум», — призналась она.

6. 4-летняя на тот момент дочка Дэвида Бекхэма сама придумала для него тату

Она нарисовала девочку в платье и на высоких каблуках с распростертыми руками, как будто она собирается крепко обнять своего папу.

7. У Post Malone под глазами написано Always Tired («всегда уставший»)



8. У Приянки Чопры на правой руке написано Daddy’s lil girl... («папина маленькая девочка...»)

ANGELA WEISS / AFP / East News

Приянка сказала о своей татуировке: «С самого детства я всегда хотела быть как папа. Я говорила: „Я хочу быть самым забавным человеком в комнате. Я хочу, чтобы сцена принадлежала мне так же, как она принадлежала ему. Я хочу быть превосходным хирургом. Я хочу, чтобы моя жизнь что-то значила“». Слова татуировки написаны рукой ее отца.

9. У Аарона Картера есть тату с портретом Рианны

Это первая татуировка Аарона на лице. До этого он делал татуировки только на теле, включая шею.



10. На теле у Леди Гага есть тату с Дэвидом Боуи

13 февраля 2016 года, спустя 1 месяц после кончины Дэвида Боуи, Леди Гага набила портрет великого исполнителя у себя над левым бедром. Гага говорит, что Боуи сильно повлиял на ее творчество, и вскоре после его смерти она призналась изданию The Hollywood Reporter, что благодаря татуировке чувствовала себя ближе к музыканту.

Вы бы хотели набить себе какую-нибудь из этих татуировок? Если у вас уже есть тату, покажите ее нам и другим читателям.

Фото на превью Invision / Invision / East News