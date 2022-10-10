11 вещей, на которых итальянки никогда не экономят, даже если потом придется есть одни макароны

Все, кто хоть раз был в Италии, знают, что «сладкая жизнь» — это не фигура речи, а образ жизни. В этой яркой стране все словно пропитано безмятежностью, темпераментом и ароматами вкусной еды. И конечно же, эта страна известна своими гламурными женщинами. Ведь итальянки точно знают, как очаровать окружающих. И для этого у них есть пара секретов, с помощью которых они умело создают такой вдохновляющий образ.

Массивные украшения

Carly Paoli / agefotostock / East News

Массивные золотые цепочки, возможно, сейчас и в моде, но в глазах стильных леди Италии они всегда были классными. Большинство итальянок считают, что золотые обручи, эффектные ожерелья и выделяющиеся своим видом кольца — востребованные вещи, особенно если носить их вместе.

Оливковое масло

Оливковое масло — это источник жизненной силы итальянцев, и оно используется не только на кухне. Его можно наносить на лицо, тело и даже на волосы. Почти каждая итальянка знает о преимуществах этого продукта. Оно богато витамином Е, поэтому даже небольшое количество масла на кончиках волос поможет восстановить блеск. А при нанесении на кожу оно действует как антиоксидант.

Увлажняющий крем

Увлажняющий крем в женских руках в ванной комнате / Voyagerix , 0000001 / Reporter / East News

Ежедневное увлажнение является обязательным как утром, так и вечером. Итальянские женщины уделяют макияжу не более 10 минут в день и предпочитают минимум косметики. Но они тратят свое время на увлажнение тела с головы до пят. Поэтому в ванной этих синьорин можно найти кучу баночек с разными кремами, молочком и масками.

Короткие юбки и платья

Szymon Brzoska / East News , virin / easyfotostock / East News

Итальянки признают, что мини — удел не только молодых девушек, но и женщин любого возраста. А чтобы не выглядеть неуместно, стоит соблюдать несколько правил. Во-первых, инвестировать в роскошные модели, такие как платье-футляр из шерстяного крепа или шелковая юбка. Во-вторых, избегать слишком облегающих силуэтов или большого количества воланов. В-третьих, понимать, что мини вовсе не означает что-то суперкороткое: юбка или шорты могу быть длиной всего на пару сантиметров выше колен. И конечно, уверенная походка тоже не повредит.

Умбрийская глина

Женщина наносит маску / Voyagerix

Это бьюти-средство — настоящая легенда. Итальянцы использовали глину почти для всего: от заживления порезов до успокоения сыпи у малышей, вызванной подгузниками. Поэтому женщины решили наносить ее и на лицо. Маска из умбрийской глины известна тем, что выводит загрязнения и очищает кожу.

Гламурные очки

Jonathan Paciullo / SIPA / SIPA / East News , East News

Одна из самых знаменитых красоток Италии Софи Лорен является ярким примером того, как носить солнцезащитные очки. Большинство женщин в этой солнечной стране не ограничиваются только летними месяцами, а носят очки круглый год и считают их стильным дополнением любого образа.

Кондиционер для волос

Молодая девушка ухаживает за волосами в ванной комнате / perig76

Густые и вьющиеся волосы — еще одна отличительная черта итальянок. А такие локоны требуют постоянного «укрощения». Поэтому рекомендации по количеству использования кондиционера, указанные в инструкции, не распространяются на этих девушек. Они щедро льют средство на шевелюру, так что и запас на полке в ванной должен быть достаточный.

Спрей-мист с розовой водой

Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Это косметическое средство итальянки носят при себе постоянно, и именно оно является ответом на то, как синьоринам удается выглядеть свежо даже в самый жаркий день. Недорогой продукт, который легко можно спрятать в сумочке, одновременно успокаивает и охлаждает кожу, а также увлажняет, придавая ей здоровое сияние за считаные секунды. Как правило, он состоит из натуральных ингредиентов, что тоже немаловажно.

Горький шоколад

Один из главных советов экспертов по итальянской красоте — баловать себя темным шоколадом. Кусочек темного шоколада мгновенно повышает уровень эндорфинов и серотонина в мозге и снижает уровень кортизола — гормона стресса. А счастливое лицо всегда привлекает, как считается здесь.

Яркие и блестящие вещи

Молодая брюнетка читает сообщение по телефону / arkusha , Женщина в розовых блестках длинная юбка перед модным показом Эрманно Сервино, стиль Миланской недели моды 23 сентября 2017 года в Милане / AndreaA

Итальянки придерживаются правила, что не нужно приберегать свои самые яркие вещи исключительно для каких-то мероприятий. Ведь зачем тратить уйму денег на вещь, если вы не собираетесь ее носить? Такие предметы гардероба всегда можно добавить в свой повседневный образ.

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Например, золотые сапоги отлично могут смотреться с черно-белым нарядом, а юбка с пайетками в комплекте с черной футболкой вполне уместна для рабочих будней.

Чеснок

Согласно итальянской народной традиции, прыщи следует лечить немедленно, не надеясь, что они пройдут сами по себе. Поэтому у итальянок на кухне всегда есть чеснок, который при случае используется и как экстренное средство для борьбы с акне. Рекомендуют смазывать высыпания зубчиком чеснока или чесночным соком каждые 30–40 минут. Некоторые исследования подчеркивают антимикробные и противовоспалительные свойства чеснока, именно они и помогают справиться с акне.

А какие вещи и средства ухода есть всегда под рукой у вас?