11 звездных пар, которые, несмотря на ожидания фанатов, решили остаться друзьями

Очень часто у экранных пар возникает невообразимая «химия». Вот почему каждый раз мы так надеемся, что они окажутся вместе и в реальной жизни. Некоторые пары действительно попробовали начать отношения и сорвали джекпот. Однако были и другие: те, кто решил, что дружеские отношения с партнером по фильму ценнее всего на свете.

1. Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо

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Любовь дуэта в фильме «Титаник» ждал несчастливый конец, но их дружба продолжилась и за пределами съемочной площадки. Сегодня и Леонардо Ди Каприо, и Кейт Уинслет все еще хвастаются своей 25-летней дружбой.

Несмотря на то что у актеров есть свои вторые половинки, они все еще умудряются проводить время вместе. «Я знаю его полжизни. Всякий раз, когда у нас появляется возможность поужинать или выпить кофе, мы стараемся не упустить ее», — поделилась Уинслет.

2. Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер

Комедийная пара снималась вместе в ромкомах аж 3 раза. Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер не начали встречаться в реальной жизни, и экранная «химия» актеров не помешала им стать близкими друзьями. «За 20 лет мы снялись уже в 3 фильмах, и я очень сильно его люблю», — с нежностью поделилась Бэрримор.

3. Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купер

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Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купера можно считать идеальными «супругами на экране», поскольку вместе они снялись в 4 фильмах, 3 из которых принесли Лоуренс номинации на премию «Оскар» и твердую победу в номинации «Лучшая актриса». Тем не менее они счастливы со своими настоящими партнерами.

За кадром эти двое по-прежнему души не чают друг в друге. «Мы очень хорошо понимаем друг друга, несмотря на разницу в возрасте. Я всегда был впечатлен ее актерской игрой», — поделился Купер.

4. Дженнифер Энистон и Джейсон Бейтман

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Обе звезды 90-х и начала 2000-х Дженнифер Энистон и Джейсон Бейтман подружились 20 лет назад. Их «химию» можно почувствовать через экран, но, даже когда режиссер кричит «Cнято!», Энистон не упускает возможности пообщаться с Бейтманом. «Джейсон для меня как член семьи, у нас действительно хорошие отношения», — поделилась Энистон.

5. Минди Калинг и Бенджамин Джозеф Новак

Еще одна пара, за которую продолжают болеть поклонники «Офиса», — это Минди Калинг и Бенджамин Джозеф Новак, чьи персонажи начали как суетливые коллеги и в итоге стали любовниками. Актеры оказались хорошими друзьями и в реальной жизни. Они поддерживали друг друга даже после финала сериала. «Быть ее лучшим другом — очень весело. Мне так нравится получать сообщения от Минди Калинг примерно раз в час!» — поделился Новак.

6. Сандра Буллок и Райан Рейнольдс

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Актеры настолько убедительно изображали помолвленную пару в «Предложении», что среди фанатов поползли слухи о том, что они встречаются в реальной жизни. Но Сандра Буллок и Райан Рейнольдс не хотели начинать отношения, а решили пронести свою дружбу через года.

«Женщины вздохнут с облегчением, когда я скажу, что Райан не мой любовник. Он просто удивительный человек, с которым мы дружим уже 10 лет. Побольше бы таких друзей, как он», — поделилась Буллок своими мыслями о Рейнольдсе.



7. Эмма Стоун и Райан Гослинг

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Эмма Стоун и Райан Гослинг продолжали радовать поклонников своей «химией» каждый раз, когда появлялись на экране вместе. Фанаты жалеют, что актеры не стали парой в реальной жизни. Они уже счастливы в браке со своими супругами, но это не мешает им хорошо отзываться друг о друге.

В своей речи на вручении премии «Оскар» Стоун сказала: «Райан Гослинг, спасибо тебе за то, что заставляешь меня смеяться, за то, что всегда поднимаешь планку, и за то, что ты стал моим партнером в этом сумасшедшем приключении».

8. Зоуи Дешанель и Джозеф Гордон-Левитт

В фильме «500 дней лета» персонажи актеров, Саммер и Том, настолько убедительно продемонстрировали свою «химию», что люди продолжали спрашивать, когда знаменитости уже наконец начнут встречаться в реальной жизни. Однако Зоуи Дешанель и Джозеф Гордон-Левитт остались друзьями. Они даже сочиняли музыку вместе и воссоединились через 10 лет после выхода фильма.

9. Тейлор Свифт и Эд Ширан

Кто бы мог подумать, что простая песня о любви станет началом большого сотрудничества? В свободное время Тейлор Свифт и Эд Ширан любят писать песни, а также вместе выступают на концертах и иногда встречаются вне своего плотного расписания. Несмотря на все слухи, музыканты просто давние друзья.

10. Джулия Робертс и Джордж Клуни

Знаменитая пара снялась вместе более чем в 6 фильмах. Однако Джулия Робертс и Джордж Клуни не стали связывать себя романтическими отношениями, а сосредоточились на построении своей дружбы на протяжении многих лет. Они даже подружились с супругами друг друга.

Им было довольно затруднительно обмениваться поцелуями на съемках нового совместного фильма. «Как-то неловко все это. Это все равно что целовать своего лучшего друга», — призналась Робертс.

11. Вайнона Райдер и Киану Ривз

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На экране Вайнона Райдер и Киану Ривз разделили немало приятных моментов. Они даже утверждали, что «почти» поженились во время съемок сцены свадьбы в «Дракуле».

Несмотря на то что актеры остались с другими партнерами, они по-прежнему души не чают друг в друге. «Я просто не могу передать, насколько сильно я его люблю и уважаю. Благодаря ему я с радостью хожу на работу», — поделилась Райдер своими мыслями о многолетней дружбе с Ривзом.