11 знаменитостей, которые не только красивы, но и на редкость умны

Некоторые из известных женщин Голливуда поражают не только своим неоспоримым талантом, но и недюжинными интеллектуальными способностями. Одни из них владеют несколькими языками, другие окончили с отличием университеты, третьи успешно совмещают карьеру с масштабными социальными проектами.

Мы в ADME ценим любые женские достижения и поэтому хотим рассказать о звездных дамах, которые порвали все шаблоны, заявив о себе как об интеллектуальных личностях.

1. Мерил Стрип

Мерил Стрип, чьи награды можно перечислять бесконечно, способна справиться с любой ролью. Она могла бы сыграть даже Бэтмена, стоит ей только захотеть. Многие критики считают ее величайшей современной актрисой. Но помимо всего этого актриса обладает выдающимся умом. Ее показатель IQ — 143 — свидетельствует о высоком интеллекте. Однако считается, что ее результат на самом деле даже выше.

2. Рэйчел Вайс

Красота и талант Рэйчел Вайс совершенно очевидны, как и ее интеллект. Актриса окончила Кембриджский университет по специальности «английская литература». Во время учебы она стала одним из основателей студенческой театральной труппы Cambridge Talking Tongues. Актриса сделала карьеру, которой можно позавидовать, завоевала «Оскар» и «Золотой глобус». Также помимо своего родного английского она говорит на 3 иностранных языках.

3. Алиша Киз

Алиша Киз — популярная певица и автор песен в стиле R&B. При этом она одна из самых заметных интеллектуалок Голливуда. Ее IQ — 154 балла. Кроме того, в 16 лет она с отличием окончила школу сценических видов искусств и была приглашена в Колумбийский университет. Однако вместо этого она выбрала музыкальную карьеру. В последние годы певица отошла от шоу-бизнеса и стала участвовать в благотворительных проектах. Она передает всем окружающим свою положительную энергию. Кроме того, недавно она заявила, что больше не будет использовать макияж, а также запретила ретушировать свои публичные изображения.

4. Дженнифер Коннелли

Талантливая Дженнифер Коннелли училась в Йельском и Стэнфордском университетах, которые входят в престижную Лигу плюща. Помимо того, что Дженнифер является обладательницей премий BAFTA, «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, она также работает послом Amnesty International по образованию в области прав человека.

5. Сигурни Уивер

Сигурни Уивер — суперзвезда своего жанра. Она защищала мир от инопланетной угрозы в «Чужом», билась с пришельцами в комедии «В поисках галактики», избавлялась от одержимости призраком в «Охотниках за привидениями», изучала биологию планеты Пандора в гигантском синем теле в «Аватаре». Однако внушительная кинокарьера не помешала актрисе получить степень магистра изящных искусств в Йельском университете.

6. Шакира

Певица родом из Колумбии в свое время впечатлила зрителей своей танцевальной пластикой. Но кроме того, Шакира — очень разносторонняя личность, не понаслышке знакомая с разными культурами. Ее IQ — 140 баллов. Все это, очевидно, помогает ей сочинять музыкальные хиты, а 6 языков, которыми она владеет, позволяют обращаться к мировой аудитории.

7. Сальма Хайек

Дислексия не помешала Сальме Хайек стать актрисой и продюсером, а ее IQ составляет примерно 144 балла. По версии журнала Forbes, она является одной из самых богатых бизнесвумен мира. Кроме того, она говорит на 5 языках. Ее красота, талант и ум не вызывают сомнений. Также Сальма известна как активистка, которая отстаивает права женщин.

8. Джина Родригес

Актриса пуэрто-риканского происхождения танцевала сальсу до тех пор, пока в подростковом возрасте ее не приняли в театральную труппу Колумбийского университета. Она училась в Школе искусств Тиш при Нью-Йоркском университете. Там она в течение 4 лет стажировалась в Атлантической театральной компании и Крыле экспериментального театра и получила в итоге степень бакалавра изящных искусств.

9. Натали Портман

Актерская карьера Натали Портман началась в очень юном возрасте, однако родители актрисы и сама Натали понимали, что получить образование тоже важно. Она отсутствовала на премьере фильма «Звездные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза», так как готовилась к выпускным экзаменам в старшей школе. Сейчас у нее есть степень бакалавра психологии Гарвардского университета, а также она продолжает обучение в Еврейском университете в Иерусалиме. Натали дважды публиковалась в научных журналах, была научным сотрудником в Гарварде и свободно говорит на 5 языках. IQ актрисы — 140.

10. Кейт Бекинсейл

Прекрасная и талантливая британская актриса окончила литературный факультет Оксфордского университета. Известно, что ее IQ составляет 152 балла. IQ среднестатистического человека — 85–115 баллов, так что актриса входит в 1 % самых умных людей Земли. Она говорит на нескольких иностранных языках, в том числе на французском и немецком.

11. Эмма Уотсон

Роль отличницы Гермионы Грейнджер досталась Эмме не случайно. Ее IQ составляет 138 баллов, так что актрису можно с уверенностью назвать одаренной. Ее детство и юность прошли на съемках фильмов о Гарри Поттере. При этом все юные актеры по 5 часов в день занимались с репетиторами. Эмма Уотсон окончила среднюю школу и, взяв перерыв в карьере на 1 год, поступила в Брауновский университет на специальность «английская литература».