12 доказательств того, что даже признанные иконы стиля порой садятся в лужу из-за неудачно выбранного наряда

Наверняка у каждой женщины был в жизни момент, когда она рассматривала свои старые фотографии и терялась в догадках: «Как я вообще могла это надеть?» Знаменитости не исключение. Порой они вспоминают свои наряды со смехом или даже сарказмом.

Мы в ADME выяснили, какие образы вызывают сожаление у звездных дам. А в конце статьи — 2 бонуса. В них мы расскажем, как известные актрисы попали в неловкое положение из-за платьев, но вышли из ситуации с высоко поднятой головой.

Ким Кардашьян

ADMEDIA / SIPA / East News , ADMEDIA / SIPA / East News

Глядя на снимки с премьеры реалити-шоу «Семейство Кардашьян», Ким сказала: «Господи, как же мне за это стыдно!» По словам знаменитости, на мероприятие она явилась в платье с ярлычком. Его она намеренно не срезала, чтобы потом сдать наряд в бутик обратно. Еще красотка заявила, что весь образ, включая платье, обувь, украшения и макияж, выглядит безвкусно. «Это перебор! Я была такой бестолковой! Наверное, это мой худший образ за всю жизнь!» — подытожила Ким.

Шакира

East News

Наряд, в котором певица явилась на премии MTV Video Music Awards 2001, сейчас у нее вызывает отнюдь не лучшие чувства. Смеясь, знаменитость сравнила себя с главной героиней сериала «Зена — королева воинов». «Что это на мне? Топ с какими-то перьями, диадема и кожаные штаны. И, кажется, их смастерила я сама», — рассказала Шакира.

Гвинет Пэлтроу

East News , East News

На премьеру фильма «Я ухожу — не плачь» актриса надела белое платье в пол со шнуровкой на спине, которое сейчас вспоминает недобрым словом. А также зарекается носить подобные вещи когда-либо еще. «Я не хотела бы смущать своих детей, появляясь в таких компрометирующих нарядах. Под это платье даже белье не наденешь. Слишком смело», — подытожила Пэлтроу.

Меган Фокс

Вспоминая свой образ на премьере фильма «Звезда сцены», Меган воскликнула: «О, это была эпоха антистиля». Актриса упрекнула себя «из прошлого» в неумении соблюдать пропорции. По ее словам, этим нарядом она только подчеркнула свой невысокий рост. «Макияж я сделала сама, волосы мне уложил кто-то другой. Это все выглядело ужасно. Конечно, хороший стилист мог бы спасти ситуацию», — добавила Фокс.

Белла Хадид

Genin-Hahn-Marechal / ABACA / East News , VILLARD / NIVIERE / SIPA / East News

О своем роскошном наряде на Каннском фестивале в 2016 году знаменитость говорит так: «Само платье было восхитительно. Но этот разрез! Один раз он распахнулся слишком широко. Я чувствовала себя неуютно перед камерами». Сложно не поверить словам Беллы, глядя на снимки с мероприятия. Модель то и дело держала руку в районе бедер, чтобы не дать полам юбки разойтись в стороны.

Селена Гомес

Рассматривая свой наряд 2007 года, Селена воскликнула: «О ужас! Мне казалось, что я выгляжу круто, но это позорище!» Звезда поделилась, что в те времена составляла комплекты сама, не прибегая к помощи стилистов. А вдохновлялась она стилем певиц Эшли Симпсон и Хейли Уильямс. «Не скажу, что я жалею о том периоде, но эти фото больше мне не показывайте!» — пошутила Гомес.

Джулианна Мур

Джулианна раскритиковала наряд, в котором явилась на премии «Золотой глобус» в 1998 году. Она назвала этот образ полным фиаско. Тонкая ткань изделия, по мнению знаменитости, подчеркнула недостатки ее фигуры. Актриса объяснила: «Я только родила ребенка и кормила грудью. А потому мое тело было далеко от идеала. Надеть атласное платье с декольте было большой ошибкой».

Линдси Лохан

East News

«Я даже не хочу на это смотреть!» — воскликнула Линдси, когда перед ней оказалось ее фото 2002 года. На нем звезда позирует фотографам в модном в нулевых прикиде. «О, вельветовый спортивный костюм. А еще шарфик в сочетании со шлепанцами. Мелирование на волосах. Я помню, что хотела быть похожей на Аврил Лавин, но, как мы видим, получилось у меня кошмарно», — посмеялась знаменитость.

Сальма Хайек

Сальма недовольна тем, как выглядела на Каннском фестивале в 2012 году. Ее претензии адресованы не столько платью, сколько образу в целом. «Я чувствовала себя клоуном. Мне не стоило надевать такое кричащее платье с броскими украшениями и дополнять все это дело ярким макияжем. Да-а, век живи — век учись», — заключила актриса.

Хейли Бибер

Хейли по праву называют иконой стиля, но даже она не застрахована от модных провалов. О них знаменитость сама рассказывает с иронией. Например, она нещадно раскритиковала свой образ 2016 года. «О, да это Эльза из диснеевского мультфильма! — посмеялась звезда и добавила: — Черные туфли в сочетании с белым платьем — это просто чудовищная ошибка. Подол волочится по ковру. Так быть не должно. И вообще наряд не сочетается ни с косой, ни с макияжем».

Кристен Стюарт

Актриса призналась, что ее приводит в ужас собственный наряд на премьере фильма «Комната страха». По словам знаменитости, то, что тогда ей было всего 11 лет, не оправдывает этот нелепый образ. «Конечно, мне не должно быть стыдно, потому что я была ребенком. Но, знаете, мне все равно стыдно. Я была такой... глупой», — заявила Кристен.

Виктория Бекхэм

EVERETT COLLECTION / East News , EVERETT COLLECTION / East News

Рассматривая свой образ на Met Gala в 2006 году, Виктория поделилась: «Платье было сшито прекрасно, но я напоминала в нем Мэри Поппинс. Будто я одолжила этот наряд у нее. А еще я почему-то думала, что красные туфли, красное платье и красная помада — это отличная идея».

Бонус № 1: у Сары Джессики Паркер порвалось платье в прямом эфире

На съемках популярного вечернего ток-шоу бархатное платье Сары Джессики Паркер поставило свою обладательницу в неловкое положение. Наряд внезапно порвался в районе подмышки. Вместо того чтобы стыдливо прикрыть дыру, знаменитость продемонстрировала ее камере во всей красе. Сара эффектно вышла из ситуации, пошутив: «Знаете, мне так даже больше нравится! Появилась какая-то изюминка».

Бонус № 2: бретелька наряда Софи Марсо соскочила с плеча во время фотосъемки

East News , East News

Мы уверены, что французская актриса Софи Марсо не раз пожалела о выборе платья для Каннского фестиваля в 2005 году. Дело в том, что прямо на красной дорожке бретелька ее наряда предательски соскользнула с плеча, показав всем то, что не принято демонстрировать в общественном месте. Несмотря на неприятный конфуз, актриса не растерялась, вернула крепление платья на место и продолжила позировать фотографам.

А вы носили когда-то наряды, которые сейчас бы ни за что не надели?