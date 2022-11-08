11 якобы стильных вещей, которые многие носят не снимая, хотя они совершенно непрактичны

«Красота требует жертв» — набившее оскомину, но все еще популярное выражение. Очень часто в попытке подобрать сногсшибательный образ люди надевают вещи, которые в обычной жизни смотрятся не так круто, как на картинке. К тому же их бывает неудобно, а иногда даже и небезопасно носить. Мы попросили у стилистов советов о том, какие предметы гардероба можно безжалостно выбросить или сменить на более стильную и практичную альтернативу.

Длинный приталенный пуховик

В длинном и нешироком пальто передвигаться не очень удобно. Помимо этого, такая модель упрощает образ и визуально прибавляет веса. Не говоря уже о том, что этот пуховик выглядит старомодно. Стоит обратить внимание на более короткие пуховики, длиной по колено и выше. В них будет гораздо комфортнее. А еще такая длина дает больше возможностей: можно выбирать как приталенные пальто, так и модели свободного кроя.

Обтягивающая кожаная юбка

Облегающая юбка из кожи может выглядеть привлекательно. Но ее абсолютно неудобно носить. Кожа сама по себе стесняет движения, а узкая юбка тем более. Непрактичную вещь можно заменить на широкую модель. Такие кожаные юбки как раз вошли в моду.

Слайдеры

Другими словами, это новомодные шлепанцы. Несмотря на осовремененный дизайн, такая обувь по-прежнему не смотрится стильно. Во-первых, слайдеры мало с чем сочетаются. Во-вторых, они выглядят забавно и больше смахивают на домашние тапочки.

Вещи с расклешенным рукавом

На красной дорожке, как в случае на фото выше, летящий рукав смотрится элегантно. А вот в обычной жизни, к сожалению, не очень. В блузке или платье с такими рукавами невозможно делать вообще ничего, кроме как стоять или сидеть. Рукав может попасть в еду, а еще он сползает, когда человек моет руки. К тому же не всегда расклешенный крой смотрится удачно. Его нужно уметь красиво расправлять и правильно носить. Иначе в одежде с таким рукавом человек будет выглядеть не так эффектно, как хотелось бы.

Короткая и узкая дубленка

Такая дубленка совершенно непрактична для холодного времени года. Обтягивающая модель не очень удобна и к тому же не греет. По словам стилистов, если выбираете дубленку выше колена, то идеальной заменой будет вещь свободного кроя. Также круто смотрится прямая модель ниже колена.

Свитшот с открытым плечом

BG017 / Bauer Griffin / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Этот тренд появился в середине 2010-х, а в 2022 году возродился. Однако стилисты спорят о том, насколько открытое плечо уместно в случае со свитшотом. Ведь изначально эта вещь задумывалась как удобная одежда для спорта. Про модель с открытым плечом сложно сказать, что в ней на 100 % комфортно. К тому же зимой в такой вещи будет холодно. Поэтому стоит отдавать предпочтение традиционным свитшотам. А если хочется чего-то нестандартного, то можно обратить внимание на укороченные свитшоты, но с закрытыми плечами. Их можно носить как самостоятельно, так и поверх другой одежды, например футболок или платьев.

Шуба с ярко выраженными полосками меха

Такую модель еще называют «гусеница». Когда-то это было очень модно. Сейчас же, по словам стилистов, подобная шуба уже не смотрится шикарно. А из-за горизонтальных линий фигура кажется шире, чем есть на самом деле. К тому же такие облегающие модели, как на фото выше, вообще не согреют. Поэтому в такой шубе будет холодно.

Эксперты советуют носить просто объемную шубу из искусственного меха и без всяких полосок, как на фото выше. Она, ко всему прочему, еще и очень теплая.

Блузка на пуговицах

Эта вещь великолепно подходит для офиса. Но в обычной жизни она часто оказывается неудобной. К тому же бывает тяжело найти такую модель, которая сядет по фигуре. А у женщин с большим бюстом проблема еще и в том, чтобы вещь с пуговицами не топорщилась. Стилисты предлагают вне офиса носить блузку с драпировкой. Она выглядит наряднее, при этом в ней комфортнее заниматься повседневными делами. А если приобрели блузку с рукавами-фонариками, то в ней еще и запросто можно пойти на праздник.

Грубые кроссовки яркого цвета

Их еще называют «папины» кроссовки. Они представляют собой массивную обувь с толстой подошвой. Эта модель и так смотрится совсем не миниатюрно, а если она еще и яркого цвета, то выглядит чересчур уж громоздко и неэлегантно.

Зимняя обувь с высоким массивным каблуком

Такой каблук в 2020-х годах все еще не сдает позиции. Он кажется гораздо более удобным и устойчивым, чем шпилька. Но на самом деле любой высокий каблук, даже толстый, рискованно носить зимой. В таких сапогах опасно ходить, так как легко поскользнуться, упасть и получить травму. К тому же в обуви на высоком каблуке нога мерзнет из-за излишнего давления на пальцы. Гораздо безопаснее и при этом стильно будет надеть пару на небольшом каблуке, максимум около 5 сантиметров.

Платье без рукавов и бретелек

LCLA / Broadimage / Broad Image / East News

Ни для кого не секрет, что это платье постоянно сползает. Чтобы избежать неловких ситуаций, женщины вечно подтягивают его, тем самым только растягивая. А некоторые даже жалуются, что им приходится сутулиться и двигаться аккуратнее, чтобы наряд не сполз.

AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / East News , ANTHONY HARVEY / AFP / East News

Можно, конечно, попробовать надеть под платье рубашку или водолазку. Но ведь не для всякого мероприятия подойдет такой стиль. Например, на свадьбу этот наряд вряд ли возможно надеть. Так что, если намечается праздник, стоит присмотреться к другим моделям открытых платьев.