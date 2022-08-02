11 актеров поделились тем, кто был их первой любовью среди знаменитостей

По мнению психиатров, когда мы влюбляемся, высвобождаются такие гормоны, как дофамин и окситоцин. Окситоцин также известен как «гормон любви», и, возможно, именно поэтому мы так отчетливо помним нашу первую влюбленность. Звезды кино к нам намного ближе, чем звезды на небе, и ничто земное им не чуждо, особенно чувства. У них тоже есть кумиры, в которых они, как и многие из нас, когда-то были влюблены.

Мы в ADME рады поделиться тем, что знаменитости рассказали о своей первой влюбленности.

1. Селена Гомес была влюблена в Билли Крудапа

COLUMBIA PICTURES / DREAMWORKS PICTURES / PRESTON, NEAL / Album / East News

Селена Гомес призналась, что была влюблена в актера Билли Крудапа. Певица была фанаткой фильма «Почти знаменит» и, когда узнала, что будет сниматься в «Неуправляемом» вместе с актером, не сразу смогла это осознать.

2. Зак Эфрон был влюблен в Тайру Бэнкс

Jack Shea / Starshots / Broadimage / Broad Image / East News , Robert Hepler / Everett Collection / East News

Когда Зак Эфрон был подростком, у него на стене висел постер с изображением модели. Актер поделился: «Она была единственной девушкой, в которую я был влюблен».

3. Эштон Кутчер был влюблен в Дженнифер Энистон

Priscilla Grant / Everett Collection / East News , NBC / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

В юности Кутчер был влюблен в актрису сериала «Друзья». Ее фотография даже стояла у него на заставке рабочего стола. Он поспорил со своими друзьями, что пригласит ее на свидание. Когда Эштон стал знаменитым и встретился с на то время супругами Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон, он спросил Питта, может ли пригласить его жену на свидание, на что Питт ответил: «Дерзай». Актриса отказалась, но теперь они с Кутчером друзья.

4. Крис Эванс был влюблен в Сандру Буллок

Invision / Invision / East News , East News

В одном из интервью Капитан Америка сказал: «В юности мне очень нравилась Сандра Буллок. Конечно, я был впечатлен фильмом „Скорость“, с него-то все и началось».

5. Дэниел Рэдклифф был влюблен в Кэмерон Диас

AA / ABACA / Abaca / East News , Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News

Звезда «Гарри Поттера» признался, что влюблен в Кэмерон Диас. Когда актера попросили назвать трех знаменитостей, которые ему нравятся, он ответил: «Кэмерон Диас по-прежнему занимает первое место в этом списке».

6. Дилан О’Брайен был влюблен в Хлою Грейс Морец

Invision / Invision / East News , Phil Loftus / Capital Pictures / EAST NEWS

Дилан О’Брайен сказал, что Хлоя отлично сыграла в фильме «Пипец». Дилан влюбился в нее, потому что она выглядела там очень круто.

7. Мэттью Макконахи был влюблен в Риз Уизерспун

Samuel Goldwyn Films / Courtesy Everett Collection / East News

Мэттью Макконахи признался, что был влюблен в Риз Уизерспун. Он восхищался ее игрой в «Человеке на Луне». Риз была удивлена и тронута словами актера.

8. Machine Gun Kelly был влюблен в Меган Фокс

Paramount / Courtesy Everett Collection / East News

Рэпер и актер Machine Gun Kelly признался, что уже давно был влюблен в Меган Фокс. Он даже повесил плакат с ее фотографией на стене в своей комнате и поклялся, что однажды на ней женится. Музыкант и актриса обручились в январе 2022 года.

9. Эмма Стоун была влюблена в Леонардо Ди Каприо

Matt Sayles / Invision / AP / East News , Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS

Эмма Стоун призналась, что в детстве была влюблена в Леонардо Ди Каприо. Она сказала, что тогда посмотрела «Титаник» 7 раз и что актер был любовью всей ее жизни. Актриса поделилась, что у нее в комнате даже висела его фотография с автографом.

10. Эми Адамс была влюблена в Роберта Де Ниро

VALERIE MACON / AFP / East News , EAST NEWS

Эми Адамс сказала, что была влюблена в Де Ниро эпохи 70-х после просмотра фильмов того времени с его участием.

11. Дженнифер Лоуренс была влюблена в Тимоти Шаламе

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Дженнифер Лоуренс призналась, что считает Тимоти Шаламе горячим и очень талантливым актером.

А кто был вашей первой любовью среди знаменитостей?

Фото на превью Matt Sayles / Invision / AP / East News